Non buttare le scorze di arachidi. Ecco 2 trucchi fai-da-te per la cura delle tue piante

Le scorze di arachidi possono diventare un compost "zero-waste" ideale per nutrire le piante e, allo stesso tempo, fungere da drenante per il terreno. Ecco come utilizzarle al meglio.

Le arachidi sono un alimento dalle numerose proprietà benefiche per il nostro organismo. Oltre a essere ricche di proteine, vitamine e minerali come magnesio, zinco e ferro, contengono acidi grassi essenziali e antiossidanti che contribuiscono alla salute del cuore e al mantenimento di una pelle luminosa. Consumate con moderazione, possono diventare uno spuntino nutriente e pratico, perfetto da portare con sé a scuola o al lavoro, o come accompagnamento da sgranocchiare con un cocktail in compagnia.

È consigliabile optare per arachidi tostate e vendute con la loro scorza, poiché quelle già sbucciate spesso presentano un alto contenuto di sale e conservanti, che ne riducono i benefici nutrizionali e possono risultare dannosi per la salute.

Ma cosa fare con le scorze delle arachidi una volta consumato il frutto? Anziché gettarle, le scorze possono essere riutilizzate in giardino come fertilizzante naturale. Ricche di azoto, le scorze arricchiscono il terreno, favorendo la crescita delle piante e migliorando la struttura del suolo. La loro azione è duplice:

Fertilizzante a sprechi zero: le scorze di arachidi apportano nutrienti al terreno, migliorando la fertilità e supportando lo sviluppo delle radici. Effetto drenante: aggiunte al terriccio, le scorze rendono il terreno più drenante e riducono l’accumulo di acqua. Questa caratteristica aiuta a prevenire ristagni dannosi che possono causare la marcescenza delle radici.

Questo semplice accorgimento permette di evitare sprechi, dando una nuova vita alle scorze delle arachidi e contribuendo alla salute delle vostre piante!

Come usare le scorze di arachidi per le piante?

Se desideriamo fertilizzare il terreno in modo naturale, possiamo trasformare le scorze di arachidi in un compost semplice ma efficace. Ecco i passaggi per prepararle:

Preparazione delle scorze: stendiamo tutte le scorze di arachidi al centro di un panno di cotone pulito. Frantumazione: richiudiamo il panno su se stesso, coprendo le scorze, e schiacciamo con le mani o con un mattarello per ottenere una polvere grossolana. Applicazione sul terreno: distribuiamo il composto direttamente sulla superficie del terreno nei vasi o nell’orto, dove verrà assorbito gradualmente dal suolo, arricchendolo di azoto e altri nutrienti preziosi. Conservazione: se abbiamo una quantità elevata di scorze, conserviamole in un barattolo o in un sacchetto per utilizzarle al bisogno.

Uso delle scorze per il drenaggio

Oltre a fungere da fertilizzante, le scorze di arachidi sono ideali come strato drenante nei vasi. Per creare un substrato drenante:

Preparazione del vaso: disponiamo un letto di scorze di arachidi sul fondo di un vaso vuoto. Evitiamo di triturare le scorze in questo caso, poiché la loro forma intera aiuta a favorire il passaggio dell’acqua. Riempimento: aggiungiamo il terriccio sopra lo strato di scorze, che fungerà da filtro, evitando il ristagno dei liquidi. Tecniche alternative: possiamo anche mescolare le scorze intere direttamente con il terreno, creando strati alternati di terriccio e scorze per ottimizzare sia il drenaggio che l’aerazione delle radici.

Con queste semplici tecniche, le scorze di arachidi si trasformano in una soluzione naturale e sostenibile per arricchire e migliorare il terreno, evitando sprechi e dando nuova vita a uno scarto alimentare.

