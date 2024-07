Sono un architetto e ti spiego quali errori devi evitare quando ristrutturi casa (e sono comunissimi)

Ristrutturare casa è un processo da non sottovalutare: piccoli errori che sembrano banali potrebbero compromettere l’intero processo. Vediamo come fare

Se hai deciso di investire nella ristrutturazione della tua casa, è essenziale evitare alcuni errori comuni che potrebbero compromettere il risultato finale. L’architetto Pedro Torrijos ha offerto alcuni suggerimenti su cosa non fare durante il processo di ristrutturazione.

Innanzitutto, anche se potresti sentirti tentato di gestire la ristrutturazione da solo per risparmiare, è fondamentale coinvolgere un architetto o un designer d’interni. Questi professionisti non solo possono offrire idee innovative, ma anche evitare errori costosi, come l’errata disposizione delle installazioni elettriche o la scelta di materiali inappropriati. L’esperienza e la competenza di un professionista garantiscono che il progetto proceda senza imprevisti.

Il fai-da-te può sembrare allettante, ma spesso porta a risultati deludenti. Se non hai competenze specifiche, il rischio di errori è alto. Ad esempio, un pavimento di marmo potrebbe sembrare ideale, ma se non installato correttamente, può causare problemi di allagamento o danni. Lasciare il lavoro ai professionisti ti aiuterà a evitare complicazioni future e garantirà risultati duraturi.

Focalizzati sull’abitabilità e non avere fretta

Quando ristrutturi, inoltre, il comfort abitativo deve essere la priorità. Non limitarti a scegliere colori e decorazioni; assicurati che la casa sia ben isolata termicamente e acusticamente. Investire in finestre di qualità e in un buon isolamento garantirà che la tua casa sia confortevole in tutte le stagioni e ridurrà i problemi legati a rumori esterni e temperature estreme.

Non pensare a soluzioni “per ogni evenienza”. Concentrati sulle tue esigenze reali e quotidiane, piuttosto che su possibilità rare o ipotetiche. Evita di dedicare spazi a usi sporadici che rischiano di diventare inutili. Una stanza progettata per ospitare occasionalmente gli ospiti potrebbe finire per diventare un deposito di oggetti.

Non chiudere spazi come terrazze e balconi per ampliare altre aree della casa. La luce naturale e la ventilazione sono preziosi e rendono l’ambiente più salubre e piacevole. Non sottovalutare l’importanza di avere spazi aperti e ben ventilati, soprattutto in tempi di maggiore consapevolezza della qualità dell’aria.

Ristrutturare richiede tempo e pazienza. Aggiungi un margine di tempo al preventivo iniziale e pianifica la ristrutturazione nei periodi dell’anno più favorevoli, come l’estate, per facilitare l’asciugatura dei materiali. Prevedi anche una sistemazione alternativa durante il processo per evitare disagi significativi. Seguendo questi consigli, potrai evitare errori comuni e assicurarti che la tua ristrutturazione non solo migliori l’aspetto della tua casa, ma anche la sua funzionalità e comfort.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: