Scopri queste 5 affascinanti piante che somigliano alle farfalle (o che hanno a che fare con loro)

Scopri cinque affascinanti piante che somigliano alle farfalle o hanno un legame speciale con loro.

Nel mondo delle piante, alcune specie sorprendono per la loro somiglianza con elementi naturali, come le farfalle. Tra queste, spiccano tre affascinanti esemplari: l’Oxalis triangularis, la Christia obcordata e l’orchidea Phalaenopsis. Queste piante non solo incantano con la loro bellezza, ma anche con la singolare forma dei loro petali e foglie che ricordano le delicate ali delle farfalle, creando un effetto visivo straordinario che cattura l’immaginazione di chi le osserva.

Oxalis Triangularis

Meglio conosciuta come Pianta delle Farfalle o Trifoglio Viola, l’Oxalis triangularis è una splendida pianta dalle foglie viola originaria del Brasile, patria del samba e del carnevale. Le sue foglie rispondono alla luce, aprendosi e chiudendosi come farfalle in volo, creando un effetto affascinante.

Facile da coltivare, è perfetta per i principianti del giardinaggio. Cresce rapidamente e può diventare molto grande. Tollera bene la luce indiretta intensa, ma preferisce una luce indiretta normale, sia all’interno che all’esterno della casa. Si adatta a vari tipi di terriccio e può sopravvivere in penombra, ma per mantenere il colore viola delle foglie, è meglio seguire le indicazioni sulla luce.

L’Oxalis triangularis non richiede cure particolari, ma va annaffiata regolarmente. Controlla il terriccio: se è asciutto, annaffia la pianta. Non ama il sole diretto né il freddo intenso. In inverno, la temperatura ideale è sopra i 5°C, mentre in estate preferisce temperature tra i 28-30°C.

Se hai animali domestici, fai attenzione: questa pianta non è pet-friendly e può essere tossica.

Christia Obcordata

La Christia obcordata, nota come pianta farfalla o pianta delle farfalle, è un’affascinante pianta ornamentale da appartamento ancora poco conosciuta. Appartenente alla famiglia delle Fabaceae, come la soia e i fagioli, proviene dall’Asia sudorientale. La sua particolarità risiede nel fogliame: le foglie triangolari con striature bordeaux ricordano le ali di una farfalla, da cui deriva il suo nome comune.

Questa pianta necessita di 6-8 ore di luce solare diretta al giorno. Se la coltivate in casa, collocatela vicino a una finestra esposta a sud. In estate, però, evitate il sole diretto durante le ore più calde, specialmente se la temperatura supera i 35°C. In queste condizioni, i raggi solari intensi potrebbero bruciare le foglie. Per prevenire danni, spostate la pianta in un luogo più ombreggiato per qualche ora o usate delle tende per filtrare la luce. È importante che la pianta riceva comunque una buona luminosità per crescere sana e forte. Se le foglie ingialliscono, potrebbe essere un segno di scarsa illuminazione.

La pianta farfalla va innaffiata quando i primi 2-3 cm di terreno sono asciutti. In primavera e all’inizio dell’autunno, generalmente basta annaffiarla una volta a settimana. In estate, invece, è consigliato innaffiarla due o più volte a settimana, a seconda delle necessità. Nonostante ciò, la pianta è abbastanza resistente alla siccità.

Fate attenzione perché è tossica per gli animali.

Orchidea Phalaenopsis

La Phalaenopsis, conosciuta anche come orchidea a farfalla, è una delle piante da appartamento più popolari, ha le sue origini nelle Indie orientali, Filippine, Australia e Indonesia. Appartenente alla famiglia delle Orchidaceae, conta circa 750 generi e 20.000 specie diverse. Questa pianta dai colori vivaci è famosa per la sua forma simile a quella di una farfalla ed è una delle specie più diffuse al mondo.

La Phalaenopsis è resistente e facile da coltivare, rendendola il regalo ideale per chi è alle prime armi nel mondo del verde! Può prosperare sia nel terreno che sui rami degli alberi e le superfici rocciose, essendo una pianta epifita. Le sue foglie svolgono un ruolo cruciale nel trattenere l’acqua per sopravvivere anche durante periodi di siccità. Di solito fiorisce in inverno, da dicembre ad aprile, portando allegria e allontanando le energie negative!

Per prendersi cura al meglio di questa pianta, è importante controllare il colore delle radici prima di annaffiarla e posizionarla in un luogo ben illuminato. Dopo la fioritura, si consiglia di potare il ramo sopra al primo nodo, mantenendo la pianta in un ambiente luminoso. Dopo un periodo di riposo, un nuovo rametto germoglierà dalle sue foglie!

Il nome “Phalaenopsis” significa letteralmente “simile ad una farfalla”. Questo nome è stato dato dal botanico C.L. Blume, che ha scoperto questa orchidea nel 1752, notando subito la somiglianza del fiore con la forma sinuosa ed elegante di una farfalla.

Anacamptis papilionacea – Orchidea Farfalla

L’Orchidea farfalla, chiamata scientificamente Anacamptis papilionacea, è una splendida orchidea spontanea diffusa in gran parte dell’Italia, tranne che in Trentino-Alto Adige. Si tratta di una pianta perenne con tuberi sotterranei e un fusto eretto che può raggiungere i 40 cm di altezza. Il vero spettacolo però sono i suoi fiori, riuniti in infiorescenze dense e allungate.

Ogni fiore ricorda proprio una farfalla, grazie ai sepali rosa-viola che formano le “ali” e al labello roseo, spesso con venature a ventaglio, che funge da corpo. Lo sperone, conico e più corto dell’ovario, aggiunge ulteriore somiglianza con l’insetto da cui prende il nome. La fioritura avviene in primavera e contribuisce a rendere l’Orchidea farfalla una presenza preziosa e decorativa nei prati aridi e incolti delle zone collinari e submontane.

Buddleia o Albero delle farfalle

La Buddleia, conosciuta anche come “albero delle farfalle”, è un genere di piante che comprende oltre 140 specie di arbusti e piccoli alberi, originari di Asia, Africa e America. Sono apprezzate per le loro lunghe e profumate fioriture estive, che attirano farfalle, api e altri insetti impollinatori.