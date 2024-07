Gazania: come coltivare il fiore che sopravvive anche nelle condizioni climatiche più estreme

Scopriamo le gazanie, piante di origine africana famose per la grande resistenza alla siccità e per la straordinaria bellezza dei fiori.

La gazania è una pianta angiosperma appartenente alla famiglia delle Asteraceae, la stessa, tra gli altri, del crisantemo e dell’artemisia.

Facile da coltivare e molto apprezzata come pianta ornamentale per via della meravigliosa fioritura, che ricorda quella delle margherite, la gazania si rivela una scelta perfetta per abbellire balconi, terrazzi e giardini, non solo per via delle sue indubbie qualità estetiche, ma anche e soprattutto per la semplicità di coltivazione e l’innata resistenza alla siccità.

Origini e descrizione della gazania

Originaria delle regioni calde dell’Africa, si distingue per i suoi fusti erbacei carnosi, che possono raggiungere un’altezza variabile tra i 15 e i 30 cm a seconda della varietà, i quali sono spesso ricoperti da una leggera peluria, che contribuisce a conferire alla pianta un aspetto caratteristico.

I fiori della gazania sono molto appariscenti e vivaci, con petali che possono assumere diverse tonalità di arancione, rosso, giallo, bianco e viola, ed esistono anche varietà ibride con petali screziati, che aggiungono ulteriore fascino alla pianta. Le foglie della gazania sono di un verde brillante, lunghe e sottili, con bordi seghettati che aggiungono un tocco di eleganza alla pianta.

Varietà di Gazania

La gazania è una pianta perenne che comprende circa 40 specie diverse e negli anni sono stati creati numerosi ibridi, ciascuno con colori e caratteristiche uniche.

Tra le varietà più belle e diffuse possiamo annoverare:

Gazania splendidissima

Gazania nivea

Gazania rigens (anche detta gazania strisciante):

Gazania pavonia

Gazania uniflora

Gazania gazoo

Come coltivare la gazania

Vista l’origine africana e l’abitudine al caldo, la gazania può incontrare qualche difficoltà a comportarsi come perenne nelle zone più fredde del Nord Italia, ed in tali aree, viene spesso coltivata in vaso, in modo da poter essere spostata al riparo durante l’inverno. Vediamo ora cosa serve per assicurare una crescita sana e rigogliosa alla vostra gazania.

Quale terreno utilizzare per la gazania

La gazania preferisce un terreno ricco di sostanze organiche e ben drenante, ideale se arricchito con sabbia, torba o perlite per migliorare il drenaggio. Utilizzate pertanto un terriccio universale ed assicuratevi che il vaso abbia i fori di drenaggio per l’acqua, in modo da scongiurare i soliti ristagni, nocivi per l’apparato radicale della pianta.

Dove posizionare la gazania

Per quanto riguarda l’esposizione, è fondamentale scegliere una posizione che possa assicurare almeno 6 ore di luce solare giornaliera. La pianta ama infatti la luce e le alte temperature, e se collocata a mezz’ombra, potrebbe produrre una fioritura meno abbondante.

Ricordate di proteggere la gazania dalle gelate, poiché temperature inferiori agli 8°C possono danneggiarla, pertanto, considerate l’idea di una buona pacciamatura, fattispecie che potrebbe aiutare la pianta a superare l’inverno.

Come mettere a dimora della gazania

Il periodo migliore per la messa a dimora della gazania è la primavera.

Agite in questo modo: scavate una buca profonda almeno il doppio delle radici della pianta e procedete con l’interramento, irrigando abbondantemente per favorire l’attecchimento.

Come innaffiare la gazania

Durante l’estate, la gazania necessita di innaffiature regolari per mantenere il terreno umido, senza pero esagerare, in quanto i soliti ristagni saranno sempre in agguato, mentre per quanto riguarda il resto dell’anno, le piogge saranno generalmente sufficienti a soddisfare le esigenze idriche della pianta.

