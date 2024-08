Queste sono le piante da tenere in casa perché portatrici di soldi, amore e fortuna

Alcune piante sono considerate come dei portafortuna: scopriamo quali esemplari acquistare per aumentare la buona sorte

Molte persone nutrono una passione per i fiori e le piante, un hobby che può rilassare ed offrire grandi soddisfazioni: che si tratti di curare un piccolo orto domestico o di prendersi cura di una pianta sul balcone, il verde ha un fascino universale. Il discorso vale anche per i meno esperti, persone alle prime armi che pero nutrono il desiderio di cimentarsi con la coltivazione e la cura di una pianta: in questo caso, bisognerà partire da piante semplici, che richiedono poche attenzioni, e la scelta della pianta dovrà quindi soddisfare sia il lato estetico che funzionale.

Inoltre, alcune piante si fanno apprezzare anche per i benefici che offrono: esemplari quali pothos, dracena e sanseveria, per fare alcuni esempi, assorbono l’inquinamento e l’umidità.

Tra i vari fattori da poter considerare, esiste anche il cosiddetto linguaggio dei fiori, dove ogni pianta porta con sé un particolare messaggio: conoscere questi significati può essere utile quando si deve fare un regalo, visto che da tradizione ci sono piante considerate di buon auspicio, perfette come dono per una persona cara.

Vediamo sei piante che tutti dovremmo tenere in casa perché attirano soldi, amore e fortuna.

Monstera deliciosa

La monstera deliciosa è una pianta d’appartamento inconfondibile, per via delle foglie grandi e dalla partcioalre forma dentellata.

Oltre all’innegabile bellezza estetica, si ritiene che la onstera possa proteggere il sonno di chi vive nella casa, favorendo i bei sogni. Si tratta di una pianta è robusta e relativamente facile da curare, il che la rende una scelta eccellente per chiunque voglia aggiungere un tocco di verde alla propria abitazione.

Zamioculcas

Conosciuta anche come “albero del dollaro”, la zamioculcas è una pianta sempreverde da interno che si dice attiri il denaro. Oltre a questa qualità portafortuna, la zamioculcas è apprezzata per la sua resistenza e per la facilità di cura, aspetti che ne fanno una scelta ideale anche per chi non ha molta esperienza con le piante. Sara sufficiente darle un po’ d’acqua di tanto in tanto e trovarle un angolo luminoso in casa dove prosperare.

Pilea peperomioides

La pilea, soprannominata “pianta delle monete” per via delle sue foglie tonde e piatte, è un’altra pianta che si dice porti fortuna, in particolare in ambito finanziario. La pianta in questione non solo è un vero e proprio portafortuna, ma aggiunge anche un tocco di eleganza ed originalità a qualsiasi ambiente, grazie alla sua forma unica ed originale.

Orchidea

L’orchidea, famosa per la sua bellezza raffinata, è considerata una pianta portafortuna, soprattutto per chi sta iniziando una nuova attività o cambiando lavoro. Tenerne una in studio o in ufficio può dunque essere di buon auspicio. Le orchidee richiedono un po’ più di cura rispetto ad altre piante, ma con un po’ di attenzione e amore, possono donare una fioritura abbondante e duratura.

Gelsomino

Il profumatissimo gelsomino è considerato un potente portafortuna, specialmente in campo sentimentale, perche si dice che rafforzi il romanticismo e le relazioni amorose. Avere un gelsomino in casa o in giardino può non solo profumare l’ambiente, ma anche contribuire a creare un’atmosfera armoniosa e accogliente.

Salvia

Infine, la salvia, una pianta aromatica comunemente utilizzata in cucina, ha anche proprietà purificatrici. Si crede che la salvia possa allontanare le energie negative e purificare l’ambiente: bruciare le sue foglie essiccate è un rito tradizionale per purificare la casa e promuovere un’atmosfera positiva e serena.

Altre piante portafortuna

Oltre alle sei piante già menzionate, ci sono altre varietà che meritano attenzione per le loro presunte proprietà benefiche.

Ad esempio, il bambù della fortuna (Dracaena sanderiana) è molto popolare in Asia per le sue qualità portafortuna, soprattutto in termini di prosperità e salute, mentre il tronchetto della felicità (Dracaena fragrans) è un’altra pianta che, come suggerisce il nome, è associata a sentimenti di felicità e benessere.

Altra pianta da considerare è il basilico, che nella tradizione popolare è spesso visto come un simbolo di amore e protezione.

Trifoglio e quadrifoglio

Concludiamo con il quadrifoglio, anomalia del trifoglio che tradizionalmente viene considerato un portafortuna.

Il trifoglio è una pianta comune che ha tre foglioline ed è strettamente legato all’Irlanda e alla cultura celtica: San Patrizio, il santo patrono dell’Irlanda, utilizzava il trifoglio come simbolo per spiegare il concetto della Trinità cristiana (Padre, Figlio e Spirito Santo). Per questo motivo, il trifoglio è diventato un simbolo nazionale dell’Irlanda e rappresenta spesso la buona fortuna e la fede, ma non ha la stessa fama di portafortuna universale come il quadrifoglio.

Il quadrifoglio, invece, è molto raro in natura e si ritiene che porti fortuna a chiunque lo trovi. Ogni foglia del quadrifoglio ha un significato particolare:

La prima foglia rappresenta la speranza.

La seconda foglia rappresenta la fede.

La terza foglia rappresenta l’amore.

La quarta foglia rappresenta la fortuna.

La rarità e la simbologia positiva associata ad ogni foglia sono ciò che rendono il quadrifoglio un vero e proprio portafortuna.

La rarità del quadrifoglio

La rarità del quadrifoglio contribuisce notevolmente alla sua reputazione di portafortuna. Le probabilità di trovare un quadrifoglio in mezzo ai trifogli sono stimate intorno a 1 su 5.000, il che spiega perché viene considerato un segno di fortuna trovare uno di questi esemplari.

Oltre alla fortuna generale, ci sono diverse credenze specifiche associate al quadrifoglio:

Protezione : alcuni credono che portare con sé un quadrifoglio possa proteggere dai mali e dalle sventure.

: alcuni credono che portare con sé un quadrifoglio possa proteggere dai mali e dalle sventure. Ricchezza : è considerato anche un simbolo di prosperità e abbondanza.

: è considerato anche un simbolo di prosperità e abbondanza. Fortuna nell’amore: si dice che chi trova un quadrifoglio avrà fortuna anche in amore.

