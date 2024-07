Ti do 4 semplici consigli per ritrovare vive le tue piante da interno al ritorno dalle vacanze

Non lasciare che le tue piante soffrano mentre sei in vacanza! Scopri questi consigli pratici per garantirne la sopravvivenza e ritrovare il tuo giardino indoor in piena salute al tuo ritorno.

Il tempo delle vacanze si avvicina per te e lascerai una, due o tre settimane lontano da casa. Hai tutto pianificato per il tuo animale domestico, che porterai con te o di cui ti occuperai, ma hai ancora un’incognita: le tue piante d’appartamento .

Chi potrebbe salvarli da morte certa mentre tu non ci sei? Se non hai trovato nessuna anima gentile che se ne prenda cura , ti daremo alcuni semplici consigli. Sarebbe un peccato se le tue piante, di cui ti sei preso cura con amore, morissero di sete, vero? Ecco come ritrovarli in perfetta salute al rientro a casa. Andiamo.

Consiglio n. 1: idee basate sul buon senso

Prima di darti consigli da mettere in pratica, parliamo solo di buon senso! In tua assenza, non lasciare le tue piante alla luce diretta del sole , sotto il tetto in vetro della veranda, ma spostale all’ombra. Volendo si possono anche installare delle piccole riserve idriche , ma hanno un costo approssimativo di 10€ a pianta.

Consiglio n. 2: gel per l’irrigazione

Venduto nei garden center o su alcuni siti web, il gel per l’irrigazione si sta gradualmente facendo spazio nel mercato della cura delle piante verdi. Tuttavia, è anche possibile farlo da soli con i seguenti elementi:

375 ml di acqua

2 g di agar-agar oppure 4 fogli di gelatina naturale

Basta mescolare acqua e agente gelificante facendoli bollire per 30 secondi. Una volta che la miscela si sarà raffreddata, posizionala semplicemente sul terreno, attorno alla base della pianta. Posizionando il gel nel vaso della pianta da annaffiare, direttamente a contatto con il terreno, l’apporto idrico avviene lentamente.

Consiglio n°3: la bottiglia di plastica, per una volta, la vostra alleata per l’irrigazione!

Anche se dobbiamo ridurre il consumo di plastica, questo metodo casalingo per innaffiare le piante in tua assenza è efficace. Sì, per una volta la bottiglia potrebbe aiutarti a salvare le tue piante d’appartamento. Come? Prendi una bottiglia e rimuovi il fondo. Pianta il collo nel vaso di fiori e riempilo d’acqua . La pianta attingerà all’acqua quando ne sentirà il bisogno.

Consiglio n. 4: non buttare via i tuoi vecchi gomitoli

Tutti noi abbiamo degli avanzi di filato negli armadi, raccolti da una zia o da una nonna. Bene, in questo caso il trucco è semplice, poiché consiste nel posizionare un contenitore pieno d’acqua sopra la pianta, quindi posizionare sul fondo del contenitore un filo di lana, che scende fino al terreno. La lana poi “berrà” l’acqua dal contenitore e la trasmetterà alla pianta attraverso il filo di lana.

