Questo contenitore per alimenti è la “svolta”, si adatta a qualsiasi forma di cibo senza deformare o rompere il coperchio

Un team di ingegneri ha ideato Flex'n Fresh V2, un contenitore innovativo che si adatta a qualsiasi forma di cibo. Attualmente su Kickstarter, sta ottenendo un successo straordinario

Ti è mai capitato di dover confezionare cibi con forme irregolari, come uova sode o arance, e di non trovare un contenitore adatto per trasportarli senza problemi? Se sì, potrebbe esserci finalmente una soluzione.

Parliamo di Flex’n Fresh V2, un innovativo contenitore per alimenti realizzato in silicone ecologico e progettato per adattarsi alla forma del cibo all’interno, evitando i problemi comuni legati ai contenitori tradizionali. Un’idea che ha riscosso un grande successo su Kickstarter, superando le aspettative di raccolta fondi.

Questo geniale contenitore è stato ideato da un team di giovani designer specializzati in materiali siliconici e ottimizzazione della produzione e ha ricevuto il Red Dot Design Award in Germania, un prestigioso riconoscimento per il suo design funzionale e innovativo.

Flex’n Fresh V2 è progettato per essere altamente versatile. Grazie al suo coperchio elastico, il contenitore si adatta alla forma del cibo, che si tratti di un’anguria intera o di altri alimenti di forme diverse. Questo non solo facilita la conservazione, ma riduce anche il rischio di ossidazione, mantenendo il cibo fresco più a lungo.

Una volta che il contenitore viene svuotato, il coperchio ritorna alla sua forma originale, rendendolo facile da riporre.

Ad oggi, Flex’n Fresh V2 ha già raccolto quasi 50mila euro da circa 500 sostenitori su Kickstarter, superando ampiamente l’obiettivo iniziale di 4.615€, il che dimostra il forte interesse per un prodotto che offre una soluzione pratica nella conservazione degli alimenti.

Permette, tra l’altro, di dire definitivamente addio alla pellicola trasparente monouso. Questi contenitori sono infatti resistenti e testati oltre 1000 volte. Non solo riducono gli sprechi, ma fanno anche risparmiare denaro, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Speriamo di vederlo presto sul mercato.

