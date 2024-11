Vuoi abbellire le finestre per Natale? Decorale con i pennarelli a gesso liquido, il risultato è (davvero) fiabesco

Decorare le finestre non è mai stato così facile. Con i pennarelli a gesso cancellabili si sta un attimo a renderle magiche (e un attimo a rimuovere tutto)

A Natale porta un tocco di magia sulle vetrate di casa con i pennarelli a gesso, sono facili da usare e ti permettono di personalizzare le finestre in modo unico e originale. Non servono grandi vetrate, anche una piccola finestra può essere valorizzata da un bel disegno. Ecco come procedere e qualche idea da cui trarre spunto.

Come disegnare con i pennarelli a gesso

I pennarelli a gesso liquido cancellabili possono essere utilizzati per disegnare sulle vetrate senza preoccuparsi di rovinarle. Pur essendo precisi nel tratto e ben visibili, rispetto ad altri pennarelli (come quelli indelebili) si possono cancellare con un panno umido o con un detergente. I più classici sono di colore bianco, ma sono disponibili anche in altre tonalità.

Per realizzare un disegno con questi pennarelli non occorrono abilità particolari, ma è importante non improvvisare.

La prima cosa che ti consigliamo di fare è una bozza a matita del paesaggio o dei soggetti che intendi riprodurre. Se si tratta di fiocchi di neve o di animaletti da disporre qua e là, l’ideale è creare degli stencil a tema da collocare (come modello) direttamente sulle finestre, evitando in questo modo di doverli copiare a mano libera.

Una volta scelta la decorazione, con il pennarello indica sulle finestre gli spazi occupati dai vari elementi e le loro altezze approssimative.

A questo punto potrai iniziare a disegnare gli elementi. Non occorre colorarli internamente, bastano le sagome e alcuni dettagli interni.

Idee per vetrate

Dalle casette di pan di zenzero agli animali del bosco, ecco alcuni disegni per vetrate natalizie da cui lasciarti ispirare.

Come vedi, anche i disegni più semplici sono in grado di valorizzare le vetrate.





Ricordati sempre di scegliere il soggetto da riprodurre non solo in base ai tuoi gusti, ma anche alle dimensioni delle finestre. Se sono piccole e sviluppate verticalmente, un paesaggio potrebbe non essere adeguato.

Considera però che puoi anche “suggerire” un paesaggio, disponendo vari elementi lungo la vetrata: un animale in basso, qualche alberello e dei regali qua e là, le montagne in alto, foglioline e fiocchi di neve sparsi. Gioca con la fantasia!

Anche un rametto che spunta da un angolo crea suggestione.

Se non te la senti di creare con le tue mani gli stencil, puoi aiutarti con delle stampe. Attaccale sulla finestra con del washi tape (che non rovina il vetro) e utilizzale come modello.

Naturalmente più i soggetti sono semplici, più facile sarà riprodurli sul vetro.





Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: