Questo piccolo dispositivo si prende cura delle piante al posto tuo (ed è quello che tutti i pollici neri stavano aspettando)

SmartyPlants è il gadget ideale per chi non ha il pollice verde: monitorizza luce, umidità, temperatura e nutrienti del suolo per salvare le vostre piante

Hai mai desiderato avere piante verdi e rigogliose in casa, ma ogni tentativo si è trasformato in un disastro? Sei stanco di vedere le tue piante appassire nonostante le tue cure amorevoli? Oggi c’è una soluzione che potrebbe rivoluzionare la tua esperienza con le piante d’appartamento: SmartyPlants. Questo innovativo dispositivo tecnologico promette di trasformarti in un esperto di botanica senza sforzo, rendendo la cura delle piante semplice e accessibile a tutti.

SmartyPlants è un innovativo dispositivo attualmente in preordine su Kickstarter, che ha già raccolto oltre 90.000 €, superando di gran lunga il suo obiettivo iniziale di 5.884 €. Questo successo dimostra quanto sia diffuso il desiderio di avere piante d’appartamento sane e rigogliose. SmartyPlants si presenta come un “lettore dei bisogni delle piante d’appartamento”, utilizzando una serie di sensori per monitorare in tempo reale le necessità delle tue piante attraverso un’app dedicata.

Come funziona

Il dispositivo è dotato di sensori intelligenti che analizzano vari parametri cruciali per la salute delle piante, come luce, umidità, temperatura e nutrienti del suolo. Questi dati vengono poi trasmessi a un’applicazione che fornisce indicazioni precise su quando e come intervenire. La vasta base di dati dell’applicazione comprende numerose varietà di piante, rendendo facile la gestione di ciascuna di esse in base alle loro specifiche esigenze.

La start-up dietro SmartyPlants non giudica chi non ha il pollice verde, ma anzi si propone di aiutare tutti coloro che desiderano godere di piante verdi e sane senza il timore di vederle morire. Come accennato poco fa, in pochi giorni, la campagna su Kickstarter ha raccolto oltre 800 sostenitori e si avvicina rapidamente ai 100.000 €, garantendo la futura commercializzazione del dispositivo. La consegna è prevista per ottobre prossimo a livello mondiale.

SmartyPlants è disponibile in preordine su Kickstarter al prezzo di 41 euro, una cifra ragionevole per assicurare la sopravvivenza delle tue piante d’appartamento. Questo dispositivo rappresenta un investimento prezioso per chiunque voglia migliorare la cura delle proprie piante senza dover diventare un esperto di giardinaggio.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Kickstarter

Ti potrebbe interessare anche: