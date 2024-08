Semina cicoria e radicchio quest’estate nell’orto per rallegrare il tuo piatto (e il tuo giardino) in inverno

Scopri i segreti per coltivare cicoria e radicchio nel tuo orto e porta in tavola un inverno ricco di gusto e salute

Mentre il sole estivo bacia i pomodori e le zucchine che popolano i nostri orti e le nostre tavole, un ortolano lungimirante volge già lo sguardo ai mesi più freddi dell’anno. Seminare cicoria e radicchio ora significa infatti garantirsi un raccolto di verdure croccanti e saporite che allieteranno le nostre tavole durante l’inverno, quando la natura si assopisce e la freschezza scarseggia.

Perché coltivare cicoria e radicchio?

Oltre ad essere ortaggi relativamente facili da coltivare, adatti anche ai meno esperti, queste verdure offrono un ventaglio di vantaggi che le rendono una scelta preziosa per il nostro orto invernale:

Resistenza al freddo : perfette per climi temperati e freddi, cicoria e radicchio non temono le gelate e prosperano anche nei terreni meno ospitali.

: perfette per climi temperati e freddi, cicoria e radicchio non temono le gelate e prosperano anche nei terreni meno ospitali. Raccolto invernale : quando la maggior parte delle verdure scarseggia, queste gemme invernali ci regalano vitamine, fibre e sapore, arricchendo la nostra dieta con nutrienti essenziali durante la stagione più dura.

: quando la maggior parte delle verdure scarseggia, queste gemme invernali ci regalano vitamine, fibre e sapore, arricchendo la nostra dieta con nutrienti essenziali durante la stagione più dura. Sapore unico : dal gusto amarognolo tipico della cicoria, che si sposa perfettamente con formaggi erborinati, noci e agrumi, al sapore più dolce e delicato del radicchio, queste verdure donano carattere e personalità a insalate, contorni e piatti invernali.

: dal gusto amarognolo tipico della cicoria, che si sposa perfettamente con formaggi erborinati, noci e agrumi, al sapore più dolce e delicato del radicchio, queste verdure donano carattere e personalità a insalate, contorni e piatti invernali. Varietà da scoprire: tra le diverse cultivar di cicoria e radicchio, ognuna con le sue peculiarità, possiamo trovare la perfetta per soddisfare ogni palato. Il “Palla Rossa”, con le sue foglie croccanti color castagna striate di bianco, il “Rossa di Verona”, ideale per la semina autunnale e la raccolta primaverile, o il “Variegato di Castelfranco”, con le sue ampie foglie giallo-verdi macchiate di rosa-rosso, sono solo alcuni esempi delle delizie che possiamo coltivare.

Come coltivare cicoria e radicchio nell’orto

La coltivazione di cicoria e radicchio non richiede particolari competenze o attrezzature sofisticate, e basteranno pochi accorgimenti per ottenere un raccolto abbondante e soddisfacente.

Il primo passo è la semina, che può avvenire direttamente in campo o in semenzaio. Se optate per il semenzaio, utilizzate vassoi modulari con un seme per ogni modulo. Trascorso circa un mese, quando le piantine saranno sufficientemente robuste, potrete trapiantarle nel terreno definitivo o in vasi più grandi, distanziandole di circa 20 cm l’una dall’altra.

Per il trapianto e la cura, scegliete un terreno ben drenato e ricco di materia organica, prediligendo posizioni soleggiate per favorire la crescita rigogliosa delle piante. Annaffiate regolarmente, evitando i ristagni idrici che potrebbero compromettere la salute delle radici, e ricordate di eliminare le erbacce, le quali potrebbero entrare in competizione con le colture e sottrarre sia acqua che nutrienti.

Proteggete le giovani piantine dal gelo con un telo in caso di maltempo, soprattutto durante le prime fasi del loro sviluppo.

Riconoscere le piante pronte per la raccolta è semplice, visto che il cuore della cicoria o del radicchio diventerà sodo e compatto, formando una testa simile a un pompelmo: quello sarà il momento in cui potrete raccogliere le vostre verdure e gustarne la freschezza.

Varietà da esplorare: un mondo di sapori a portata di mano

Oltre alle varietà già citate, il mondo di cicoria e radicchio offre un’ampia gamma di sapori e forme da scoprire:

Cicoria Witloof : le sue foglie bianche e dal sapore più delicato si ottengono con la tecnica della “forzatura”, ovvero privando la pianta della luce durante la crescita.

