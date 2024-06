10 piante per combattere il caldo in casa senza condizionatore

Scopri le 10 migliori piante da interno per combattere il caldo

Sopravvivere al caldo estivo in modo ecologico, economico e salutare è possibile. Non ci credete? Le piante da interno, con i loro numerosi benefici, possono aiutarci anche in questo ambito.

Con l’arrivo della bella stagione, è inevitabile pensare al caldo torrido e all’afa che ogni anno diventano sempre più opprimenti. Molte persone ricorrono a ventilatori e condizionatori per trovare sollievo, ma questi dispositivi possono essere dannosi per la salute, aumentano l’inquinamento atmosferico e fanno lievitare le bollette energetiche.

Ecco allora che alcune piante, dotate di proprietà “anti-afa”, ci vengono in soccorso, aiutandoci a ridurre il calore e l’umidità all’interno delle nostre abitazioni.

Come le piante combattono il caldo

Non c’è magia né mistero: le piante assorbono il calore attraverso le loro foglie. Quando le foglie esposte al sole catturano la luce tramite la fotosintesi, impediscono ai raggi solari di raggiungere direttamente il suolo. Durante la traspirazione, le piante assorbono anidride carbonica dall’atmosfera e rilasciano acqua attraverso i pori delle foglie, in un processo chiamato evapotraspirazione. Questo processo raffredda sia la pianta che l’aria circostante, simile a come il sudore raffredda il corpo umano. Un albero può traspirare fino a dieci litri d’acqua in una giornata calda.

L’ “effetto bosco” nelle nostre case

Questo è il cosiddetto “effetto bosco”: entrando in una foresta dopo essere stati in un ambiente caldo e afoso, la temperatura percepita è più fresca nonostante la temperatura esterna rimanga invariata. Le piante bloccano i raggi del sole e, tramite la loro “sudorazione”, raffreddano l’aria circostante. Riprodurre questo effetto in casa può aiutare a mantenere un ambiente più fresco e piacevole durante l’estate.

Piante da interno per combattere il caldo

Abbiamo selezionato alcune delle migliori piante da interno per combattere la calura estiva, una soluzione economica, green e facilmente accessibile.

Ecco il nostro elenco:

Aloe vera

L’aloe vera rilascia vapore acqueo attraverso la traspirazione, aumentando l’umidità nell’aria e rinfrescando l’ambiente. Inoltre, il gel contenuto nelle sue foglie ha proprietà lenitive e rinfrescanti che possono essere utilizzate sulla pelle per alleviare scottature solari e irritazioni cutanee, comuni durante l’estate.

Questa pianta predilige la luce diretta o indiretta e un terreno ben drenato. Annaffia regolarmente, lasciando asciugare completamente il terreno tra un’annaffiatura e l’altra. Non tollera i ristagni d’acqua.

Spathiphyllum

Lo Spatiphyllum o Giglio della pace purifica l’aria eliminando inquinanti come formaldeide e benzene, aumentando l’umidità e rilasciando vapore acqueo attraverso la traspirazione. Questo aspetto crea un microclima più fresco e umido, alleviando la sensazione di afa tipica delle giornate calde.

Questa pianta preferisce la luce indiretta e ama un terreno umido ma ben drenato. Annaffia regolarmente, evitando i ristagni d’acqua. Concimare ogni 2-3 mesi durante la primavera e l’estate.

Calathea

La Calathea è originaria delle foreste pluviali tropicali, questa pianta ama l’umidità e la rilascia nell’aria attraverso la traspirazione, aiutando a rinfrescare l’ambiente. Le sue grandi foglie larghe offrono inoltre una superficie per l’evaporazione dell’acqua, aumentando ulteriormente l’umidità.

La Calathea richiede luce indiretta e un terreno umido ma ben drenato. Annaffia regolarmente, evitando i ristagni d’acqua. Nebulizza le foglie frequentemente per mantenere l’umidità elevata. Concimare ogni 2-3 mesi durante la primavera e l’estate.

Kentia

La Kentia purifica l’aria eliminando inquinanti come formaldeide e benzene, e aumenta l’umidità attraverso la traspirazione. Le sue grandi foglie pennate offrono una superficie ampia per l’evaporazione dell’acqua, aiutando a rinfrescare l’ambiente.

Cura: ama la luce indiretta e un terreno ben drenato. Annaffia regolarmente, lasciando asciugare leggermente il terreno tra un’annaffiatura e l’altra. Concimare ogni 2-3 mesi durante la primavera e l’estate.

Ciclamino

Il ciclamino aumenta l’umidità rilasciando vapore acqueo attraverso la traspirazione, creando un microclima più fresco e umido. Inoltre, ha un effetto calmante che favorisce un sonno ristoratore, particolarmente utile durante le notti calde.

Questa pianta predilige la luce indiretta e un terreno umido ma ben drenato. Annaffia regolarmente, evitando i ristagni d’acqua. Concimare ogni 2 mesi durante la fioritura.

Ficus Benjamin

Il Ficus Benjamin è una pianta tropicale in grado di purificare l’aria eliminando diverse sostanze, aumenta l’umidità attraverso la traspirazione. Le sue ampie foglie offrono una superficie considerevole per l’evaporazione dell’acqua, aiutando a rinfrescare l’ambiente.

Il Ficus predilige la luce indiretta e un terreno umido ma ben drenato. Annaffia regolarmente, evitando i ristagni d’acqua. Concimare ogni 2-3 mesi durante la primavera e l’estate.

Palma Areca

La Palma Areca aumenta l’umidità rilasciando vapore acqueo attraverso la traspirazione, creando un microclima più fresco e umido. Inoltre, le sue fronde piumate offrono un’ombra leggera e decorativa.

Predilige la luce indiretta e un terreno umido ma ben drenato. Annaffia regolarmente, evitando i ristagni d’acqua. Nebulizza le foglie frequentemente per mantenere l’umidità elevata, soprattutto in ambienti secchi. Concimare ogni 2-3 mesi durante la primavera e l’estate.

Felce

La Felce aumenta l’umidità rilasciando vapore acqueo attraverso la traspirazione, creando un microclima più fresco e umido. Inoltre, le sue fronde delicate e soffici donano un senso di pace e relax. Predilige la luce indiretta e un terreno umido e ben drenato. Annaffia regolarmente, evitando i ristagni d’acqua. Nebulizza le foglie frequentemente per mantenere l’umidità elevata. Non tollera la luce diretta del sole, che può bruciare le sue foglie.

Pothos

Il Pothos purifica l’aria eliminando inquinanti come il monossido di carbonio ed aumenta l’umidità attraverso la traspirazione. Inoltre, è una pianta molto resistente e facile da coltivare, ideale per chi non ha molta esperienza con le piante.

Predilige la luce indiretta e un terreno umido ma ben drenato. Annaffia regolarmente, evitando i ristagni d’acqua. Tollera anche la scarsa luminosità. Concimare ogni 2-3 mesi durante la primavera e l’estate.

Sansevieria (lingua di suocera)

La Sansevieriarilascia vapore acqueo attraverso la traspirazione, aumentando l’umidità nell’aria e rinfrescando l’ambiente. Inoltre, vista la sua natura di succulenta, è una pianta molto resistente che tollera la siccità e la scarsa luminosità, ideale per chi è spesso fuori casa o tende a dimenticare di annaffiare le piante.

Questa pianta preferisce la luce diretta o indiretta e un terreno ben drenato. Annaffia regolarmente, lasciando asciugare completamente il terreno tra un’annaffiatura e l’altra. Non tollera i ristagni d’acqua. Concimare ogni 2-3 mesi durante la primavera e l’estate.