Se coltivata in vaso, è consigliabile aumentare la frequenza delle irrigazioni, magari una volta a settimana, mentre in piena terra, una irrigazione ogni due settimane dovrebbe essere sufficiente.

La gazania è comunque in grado di sopportare brevi periodi di siccità.

Come concimare la gazania

Per sostenere la crescita della gazania, è possibile utilizzare un fertilizzante per piante da fiore ricco di potassio e fosforo. La concimazione dovrebbe essere effettuata dalla primavera fino all’autunno, somministrando il fertilizzante almeno una volta ogni 20 giorni.

Come moltiplicare la gazania

La gazania può essere riprodotta mediante divisione dei cespi, semina o talea.

La divisione dei cespi consiste nella separazione dei cespi dalla pianta madre, i quali andranno ripiantati subito (assicuratevi di irrigare per bene il terriccio).

Questo metodo garantisce una pianta identica alla pianta madre.

consiste nella separazione dei cespi dalla pianta madre, i quali andranno ripiantati subito (assicuratevi di irrigare per bene il terriccio). Questo metodo garantisce una pianta identica alla pianta madre. Per la semina , i semi dei fiori secchi vanno raccolti e conservati fino alla fine di gennaio, periodo in cui possono essere piantati nei semenzai. I semenzai devono essere protetti dal freddo e dalla luce e posti in locali adeguati e. quando compariranno i primi germogli, le piantine potranno essere trasferite in piena terra o in vaso.

, i semi dei fiori secchi vanno raccolti e conservati fino alla fine di gennaio, periodo in cui possono essere piantati nei semenzai. I semenzai devono essere protetti dal freddo e dalla luce e posti in locali adeguati e. quando compariranno i primi germogli, le piantine potranno essere trasferite in piena terra o in vaso. Per la talea, si preleva una talea dalla pianta alla fine dell’estate e si pianta in un mix di sabbia e terriccio. Anche in questo caso, dovrete attendere i germogli per poi trapiantarle nel vaso definitivo.

Quando fiorisce la gazania?

La fioritura della gazania inizia in primavera, intorno ad aprile-maggio, e può prolungarsi fino a ottobre, nei climi dove le temperature non diventano troppo rigide.

Come potare la gazania

La gazania non richiede una potatura vera e propria, quindi sarà sufficiente rimuovere i fiori secchi e le parti danneggiate per mantenere la pianta in salute e favorire una fioritura continua.

Malattie e parassiti della gazania

La gazania è una pianta robusta e molto resistente, ma che può comunque essere soggetta ad attacchi di:

Mal bianco

Muffa grigia

Ruggine

Afidi

Cocciniglie

In questi casi, dovrete intervenire con prodotti specifici, preferibilmente naturali, per evitare danni alla pianta.

Curiosità sulla gazania

In giardinaggio, la gazania è molto apprezzata per la creazione di aiuole colorate e per abbellire balconi e terrazzi. Tuttavia, alcune parti della pianta possono essere tossiche , quindi è importante maneggiarla con cura.

, quindi è importante maneggiarla con cura. Grazie ai suoi fiori vivaci, la gazania attrae gli impollinatori , come api e farfalle, , contribuendo così alla biodiversità del giardino.

, come api e farfalle, , contribuendo così alla biodiversità del giardino. Curiosamente, nelle giornate nuvolose e al calar del sole i fiori della gazania tendono a chiudersi, un comportamento singolare che aggiunge ulteriore fascino a questa pianta.

Significato del fiore di gazania

Nel linguaggio dei fiori, la gazania simboleggia la ricchezza, un riferimento probabilmente alla sua abbondante fioritura e alla vivacità dei suoi colori, che evocano un senso di prosperità e abbondanza. Regalare una gazania può quindi essere un augurio di benessere e fortuna, oltre che un gesto di amore e apprezzamento.

