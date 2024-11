In inverno tendiamo a posizionare le piante sul davanzale della finestra, ma non per tutte è la scelta migliore. Queste sono le piante da non mettere sul davanzale della finestra in inverno

Molte delle piante di appartamento finiscono sui davanzali di casa, perché spesso si ritiene che la luce diretta del sole possa favorirne la crescita e lo sviluppo.

Spesso però non è così, o meglio non lo è per tutte le piante di appartamento perché molte specie prediligono zone più riparate e ombreggiate.

Perché evitare di mettere le piante sul davanzale

La posizione sopra o vicino al davanzale può sembrare una scelta logica, ma spesso comporta più problemi che benefici per alcune piante. I motivi principali sono legati alle loro origini e alle condizioni che riproducono il loro habitat naturale. Ecco alcune delle problematiche principali:

Aria secca e parassiti

L’aria che si genera nei pressi di un termosifone acceso è estremamente secca. Questo ambiente non è compatibile con molte piante tropicali che necessitano di un tasso di umidità elevato. Inoltre, un’aria troppo secca favorisce la proliferazione di parassiti come gli acari, che possono attaccare foglie e steli, indebolendo la pianta. Sbalzi di temperatura

Le finestre e i termosifoni creano un microclima instabile, con improvvisi sbalzi di temperatura. Durante il giorno, le piante potrebbero riscaldarsi eccessivamente a causa del termosifone, mentre di notte, con il calo delle temperature esterne, subiscono un raffreddamento rapido. Questo stress termico può danneggiarle gravemente. Riscaldamento delle radici

Il calore che proviene dal termosifone può raggiungere le radici delle piante attraverso il vaso, alterandone la crescita. Radici troppo calde smettono di funzionare correttamente, causando problemi di assorbimento dell’acqua e dei nutrienti.

Tra le piante invernali da non posizionare sul davanzale troviamo:

stella di Natale : questa pianta tipica del periodo invernale e natalizio ama l’ambiente soleggiato, ma il davanzale con il calore del termosifone non è il luogo adatto. Per crescere bene la temperatura dovrebbe oscillare tra i 15 e i 22 gradi.

: questa pianta tipica del periodo invernale e natalizio ama l’ambiente soleggiato, ma il davanzale con il calore del termosifone non è il luogo adatto. Per crescere bene la temperatura dovrebbe oscillare tra i 15 e i 22 gradi. cactus di Natale : questa pianta ama l’ambiente fresco, per cui il davanzale non è il posto adatto per questa specie che soffrirebbe della luce del sole e del calore dei termosifoni.

: questa pianta ama l’ambiente fresco, per cui il davanzale non è il posto adatto per questa specie che soffrirebbe della luce del sole e del calore dei termosifoni. orchidea : l’orchidea ha bisogno di umidità per cui il davanzale non è il luogo adatto, a meno che non sia in una stanza umida della casa come il bagno.

: l’orchidea ha bisogno di umidità per cui il davanzale non è il luogo adatto, a meno che non sia in una stanza umida della casa come il bagno. ciclamino : anche il ciclamino mal sopporta il calore del davanzale, per lui è bene prediligere un luogo fresco e arieggiato.

: anche il ciclamino mal sopporta il calore del davanzale, per lui è bene prediligere un luogo fresco e arieggiato. amaryllis : discorso un po’ diverso per l’amaryllis, che nella fase di crescita ha bisogno di calore, dopodiché ha bisogno di essere collocato in un altro ambiente.

: discorso un po’ diverso per l’amaryllis, che nella fase di crescita ha bisogno di calore, dopodiché ha bisogno di essere collocato in un altro ambiente. ficus Benjamin: ama la luce, ma non tollera il calore diretto o l’aria secca. Il calore dei termosifoni può causare la caduta delle foglie. Meglio posizionarlo in una zona luminosa ma lontana da fonti di calore.

ama la luce, ma non tollera il calore diretto o l’aria secca. Il calore dei termosifoni può causare la caduta delle foglie. Meglio posizionarlo in una zona luminosa ma lontana da fonti di calore. pothos: pianta tropicale che preferisce un ambiente umido e moderatamente illuminato. Sul davanzale, l’aria secca potrebbe seccare le foglie o causare macchie marroni.

pianta tropicale che preferisce un ambiente umido e moderatamente illuminato. Sul davanzale, l’aria secca potrebbe seccare le foglie o causare macchie marroni. dracena: predilige ambienti luminosi ma non luce diretta. Il calore del termosifone può provocare l’arricciamento e l’ingiallimento delle foglie.

predilige ambienti luminosi ma non luce diretta. Il calore del termosifone può provocare l’arricciamento e l’ingiallimento delle foglie. filodendro: questa pianta ama l’umidità e soffre il calore secco e prolungato. È meglio tenerla in un angolo luminoso ma lontano da sbalzi termici.

questa pianta ama l’umidità e soffre il calore secco e prolungato. È meglio tenerla in un angolo luminoso ma lontano da sbalzi termici. sansevieria (Lingua di suocera): sebbene sia resistente, il calore eccessivo del termosifone può disidratarla. Ama temperature costanti e non troppo calde.

sebbene sia resistente, il calore eccessivo del termosifone può disidratarla. Ama temperature costanti e non troppo calde. begonia Rex: conosciuta per le sue foglie colorate, la begonia soffre il calore secco e l’eccessiva luce diretta. È meglio tenerla in un’area umida e fresca.

conosciuta per le sue foglie colorate, la begonia soffre il calore secco e l’eccessiva luce diretta. È meglio tenerla in un’area umida e fresca. calathea: questa pianta dalle foglie decorative è estremamente sensibile all’aria secca e al calore. Perde rapidamente la brillantezza delle foglie se posizionata sopra un termosifone.

questa pianta dalle foglie decorative è estremamente sensibile all’aria secca e al calore. Perde rapidamente la brillantezza delle foglie se posizionata sopra un termosifone. azalea da interno: richiede ambienti freschi e umidi per prosperare. Il calore diretto del davanzale può far appassire rapidamente i fiori.

Come posizionare sul davanzale in sicurezza

Per posizionare le piante sul davanzale in modo sicuro, anche in presenza di termosifoni, è importante adottare alcune strategie che aiutino a creare un ambiente più adatto alle loro esigenze. Aumentare l’umidità è fondamentale: posizionare una ciotola d’acqua sopra il riscaldatore o nei pressi delle piante può favorire l’evaporazione e migliorare il microclima.

Anche l’irrigazione deve essere mirata, utilizzando acqua priva di calcare o acqua piovana per evitare problemi legati al calore, come la formazione di muffe. La pulizia regolare delle foglie, magari vaporizzandole con acqua, aiuta a mantenere l’umidità superficiale e a prevenire infestazioni.

Inoltre, è consigliabile isolare i vasi dal calore diretto con supporti adeguati o sottovasi con argilla espansa, per proteggere le radici. Infine, è importante monitorare frequentemente lo stato delle piante: se si notano segni di ingiallimento o secchezza, è meglio spostarle subito in un ambiente più idoneo.

Se hai altre piante tropicali, considera di spostarle in bagno o in cucina durante l’inverno: queste stanze hanno naturalmente un livello di umidità più alto, che si avvicina al loro habitat naturale.

