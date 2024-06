Il giardinaggio urbano potrebbe salvare le città, ma soprattutto aiutare la nostra salute poiché il contatto con la terra del bosco, utilizzata per far crescere le piante in casa, permette ai batteri “buoni” di ridurre il rischio di malattie come quelle autoimmuni.

Il giardinaggio urbano migliora la salute e ci permette di vivere meglio anche in città, dove il molto cemento e il poco verde rischiano di peggiorare le nostre condizioni di vita.

A sottolineare l’importanza del verde nelle città è un’ulteriore nuovo studio che prende in esame gli effetti della terra sul nostro microbiota intestinale.

Dalla terra all’intestino, gli effetti del giardinaggio

Gli scienziati hanno coinvolto un gruppo di persone suddivise in due gruppi, ad un gruppo è stato chiesto di impegnarsi in attività di giardinaggio urbano, utilizzando terra ricca di microbi, che emulava il terreno di un bosco, ed all’altro gruppo di utilizzare invece torba, che è povera di batteria ed è anche inquinante, per quanto sia largamente diffusa.

Gli effetti della terra del bosco sulla salute

Dopo un mese di giardinaggio urbano, gli esperti hanno evidenziato un aumento della diversità dei batteri sulla pelle dei partecipanti allo studio, che è associata a livelli più elevati di citochine antinfiammatorie nel sangue.

Al contrario, nel il gruppo di controllo che ha utilizzato la torba non sono stati osservati cambiamenti nel sangue o nel microbiota della pelle, quindi non apporta benefici per la salute simili a quelli di terra simile a quella di un bosco.

Urbanizzazione e salute

I risultati sono significativi, poiché, spiegano gli scienziati, l’urbanizzazione ha portato ad un notevole aumento delle malattie immuno-mediate, come allergie, asma e malattie autoimmuni, e questo ha anche aumentato i costi sanitari.

Secondo gli esperti viviamo “troppo puliti” in città, poiché “l’urbanizzazione porta alla riduzione dell’esposizione microbica, ai cambiamenti nel microbiota umano e all’aumento del rischio di malattie immuno-mediate”.

Questo studio è interessante perché mostra per la prima volta che un’attività umana può aumentare la diversità del microbiota degli adulti sani e, allo stesso tempo, contribuire alla regolazione del sistema immunitario.”

Come sfruttare il giardinaggio urbano

I vantaggi per la salute del giardinaggio urbano potrebbero essere sfruttati facilmente attraverso l’installazione di normali fioriere piene di terreno ricco di microbi da introdurre negli asili, nelle scuole e negli ospedali e nelle aree urbane densamente edificate.

“Siamo una specie tra le altre e la nostra salute dipende dalla varietà delle altre specie” concludono i ricercatori.