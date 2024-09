Siete tornati dalle vacanze e le vostre piante sono secche? Tutto quello che potete fare per salvarle

Siete tornati dalle vacanze estive e le vostre piante sono secche e bisognose di cure? Scopriamo tutti i rimedi più efficaci per riuscire a far rifiorire le piante secche dopo le ferie

Sei rientrato da poco dalle ferie e hai trovato le tue piante secche? Se non sai come farle rifiorire, ecco alcuni semplici passaggi e rimedi fai da te che ti aiuteranno a riportare le tue piante al loro antico splendore.

Cerca segni di vita

La prima cosa da fare è osservare le piante. Il motivo? Potrebbero sembrare perse, ma se dai un’occhiata più da vicino potrebbe non essere effettivamente così. Se intravedi anche un piccolo segno di verde lungo lo stelo significa che c’è la possibilità che tu possa riportarla in vita.

Dovresti anche controllare le radici. Essendo il sistema di supporto della pianta, forniscono molte informazioni sullo stato di salute generale. Le radici sane dovrebbero apparire carnose ed essere di colore da bianco a marrone chiaro. Se vi sono segni di vita, il passo successivo è capire cosa è andato storto e come far rivivere la tua pianta.

Controlla se ha bisogno di acqua

Un’altra cosa da controllare è il terreno. Se la pianta ha bisogno di acqua troverai la terra arida, le foglie inizieranno a seccarsi e a scurirsi sulla punta, per poi diventare marroni e cadere. Anche il terreno si spezzerà e si staccherà dai bordi del vaso.

Se una pianta ha bisogno di acqua con urgenza, un modo rapido per farla rivivere è lasciarla in ammollo per alcune ore. Dopo di che, procedi con annaffiature costanti e, soprattutto, assicurati di dare all’acqua il tempo di immergersi fino alle radici.

Elimina le foglie morte

Le piante che si stanno deteriorando avranno probabilmente foglie morte e dovrai sbarazzartene. Per rimuoverle, taglia le foglie morte con un paio di forbici, oppure pizzica delicatamente con la punta delle dita in modo da staccarle più facilmente.

Fai attenzione all’illuminazione

L’illuminazione è un fattore importante per la salute delle piante. Quindi, dopo il rientro dalle vacanze è importante spostare nuovamente la tua pianta nella zona della casa più adatta.

Infatti, una volta che sai se preferisce il pieno sole, il sole parziale, la luce solare diretta o la luce solare indiretta, devi posizionarla in un’area più idonea per la sua crescita.

Dai dei nutrienti aggiuntivi

Durante le stagioni di crescita, dalla primavera all’estate, è importante dare alla pianta il giusto nutrimento. Una pianta malnutrita, infatti, avrà steli deboli e foglie scolorite, quindi per farla rivivere avrai bisogno di compost o fertilizzante.

Usala come compost

Se hai provato di tutto e la tua pianta non ha fatto alcun progresso, invece di gettarla nella spazzatura, mettila in un bidone del compost.

I resti possono essere trasformati in un terreno ricco di sostanze nutritive, che fungerà da fertilizzante naturale; ciò significa che la tua pianta morta può dare nuova vita e contribuire alla salute delle tue piante future.

