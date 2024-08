Bracciali, collane, sacchettini profumati: ricicla così il tuo costume da bagno, vedrai che soddisfazione!

Qualunque sia il tuo modello, troverai l'idea di riciclo creativo giusta per te. Prendi spunto, annota le idee, e mettiti al lavoro. I riutilizzi creativi sono innumerevoli

Bikini, trikini, skirtini, tankini, costumi interi e chi più ne ha più ne metta. Appena acquistati sprigionano un fascino unico, ma a forza di salsedine, sole e cloro perdono la bellezza delle origini, sbiadendosi, rovinandosi, rompendosi.

Prima di gettarli via, vale la pena considerare le potenzialità del riciclo creativo che, neanche a dirlo, fa magie. Non ti viene in mente nemmeno un riutilizzo? No problem, ispirandoti alle idee fai da te che abbiamo selezionato, scoprirai un mondo di infinite possibilità. Di quelle che non ti aspetti.

Riutilizzare il pezzo superiore o la mutanda

Prima idea, la più semplice e immediata, consiste nel riutilizzare solo un pezzo del bikini, naturalmente quello integro e meno rovinato. Potrai sbizzarrirti in nuovi esaltanti abbinamenti, sempre che tu sia disposta a osare un po’ e abbia a disposizione altri costumi da recuperare.

Bracciali

Passiamo al fantastico mondo della bigiotteria dove i costumi, a loro insaputa, possono rivelarsi preziosi. Taglia a strisce un costume intero, intrecciale tra loro, e otterrai un bel bracciale estivo. Se il costume da buttare ha colori vivaci e fantasie accattivanti, meglio ancora!

Collane

Dai bracciali alle collane è un attimo. In questo caso occorrono alcuni rinforzi, ovvero piccole sfere di legno forate, un cordoncino e un connettore per collane. Con il tessuto ricavato dal costume dovrai rivestire le sfere, riaprire il forellino e farci passare il cordoncino finché non ne avrai aggiunte 5-6 (o anche di più).

Sacchetti profumati

Sempre con il tessuto ricavato dal vecchio costume, inclusa la parte elastica che può tornare utile, puoi realizzare dei profumati sacchettini da inserire nei cassetti. Prima ritaglia un doppio rettangolo e cuci i lati in modo da ricavare il sacchetto, poi riempilo con fiori secchi e aggiungi quel tocco in più donato dalle gocce di candido olio essenziale. Il tuo preferito, of course!

Reggiseno sportivo

Se il tuo costume a due pezzi ha l’aria sportiva, potresti recuperare il pezzo superiore (sempre che sia integro) per utilizzarlo come reggiseno sportivo durante l’attività fisica. Caso mai ci fossero una piscina o un laghetto nei dintorni, avrai l’outfit giusto per rinfrescarti un po’.

