Dalle presine alle borse, rimarrai senza parole scoprendo quante cose puoi fare con un vecchio accappatoio

Morbidi, comodi, pratici, gli accappatoi tornano utili in casa come in piscina. E chi è freddoloso non può proprio farne a meno quando le temperature calano. Perché una cosa è uscire dal bagno fumante avvolti in un asciugamano, un’altra protetti da sua maestà l’accappatoio!

Certo è che, come tutte le cose, a forza di usarli si rovinano e soprattutto perdono la morbidezza delle origini, cosa assai fastidiosa. Ma a tutti i mali c’è un rimedio e nel caso dell’accappattoio consumato dal tempo, si possono riutilizzare delle parti per creare oggetti e accessori a tutto tondo: dalle presine alle borse, dai guanti doccia alle salviette struccanti.

Presine

Iniziamo dal riutilizzo meno scontato: le presine. Ritaglia due pezzi di accappatoio, uno leggermente più corto dell’altro, e cucili insieme. La presina è servita!

Copricostume

Se hai una certa abilità con ago e filo, potresti provare a ricavare dal vecchio accappatoio un copricostume. Qui trovi il tutorial completo partendo da un asciugamano, ma se l’accappatoio è grande e il copricostume destinato a una bambina, potrebbe bastarti.

Dischetti struccanti

Altra idea? Trasforma il tuo grande accappatoio in tanti piccoli, ma utilissimi, dischetti struccanti riutilizzabili. Basta ritagliare dei cerchi e cucire intorno al bordo della stoffa in pendant.

Guanto doccia

Altrimenti puoi realizzare un fantastico guanto doccia fai da te per rimuovere con facilità le impurità della pelle.

Contenitori per saponi

Se utilizzi le saponette saprai quanto è importante conservarle nel modo giusto, tenendole al riparo dall’acqua quando non vengono utilizzate. Il modo migliore per riuscirci è realizzare un sacchettino ad hoc riutilizzando il tessuto del vecchio accappatoio.

Borsa estiva

Chi l’avrebbe mai detto che il vecchio accappatoio potesse trasformarsi in una borsa da sfoggiare durante l’estate! Basta recuperare un pezzo di dimensioni adeguate, piegarlo e cucirlo sui lati, aggiungendo una striscia di tessuto in pendant sulla parte centrale. Un bel manico di legno e la borsa è servita.

Ciabatte per il bagno

Infine perché non riutilizzare il tessuto dell’accappatoio per rivestire delle ciabattine e renderle a prova di bagno?! Qui trovi un tutorial che ti spiega passo passo come procedere.

