Non buttare i fondi di caffè! Riutilizzali in questi due modi per la cura delle tue piante, in terrazzo o in giardino

Tutt'altro che rifiuto, i fondi di caffè possono trasformarsi in preziosi alleati per la cura delle nostre piante, in vaso o in giardino: vediamo in che modo

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo – sia dentro che fuori casa. Durante la nostra giornata, questa bevanda si declina in molti modi diversi – dall’espresso del mattino, alla pausa con i colleghi, al caffè condiviso con gli amici alla fine della giornata di lavoro.

Se è vero che il caffè è in grado di migliorarci la giornata, anche i fondi di caffè possono rivelarsi molto utili per la cura delle nostre piante.

Questi sono spesso consigliati come fertilizzante per l’orto o come antiparassitario contro le lumache: vediamo come utilizzare al meglio i fondi di caffè per la cura delle nostre piante, in giardino o sul terrazzo.

Fertilizzante per il terreno…

Il principale vantaggio dei fondi di caffè è il loro uso come fertilizzante, come vi abbiamo già spiegato anche in altri articoli. I fondi di caffè contengono elevate quantità di azoto e carbonio, influenzando così la composizione del terreno.

Non sorprende, quindi, che il suolo trattato con fondi di caffè presenti concentrazioni più elevate di fosforo, magnesio, rame e potassio. Ma attenzione, perché i fondi di caffè possono risultare tossici per alcune piante e troppo acidi per altre.

In generale, per evitare di danneggiare le nostre piante, è meglio compostare i fondi di caffè prima di usarli per bilanciare il pH del terreno, ricordando che la quantità di fondi di caffè non deve mai superare il 6% della quantità totale di compost.

Sebbene i fondi di caffè possano essere un eccellente stabilizzatore del pH e un perfetto fertilizzante organico se mescolati con altri rifiuti organici, un uso eccessivo può rovinare il compost.

Quindi, se siamo forti consumatori di caffè, ricordiamo di non gettare tutti i fondi prodotti nella compostiera, perché rischieremmo di eccedere.

…e repellente per lumache

Oltre a “nutrire” il terreno e ad arricchirlo con sali minerali, i fondi di caffè possono scoraggiare alcuni parassiti come formiche e lumache – e questo per due motivi principali:

da una parte, la caffeina contenuta nei fondi di caffè è una sostanza irritante per le lumache che, quando entrano in contatto con essa, avvertono una sensazione fastidiosa che le spinge ad allontanarsi

che, quando entrano in contatto con essa, avvertono una sensazione fastidiosa che le spinge ad allontanarsi dall’altra, i fondi di caffè, sparsi sul terreno, creano una barriera fisica ruvida e disagevole per le lumache e per piccoli insetti che si muovono strisciando. Riciclare i fondi di caffè e trasformarli in repellenti è davvero facile. Ci basterà spargere un po della polvere attorno alle piante da proteggere, creando una barriera alta circa 2-3 centimetri e riapplicando al bisogno. In alternativa, possiamo creare un infuso con acqua calda e fondi di caffè, che lasceremo intiepidire prima di vaporizzarlo sul terreno e scongiurare così il rischio che le lumache si avvicinino.

