Cosa puoi fare tu per aiutare ricci e uccelli a sopravvivere all’ondata di caldo

Bastano piccoli accorgimenti per aiutare la fauna selvatica che passa nel nostro giardino a sopravvivere nelle giornate più torride dell'estate: eccone alcuni

Durante l’estate, il caldo torrido può rappresentare una sfida non solo per noi, ma anche per la fauna selvatica che abita i nostri giardini. Uccelli, ricci e altri piccoli animali spesso lottano per trovare risorse essenziali come acqua e cibo, o anche solo un po’ di riparo dalla calura.

Ma con pochi accorgimenti possiamo trasformare il nostro giardino in un rifugio sicuro e accogliente per questi animali: ecco alcuni consigli pratici per creare un giardino a prova di uccelli e ricci durante la stagione estiva.

L’acqua

L’acqua è un elemento vitale per tutti gli esseri viventi, specialmente durante i periodi di caldo estremo come quelli che stiamo vivendo.

Mentre per i nostri animali domestici è sufficiente riempire quotidianamente una ciotola con acqua fresca, gli animali selvatici come uccelli, insetti e ricci non hanno la stessa fortuna. Spesso devono fare affidamento su pozze naturali che, in estate, tendono a seccarsi rapidamente.

Per aiutare questi piccoli abitanti del giardino, ci basterà installare una ciotola con acqua fresca: meglio optare per un contenitore con bordi bassi, che permetta anche ai ricci di accedervi senza difficoltà.

Un’idea utile è quella di inserire delle pietre o dei sassi all’interno del contenitore, in modo che gli animali possano usarli come punti d’appoggio per camminarci dentro ed evitare di annegare.

Ricordiamo di cambiare l’acqua regolarmente per evitare che diventi stagnante, riducendo così il rischio che diventi troppo calda, che si sporchi e che attiri le zanzare.

Il cibo

Oltre all’acqua, gli uccelli e i ricci hanno bisogno di cibo per sopravvivere durante l’estate. Possiamo posizionare ciotole con semi, frutta secca o cibo specifico per uccelli in zone tranquille del giardino, scegliendo un punto ombreggiato per evitare che il cibo si rovini con il calore.

Per quanto riguarda invece i ricci, sì a carne di pollo bollita senza condimenti e carne di manzo tritata scottata come anche a pezzetti di mela e pera; evitiamo invece latte vaccino (i ricci lo bevono, ma non lo digeriscono), pane e frutta secca.

L’ombra

Durante le giornate più calde, gli animali cercano rifugi freschi dove poter riposare al riparo dal sole. Un modo semplice per creare queste aree nel tuo giardino è utilizzare il pacciame – ovvero sfalci della potatura, foglie secche e rametti.

Si tratta di materiali naturali, biodegradabili e soprattutto economici, che non solo aiutano a mantenere il terreno più fresco e più idratato, ma offrono anche un rifugio sicuro per piccoli animali come ricci e insetti.

Posizioniamo il pacciame sotto cespugli o alberi, creando così delle zone ombreggiate naturali. Inoltre, aggiungere delle casette per ricci o piccoli rifugi fatti con materiali di recupero può offrire ulteriore protezione durante le ore più calde della giornata.

Le piante

Oltre che con il pacciame, possiamo rendere il nostro giardino più accogliente per la fauna selvatica scegliendo piante che attraggono insetti impollinatori e forniscono riparo naturale.

Piante come lavanda, rosmarino, echinacea e girasoli non solo abbelliscono il giardino, ma offrono anche nettare e polline per api e farfalle. Inoltre, gli arbusti a foglia caduca e i cespugli spinosi come il biancospino forniscono un rifugio sicuro per uccelli e piccoli mammiferi.

Attenzione alla piscina

Se nel nostro giardino c’è una piscina, consideriamo che essa può rappresentare un pericolo per gli animali. Se gli uccelli possono bere tranquillamente dalla superficie dell’acqua, per altri piccoli animali (come ricci e scoiattoli) la piscina può trasformarsi in una trappola mortale.

Per evitare annegamenti, possiamo considerare l’installazione di una rampa di fuga per animali o di una rete da mettere sulla superficie dell’acqua. Questi semplici accessori possono davvero fare la differenza ed evitare incidenti mortali.

