Questi sono i lavori nell’orto da fare a dicembre: cosa seminare e raccogliere nel mese in cui arriva l’inverno

Benvenuto, dicembre! Scopri i lavori da fare nell'orto in questo mese, per prepararlo al freddo invernale e pianificare la prossima stagione.

A dicembre è tempo di preparare una parte del terreno del proprio orto per le semine future, ma anche di pensare a quali varietà scegliere per la semina proprio in questo mese, in modo da potersi garantire un buon raccolto successivamente. Nel mese di dicembre l’orto può offrire ancora molti doni, da raccogliere prima delle gelate.

Non dimenticate di seguire le fasi lunari e di controllare il calendario per individuare i giorni di luna piena. Scoprirete che subito dopo Natale sarà il momento adatto per dedicarsi alla raccolta delle erbe aromatiche da essiccare.

Leggi anche: Ecco la frutta e la verdura da mettere nel carrello della spesa a Dicembre

Cosa seminare a dicembre

Nel mese di dicembre è possibile effettuare la semina di ciò che potrà essere raccolto nei mesi successivi, ponendo particolare attenzione alle gelate. Nel caso si preveda il loro arrivo, è consigliabile scegliere di seminare in semenzai, aiuole riparate, cassoni o tunnel. La semina protetta nelle zone più fredde è consigliata soprattutto per ravanelli, melanzane e cicoria, lattuga e radicchio da taglio, mentre è possibile seminare direttamente in piena terra ortaggi come piselli, spinaci e fave.

A dicembre è possibile seminare:

Aglio

Asparagi

Carote

Cicoria

Cipolle

Fave

Lattuga da taglio

Melanzane

Piselli

Prezzemolo

Radicchio da taglio

Rape

Ravanelli

Scalogno

Spinaci

Consigli per la semina

La semina in piena terra è consigliabile soprattutto nelle regioni dal clima più mite, in quanto le gelate possono rovinare i giovani germogli. È possibile effettuare delle semine in semenzaio, in cassoni o in tunnel di protezione, in modo che le sementi possano svilupparsi in modo che siano protette dal gelo. Per il semenzaio sono perfetti contenitori di recupero, anche in plastica, di cui bucherellare il fondo. Se si prevede di seminare o trapiantare in vaso, è bene preferire la terracotta alla plastica, in modo che le piantine soffrano il meno possibile.

Il raccolto del mese di dicembre

A seconda di quanto si sarà seminato nei mesi precedenti e dell’arrivo delle gelate, il raccolto potrà essere più o meno ricco. Un ortaggio particolarmente resistente al freddo è il cavolo nero toscano, per la raccolta del quale si consiglia solitamente di attendere il passaggio della prima gelata, in modo da ottenere ortaggi migliori. A seconda delle zone climatiche si potranno raccogliere cachi, agrumi (mandarini, mandaranci, arance, pompelmi) e olive. L’orto di dicembre potrà offrirvi, tra l’altro:

Bietole

Broccoli

Carciofi

Carote

Cavolfiori

Cavolini di Bruxelless

Cavoli

Cavolo cappuccio

Cicoria

Finocchi

Indivia

Scarola

Scorzabianca

Scorzonera

Spinaci invernali

Rafano

Varietà da trapiantare a dicembre

A dicembre può essere effettuato il trapianto di alberi e di arbusti e, per quanto riguarda l’orto, ci si potrà occupare di trapiantare i bulbilli di aglio e di cipolla, lo scalogno d gli asparagi. È inoltre possibile eseguire il trapianto dei carciofi, scegliendo cassoni o aiuole riparate nelle zone dove l’inverno non è per niente mite.

Orto sul balcone a dicembre

A dicembre chi ha un orto sul balcone potrà avere a disposizione, a seconda di quanto seminato, ancora diversi ortaggi, come il lattughino da taglio, la rucola e le erbe aromatiche, tra cui è possibile trovare rosmarino, origano, salvia e prezzemolo. I cavoli ornamentali devono essere raccolti prima dell’arrivo del gelo. È consigliabile proteggere dalle gelate le piantine presenti nei vasi con gli appositi teli di tessuto non tessuto. Le erbe aromatiche e le verdure da taglio temono il gelo e necessitano di essere protette soprattutto la notte, con teli che possano essere rimossi durante le giornate di sole.

Come usare il compost anche in inverno

Anche in inverno, il compostaggio può continuare senza interruzioni, ma con qualche accorgimento in più. Le basse temperature rallentano il processo di decomposizione, ma non lo fermano. È possibile accelerarlo aggiungendo materiali ricchi di azoto, come scarti di cucina freschi (vegetali, frutta) o erba appena tagliata, che contribuiscono ad aumentare la temperatura all’interno della compostiera. Inoltre, mantenere il compost ben mescolato e aerato è essenziale per evitare che diventi troppo compatto e sviluppi cattivi odori. Utilizzare il compost ottenuto a primavera per arricchire il terreno dell’orto sarà un’ottima base per una crescita sana delle piante.

Come proteggere le piantine dal freddo

Quando l’inverno si fa sentire, è fondamentale adottare alcune misure di protezione per le piante più sensibili al freddo. Una delle soluzioni più semplici ed efficaci è l’uso di teli invernali o agri-tessuti, che proteggono le colture dalle gelate notturne senza impedire il passaggio della luce. Le serre o le piccole strutture tunnel, anche quelle fai-da-te, possono offrire una protezione ulteriore, creando microclimi più miti e permettendo la coltivazione di ortaggi più delicati come lattuga, cavoli o spinaci. Se si coltivano piante in vaso, è utile spostarle in luoghi più riparati, come balconi o verande, o avvolgerle in materiali isolanti per proteggerle dalle temperature rigide.

I lavori nell’orto secondo il calendario lunare

Luna crescente: con la luna crescente si suggerisce di effettuare la semina dei ravanelli, che può essere eseguita direttamente in piena terra se il clima non è troppo rigido, altrimenti ci si dovrà attrezzare con un tunnel di protezione. I ravanelli possono essere seminati anche in vaso, da riporre nella zona più riparata del giardino, del balcone o del terrazzo.

La luna crescente sarà dal 02 al 14 dicembre e il 31 dicembre.

Luna calante: quando la luna è calante si suggerisce di seminare spinaci, valerianella, lattughino da taglio, radicchio da taglio, oltre che di eseguire i lavori necessari per preparare il terreno per ciò che verrà seminato in primavera, iniziando a pensare alla concimazione se non vi sono già state delle gelate. Il trapianto dei carciofi dovrebbe essere effettuato in luna calante. Con la luna calante si potano gli alberi, evitando le giornate di gelo per non rovinare le piante.

La luna sarà calante dal 16 al 29 dicembre.

Luna piena: con la luna piena si raccolgono le erbe officinali e aromatiche che si vorrà procedere ad essiccare, con particolare riferimento a salvia e rosmarino, timo e origano, oltre che all’alloro. Ci si dedica inoltre alla concimazione degli alberi e alla potatura di meli e peri. I ravanelli possono essere seminati sia con la luna crescente che con la luna piena, periodo in cui si consiglia anche di seminare i piselli all’aria aperta. La luna piena sarà il 15 dicembre.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: