Hai degli auricolari rotti? Non gettarli via, puoi riciclarli per farne orecchini, bracciali, ciondoli e portachiavi

Che farsene degli auricolari rotti? Quando non funzionano più normalmente li gettiamo via, ma in realtà anche questo accessorio può essere riciclato con creatività. Puoi recuperare l’auricolare e trasformarlo in un ciondolo, mentre con i cavi puoi creare bracciali e portachiavi. Scopriamo le idee fai da te più interessanti.

Ciondolo

Rimuovi l’auricolare tenendo solo un pezzetto di cavo, aggancialo a un anellino di congiunzione e inseriscilo in un cordino per collane.

Orecchini

Con i vecchi auricolari puoi anche realizzare degli originali orecchini fai da te. Non tagliare il cavo degli auricolari, ma mantienilo intatto agganciandovi gli appositi gancetti per orecchini.

Puoi anche aggrovigliare il cavo come nell’esempio.

Oppure puoi realizzare gli orecchini riciclando i jack.

Bracciali

Un’altra idea carina è il bracciale con vecchi auricolari. Recupera i cavi e tagliali con le pinze in modo da ottenerne almeno 3 uguali (ti serviranno probabilmente due auricolari), quindi intreccia i cavi tra loro fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Aggiungi da un lato un anellino, dall’altro un fermaglio di chiusura che ti permerrà di chiudere il bracciale.

Puoi intrecciare i cavi in mille modi diversi a seconda del tipo di bracciale che intendi realizzare.

Portachiavi

Ritaglia i cavi degli auricolari e suddividili in tre pezzi di uguale lunghezza, intrecciali tra loro per creare il portachiavi, che andrà poi agganciato all’apposito anello.

