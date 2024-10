Ti spiego come coltivare un albero di mango a partire dal frutto

Vuoi far crescere il mango direttamente dal seme? Ecco le semplici istruzioni dettagliate per riuscirci, prova anche tu!

Coltivare un albero di mango a partire dal frutto può sembrare un’operazione complessa, ma con le giuste istruzioni è un processo divertente e appagante. Ecco una guida dettagliata per far crescere il mango direttamente dal seme.

Per cominciare, prendi il frutto maturo e rimuovi la polpa attorno al seme. Usa un cucchiaio per pulirlo con cura, in modo che non rimangano residui. Successivamente, incidi con attenzione il guscio esterno, lungo la sua parte laterale, seguendo la linea di una piccola scanalatura che troverai. È importante fare molta attenzione durante questa fase, per non tagliare in profondità o ferirti, ma anche per evitare di danneggiare il seme che si trova all’interno.

Una volta rimosso il guscio, vedrai il seme vero e proprio, che potrebbe già avere una piccola buccia. Se la buccia appare parzialmente staccata, puoi sbucciarlo del tutto; altrimenti, puoi lasciarlo così com’è. Questo seme, che ricorda quasi un piccolo feto per la sua forma, va poi preparato per la germinazione.

Il momento di trasferirlo in un vaso

Per far germogliare il seme, avvolgilo in un panno umido e riponilo in una scatola che abbia qualche piccolo foro per la circolazione dell’aria. Metti la scatola in un ambiente luminoso ma senza esposizione diretta al sole. È importante mantenere il panno umido spruzzando dell’acqua ogni due giorni, sia sul panno che sulle pareti della scatola. Dopo circa una settimana il seme dovrebbe iniziare a germogliare, anche se potrebbe volerci fino a 20 giorni in alcuni casi.

Quando il seme è germogliato, trasferiscilo in un vaso. Il seme va piantato in posizione verticale, senza interrarlo completamente. Utilizza un vaso di circa 20 cm di diametro e riempilo con terriccio di qualità misto a compost. Sul fondo del vaso, disponi uno strato di materiale drenante, come argilla espansa, per favorire il drenaggio dell’acqua.

Spruzza abbondante acqua e copri il vaso con una busta di plastica per mantenere l’umidità, continuando a spruzzare acqua anche sulle pareti della busta. Posiziona il vaso in un luogo soleggiato, ma fai attenzione a non esporre la pianta alla luce diretta del sole durante i periodi di forte calore.

La pianta di mango crescerà velocemente, e quando la busta di plastica comincerà a toccarla, puoi usare delle bacchette di legno per creare una sorta di piccola serra, che aiuterà lo sviluppo della pianta. Prova anche tu a far crescere il tuo albero di mango!

