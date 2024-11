Adesivi fai da te: scopri come realizzarli con le tue mani. Ti torneranno utili anche per i regali di Natale

Gli adesivi vengono utilizzati in tanti modi diversi e sono perfetti anche per personalizzare i pacchi regalo di Natale. Ecco come realizzarli in poche mosse con le tue mani

C’è chi li utilizza per decorare finestre e porte, chi li appiccica su quaderni e libri, chi li usa per personalizzare i pacchi regalo. Il mondo degli adesivi è bello perché vario, ma solitamente quelli che troviamo in giro sono già pronti all’uso. Non sarebbe più bello crearli seguendo il proprio estro creativo?

A dire il vero una simile possibilità esiste già e consiste nel farli stampare in versione personalizzata, in alternatia si può optare per il fai da te, realizzandoli con le proprie mani. Fra l’altro gli adesivi di questo tipo sono perfetti in vista del Natale, quando avrai bisogno di una buona dose di creatività per preparare i pacchetti regalo.

Adesivi fai da te: il tutorial

Procurati una matita, un foglio di carta bianco, carta da forno, nastro adesivo trasparente, forbici e pennarelli colorati.

Scegli un disegno e riproduci la sagoma su un foglio di carta. Aggiungi dettagli e colori a tua scelta. Se non sai disegnare non preoccuparti, puoi sempre stampare un disegno già pronto sul foglio di carta.

Taglia il disegno lasciando intorno un bordino.

Prendi la carta da forno e posizionala su un tavolo, prendi un pezzo di nastro adesivo trasparente e attaccalo sulla carta da forno, mantenendo il lato adesivo rivolto verso il basso.

Posiziona sopra al nastro adesivo il disegno e rivestilo con altro nastro adesivo trasparente.

Taglia il disegno lasciando un bordino di carta da forno.

Rimuovi la carta da forno dal retro dell’adesivo e attaccalo sulla superficie prescelta.

Adesivi fai da te natalizi

Se hai bisogno di ispirazioni in vista delle festività, ecco alcuni adesivi natalizi perfetti per personalizzare i pacchi regalo.

