Addobbi per l’albero di Natale con la pasta: sono molto più belli di quanto credi (e richiedono poco sforzo)

Dai fiocchi di neve alle stelle di Natale, dagli omini agli angeli, ecco come realizzare dei bellissimi addobbi con la pasta

Siamo abituati ad associare la pasta ai lavoretti natalizi per bambini, ma in realtà si tratta di un alimento assai versatile, che permette di realizzare decorazioni e addobbi per l’albero di Natale anche molto eleganti e delicati. Se non ci credi, dai un’occhiata alle idee creative che abbiamo selezionato, non crederai ai tuoi occhi.

Angeli

Gli addobbi a forma di angelo si realizzano assemblando in modo creativo pasta di varie forme. Inizia da quelli più semplici e pian piano sperimenta combinazioni alternative. Prima di dare forma agli angeli, ricordati di colorare la pasta con l’oro, dopodiché unisci le varie parti con la colla a caldo. Le farfalle sono perfette per le ali, le penne per il corpo, la pastina più piccola per i capelli.

Stelle

Per realizzare le stelle di Natale ti occorrono 5 pennette e 10 penne più grosse: con la colla a caldo attacca due penne l’una accanto all’altra e aggiungi una pennetta nel mezzo, continua così con il resto della stella. Aggiungi un filo per appendere l’addobbo ai rami dell’albero.

Puoi anche provare ad utilizzare altri tipi di pasta.





Omini

Se te la senti di provare strade alternative, gli omini di pasta potrebbero fare al caso tuo. Utilizza una penna per il busto e per gli arti dei maccheroni leggermente curvi, aggiungi un altro pezzo di pasta per la testa e della pastina (o qualcosa di simile) per i capelli. Vernicia tutto di oro e quando la pasta sarà asciutta, procedi attaccando i vari pezzi con la colla a caldo. Completa con l’aggiunta di un filo per appendere l’addobbo.

Alberelli

Le rotelle sono perfette per creare degli originali addobbi a forma di albero di Natale in versione “miniatura”. Procuratene almeno una trentina e uniscile per formare la base dell’albero, togliendo una rotella man mano che sali di livello. Sull’ultima rotella, ovvero la punta, annoda un filo per appendere l’addobbo, e non dimenticare il tronco.

Fiocchi di neve

Per creare dei fiocchi di neve da appendere all’albero bisogna innanzitutto selezionare la pasta adatta e tingerla di blu, azzurro o bianco. Prendi spunto dalle idee che vedi di seguito, unisci i vari pezzi di pasta con la colla a caldo e aggiungi un nastrino in pendant per appendere gli addobbi.

