Beach Toy Library: la ‘biblioteca’ fai da te per lo scambio gratuito di giochi da spiaggia

Non solo libri, sulle spiagge arriva lo scambio gratuito di giochi. L'idea arriva dall'estero e vale la pena imitarla perché basata sulla condivisione e sul riciclo

Ne avrete sentito parlare innumerevoli volte delle casette dei libri e molto probabilmente le avrete anche viste e utilizzate per qualche scambio letterario a costo zero. Ma che dire delle ‘biblioteche’ dedicate ai giochi da spiaggia?

L’idea arriva dall’estero, dove sono già parecchio diffuse, e consiste nella condivisione di palette, secchielli, camioncini, rastrelli, che chiunque voglia può prendere in prestito per poi riporli all’interno di apposite casette, bauli o cassoni, costruiti il più delle volte con materiali di riciclo, a partire dai bancali di legno.

Premesso che per collocare una “Beach Toy Library” in uno spazio pubblico è necessario chiedere delle autorizzazioni informandosi presso il Comune locale, l’idea è così carina e generosa che vale davvero la pena realizzarla, magari con l’aiuto di altre persone.

I bancali sono uno dei materiali più utilizzati: recuperando le assi è possibile dare vita a un contenitore in legno perfetto per accogliere i giocattoli. Ovviamente non dovrà mancare una piccola insegna con la scritta “Beach Toy Library”.

Qui i bancali sono stati impiegati per costruire un cassone in cui prendere e riporre i giochi con estrema facilità.

Un’altra idea geniale? Rimuovete le assi del pallet, fissatele sia sul retro che sul davanti in modo da creare una cavità in cui poter inserire i giocattoli.



Un’altra idea consiste nel riutilizzare le cassette della frutta: procuratevene quattro, dipingetele e sovrapponetele fissandole con viti e avvitatore. Ecco che la vostra “casetta” per giocattoli è pronta.

