Arredare il salotto con il riciclo creativo: 7 idee da cui trarre ispirazione

Vuoi donare un tocco personale e unico al tuo salotto senza spendere follie? Punta sul riciclo creativo! Le idee da cui trarre ispirazione ti sorprenderanno

Dai tavolini al divano, dalle mensole ai portariviste, ecco le idee più belle e originali per arredare il salotto con il riciclo creativo, un’ottima idea non solo per risparmiare ma anche per conferire un tocco personale e unico agli spazi domestici strizzando l’occhio all’ambiente.

Tavolino con vecchi cassetti

Hai in casa un vecchio mobile? Recupera uno o due cassetti, eventualmente riverniciali, uniscili e aggiungi le gambe di un tavolino.

Mensole con vecchi cassetti

Con i vecchi cassetti puoi anche realizzare delle mensole, fissandole direttamente al muro. Basterà tagliarli e appenderli alla parete.

Pouf con libri

I vecchi libri di scuola possono essere riutilizzati per creare un originale pouf fai da te. Posiziona i libri sopra una base di legno, che puoi dotare anche di rotelle o piedini, sovrapponili e incastrali tra loro unendoli con colla forte. Sopra aggiungi un cuscinetto.

Portariviste

Le vecchie grucce si trasformano in comodi portariviste: basta appenderle al muro e infilare le riviste o i giornali.





Vecchi quadri rinnovati

Hai dei vecchi quadri di scarso valore che non ti piacciono più? Prova a rinnovarli con una mano di colore, come nell’esempio.

Cartoline e ritagli di giornale intorno alla porta

Ritagli di riviste e cartoline possono essere appesi intorno alla porta del salotto per personalizzare questo spazio solitamente vuoto e renderlo più personale.

Divano con bancali

Per quanto riguarda il divano, niente di meglio che realizzarla con il materiale di riciclo per eccellenza, i bancali di legno. Te ne servono almeno quattro per creare la base e se vuoi anche lo schienale mettine in conto altri due-tre. Prima di unirli dovrai pulirli, scartavetrarli ed eventualmente verniciarli.

Una volta pronta la struttura non ti resterà che appoggiare sopra un materasso su misura e qualche cuscino. Scegli una bella stoffa per il rivestimento!