: le sue foglie bianche e dal sapore più delicato si ottengono con la tecnica della “forzatura”, ovvero privando la pianta della luce durante la crescita. Cicoria Sugarloaf : a forma di cavolo cinese, questa varietà vanta un sapore meno amaro ed una maggiore resistenza al freddo.

: a forma di cavolo cinese, questa varietà vanta un sapore meno amaro ed una maggiore resistenza al freddo. Radicchio tardivo di Treviso: perfetto per la coltivazione autunnale, questo radicchio tardivo si distingue per le sue foglie color rosso intenso e il gusto leggermente amarognolo.

Cicoria e radicchio in cucina: come usarli

In cucina, cicoria e radicchio si prestano a molteplici preparazioni e possono facilmente donare carattere e sapore a piatti semplici e raffinati. Ecco alcune idee per esaltare al meglio queste verdure:

Insalate : la freschezza croccante di cicoria e radicchio si sposa perfettamente con ingredienti come noci, formaggi erborinati, arance o pompelmi, creando insalate invernali ricche di gusto e nutrienti. Un filo d’olio extravergine d’oliva, aceto balsamico o succo di limone completeranno il piatto con un tocco di acidità.

: la freschezza croccante di cicoria e radicchio si sposa perfettamente con ingredienti come noci, formaggi erborinati, arance o pompelmi, creando insalate invernali ricche di gusto e nutrienti. Un filo d’olio extravergine d’oliva, aceto balsamico o succo di limone completeranno il piatto con un tocco di acidità. Contorni : grigliate, saltate in padella con pancetta o speck, stufate con olive e capperi, cicoria e radicchio si trasformano in contorni sfiziosi e saporiti, ideali per accompagnare secondi piatti di carne, pesce o formaggi.

: grigliate, saltate in padella con pancetta o speck, stufate con olive e capperi, cicoria e radicchio si trasformano in contorni sfiziosi e saporiti, ideali per accompagnare secondi piatti di carne, pesce o formaggi. Primi piatti : risotti cremosi con radicchio tardivo, gnocchi con speck e cicoria, minestre rustiche con pancetta e crostini di pane. La versatilità di queste verdure le rende perfette per arricchire primi piatti gustosi e nutrienti.

: risotti cremosi con radicchio tardivo, gnocchi con speck e cicoria, minestre rustiche con pancetta e crostini di pane. La versatilità di queste verdure le rende perfette per arricchire primi piatti gustosi e nutrienti. Torta salata : un guscio di pasta brisé o frolla racchiude un cuore di morbidezza con cicoria, ricotta, pinoli e una spolverata di parmigiano. La torta salata con cicoria è un piatto rustico e saporito, perfetto per una cena informale o un brunch.

: un guscio di pasta brisé o frolla racchiude un cuore di morbidezza con cicoria, ricotta, pinoli e una spolverata di parmigiano. La torta salata con cicoria è un piatto rustico e saporito, perfetto per una cena informale o un brunch. Sfogliatine : sfoglie croccanti che racchiudono un ripieno di cicoria, mozzarella e speck, le sfogliatine con cicoria sono un antipasto sfizioso o un secondo piatto veloce e gustoso.

: sfoglie croccanti che racchiudono un ripieno di cicoria, mozzarella e speck, le sfogliatine con cicoria sono un antipasto sfizioso o un secondo piatto veloce e gustoso. Conserve: per gustare il sapore di cicoria e radicchio anche fuori stagione, possiamo trasformarli in conserve sott’olio o sott’aceto, perfette per accompagnare salumi, formaggi o per arricchire panini e piadine.

Come esaltare il gusto del radicchio e della cicoria in cucina?

Conosciamo meglio le nostre verdure e vediamo come poter esaltarne il gusto.

Le foglie esterne possono risultare più dure e amarognole. Si consiglia di utilizzarle per preparare brodi o minestre, donando un sapore deciso e ricco al piatto. Il cuore, più tenero e dal gusto più delicato, è perfetto per essere consumato crudo nelle insalate o saltato in padella con un filo d’olio e spezie. Il gusto è un po’amarognolo? Nessun problema: può essere attenuato cuocendo le verdure o bilanciato con ingredienti dolci o piccanti.

Allora, cosa state aspettando? Seminate cicoria e radicchio nel vostro orto e preparatevi a gustare un inverno ricco di sapore e benessere!

