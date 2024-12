Albero di Natale su scale interne: è facile da realizzare ed è unico nel suo genere

Puoi realizzarlo con carta di vari colori, tagliata su misura. Non è difficile da fare e il risultato è mozzafiato. Prendi spunto dalle idee che abbiamo selezionato e scopri come realizzarlo passo passo

L’albero di Natale tradizionale è un grande classico, ma esistono innumerevoli alternative fai da te come gli alberi da parete, gli alberi sospesi (a prova di gatto), quelli realizzati con materiali di riciclo.

Potresti averne visti innumerevoli ma l’albero che ti presentiamo oggi è davvero unico nel suo genere, ideale per chi ha delle scale interne e vuole valorizzarle in vista delle feste. Non è dipinto (come potrebbe sembrare a prima occhiata), ma realizzato con carta tagliata su misura.

Alberi di Natale sulle scale interne: idee creative

Recupera della carta regalo o carta da collage di colore verde e rosso, prendi le misure degli scalini partendo dal più basso.

Traccia sui fogli un trapezio rosso per il tronco e dei trapezi verdi per le varie parti dell’albero, togliendo qualche centimetro di larghezza man mano che sali. Non è necessario decorare tutti gli scalini, puoi arrivare anche a metà.

Prendi un foglio dorato e disegnaci sopra una stella di misure adeguate, considerando che dovrai attaccarla sopra alla punta dell’albero.

Prendi tutti i trapezi e attaccali sugli scalini con del nastro adesivo trasparente, in modo da non rovinare la superficie.

In alternativa puoi utilizzare delle carte regalo decorate con vari pattern, attaccandole sulla parte interna degli scalini partendo sempre dal trapezio più largo.

Al posto dei trapezi puoi realizzare dei rettangoli di cartoncino verde, attaccarli con il nastro adesivo trasparente e decorarli con stelline dorate e cerchietti rossi.



Carino (ma più difficile) questo albero realizzato con addobbi di carta attaccati su ogni scalino: per dare la forma giusta devi partire più larga sul basso e di scalino in scalino ridurre la larghezza.

