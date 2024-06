Facelia: come coltivare il fiore che attrae le api e favorisce la biodiversità

Facelia: scopri come coltivare questo fiore che attira api e bombi, migliora il suolo e favorisce la biodiversità

Phacelia tanacetifolia è una pianta erbacea annuale. È una delle migliori piante mellifere in natura grazie ad un’abbondante e prolungata fioritura (metà maggio – fino a luglio) che attrae api, bombi e altri insetti utili tra cui i sirfidi le cui larve sono predatrici degli afidi. Fornisce dunque polline e nettare di altissima qualità ma in agricoltura viene utilizzata anche per il sovescio (pratica agronomica che prevede l’interramento della coltura utilizzata come concime naturale), in quanto ricca di sostanze azotate.

Caratteristiche della facelia

La facelia è una pianta erbacea annuale che può raggiungere un’altezza di 60-90 cm. Le sue foglie sono profondamente lobate e di colore verde brillante. I fiori, che sbocciano da maggio a settembre, sono di un caratteristico colore blu-lilla e sono raggruppati in infiorescenze a grappolo, presentano un’infiorescenza scorpioide, arrotolata a spirale di colore blu- violetto, molto bella e appariscente tanto da essere utilizzata anche come fiore reciso. La facelia è particolarmente apprezzata per la sua capacità di produrre grandi quantità di nettare, che la rende estremamente attraente per api, bombi e altri insetti impollinatori.

Quali sono le condizioni climatiche ideali per la coltivazione della facelia

La facelia è una pianta versatile che si adatta a una vasta gamma di condizioni climatiche, ma preferisce climi temperati. È resistente al freddo e può germinare a temperature relativamente basse, ma le temperature ideali per la crescita si aggirano tra i 15 e i 25°C. Può tollerare gelate leggere, ma temperature troppo alte possono ridurre la qualità della fioritura.

Qual è il terreno ideale

La facelia non è particolarmente esigente riguardo al tipo di terreno, ma preferisce suoli ben drenati e ricchi di materia organica. È importante che il terreno sia privo di ristagni idrici, poiché questi possono causare marciume radicale. Un pH compreso tra 6,0 e 7,5 è ideale per la coltivazione della facelia.

Come seminare i semi della facelia

La facelia può essere seminata direttamente in campo aperto o in contenitori, la semina diretta è generalmente preferibile per ridurre il rischio di stress da trapianto.

Periodo di semina

Il periodo migliore per seminare la facelia è la primavera, dopo che il rischio di gelate tardive è passato. Tuttavia, in regioni con inverni miti, può essere seminata anche in autunno per una fioritura primaverile anticipata.

Metodo di semina

I semi di facelia sono piccoli e devono essere seminati superficialmente. Spargi i semi in modo uniforme sul terreno preparato e coprili con uno strato sottile di terra, di circa 1 cm. È importante mantenere una distanza di 20-30 cm tra le file per facilitare la crescita delle piante e l’accesso per la manutenzione.

Irrigazione

Dopo la semina, è fondamentale mantenere il terreno umido fino alla germinazione, che avviene generalmente entro 7-14 giorni. Una volta che le piante sono ben stabilite, la facelia è relativamente tollerante alla siccità, ma un’irrigazione regolare durante i periodi di prolungata siccità aiuterà a garantire una fioritura abbondante.

La facelia predilige posizioni soleggiate, ma può crescere bene anche in condizioni di mezz’ombra. Un’esposizione completa al sole favorisce una fioritura più abbondante e prolungata.

Come prendersi cura della facelia

Se le piantine sono troppo fitte, è consigliabile diradarle per evitare la competizione e favorire una crescita vigorosa, lascia circa 15-20 cm tra ogni pianta.

Le erbacce possono competere con la facelia per luce, acqua e nutrienti è importante mantenerle sotto controllo con diserbo manuale o utilizzando pacciamatura organica.

Concimazione

Se il terreno è ben preparato e ricco di materia organica, la facelia non richiede fertilizzazioni aggiuntive. Tuttavia, in suoli poveri, un apporto di fertilizzante bilanciato (NPK 10-10-10) può aiutare a migliorare la crescita e la fioritura.

Parassiti e malattie della facelia

La facelia è generalmente resistente ai parassiti e alle malattie, tuttavia, può occasionalmente essere attaccata da afidi o acari. In caso di infestazioni, trattamenti con sapone insetticida o olio di neem possono essere efficaci.

Come raccogliere i semi

Se si desidera raccogliere i semi per la semina dell’anno successivo, è possibile lasciare alcune piante a maturare fino a quando i semi sono completamente maturi. I semi possono essere raccolti, essiccati e conservati in un luogo fresco e asciutto fino al momento della semina.

Quali sono i benefici della coltivazione della facelia

Attrae gli impollinatori

La facelia è una delle piante mellifere più efficaci per attrarre api e bombi, che sono essenziali per l’impollinazione di molte colture agricole. Una maggiore presenza di impollinatori può migliorare significativamente la resa di frutta e ortaggi.

Migliora il suolo

La facelia è anche utilizzata come coltura di copertura per migliorare la struttura del suolo e prevenire l’erosione. Le sue radici profonde aiutano ad aerare il terreno e aumentare la sua capacità di ritenzione idrica.

Benefici per la biodiversità

La coltivazione della facelia contribuisce a promuovere la biodiversità, offrendo habitat e risorse alimentari per una varietà di insetti utili e altri organismi.

