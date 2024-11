Queste sono le erbe medicinali e aromatiche da coltivare in inverno (anche sul tuo balcone)

Quali erbe aromatiche e medicinali coltivare anche in inverno, per avere a disposizione ingredienti freschi e naturali sul balcone o in casa.

Quali erbe medicinali e aromatiche possiamo coltivare anche in inverno? Quando il clima è rigido, possiamo decidere di spostare le nostre piante il vaso in casa o nel luogo più riparato del balcone. In questo modo anche in inverno potremo avere una farmacia naturale a portata di mano sul balcone o in un luogo riparato della nostra abitazione.

Per non parlare del vantaggio di avere a disposizione erbe medicinali e aromatiche sempre fresche per la preparazione di infusi, rimedi naturali e condimenti saporiti e salutari da utilizzare in cucina nelle nostre ricette. Con qualche piccolo accorgimento possiamo coltivare erbe medicinali e aromatiche anche in inverno.

Il consiglio è di trasferire le vostre piantine in casa soprattutto se abitate in una regione dal clima invernale molto freddo e umido e di posizionare i vasetti uno vicino all’altro in modo che le piante creino un microclima utile al loro sviluppo.

Salvia

La salvia resiste bene durante l’inverno quando viene coltivata nel terreno dell’orto o del giardino. La potrete coltivare anche in vaso, a patto di metterla al riparo dalle gelate e di collocarla in casa in un luogo soleggiato o nel punto più riparato del balcone. Il terriccio delle piante in vaso in inverno può raffreddarsi facilmente. Cercate di riparare i vasi dal freddo avvolgendoli con del tessuto non tessuto. Noterete che la salvia in inverno talvolta sviluppa foglie più piccole per proteggersi dal freddo. La salvia è un’erba alleata delle donne. Qui le sue proprietà e come utilizzarla.

Rosmarino

Come la salvia, anche il rosmarino non ha grossi problemi di sopportazione del freddo quando viene coltivato nell’orto o in giardino. La coltivazione in vaso avrà invece bisogno di più cure. vale sempre la regola di porre le piante al riparo dalle gelate. Se avete una cucina spaziosa e luminosa, scegliete un punto adatto dove riporre le vostre piante aromatiche in inverno per averle sempre a portata di mano. Sapevate che il profumo di rosmarino aiuta a migliorare la memoria?

Coriandolo

Il coriandolo cresce rapidamente a partire dai semi. Potete scaglionare le semine nel corso dell’anno in modo da averlo a disposizione anche in inverno, ricordando di trasferire il vasetto in casa. Il coriandolo è tra le erbe medicinali che aiuta l’organismo a liberarsi dai metalli pesanti. In cucina lo potrete utilizzare per preparare zuppe, salse e condimenti o semplicemente per guarnire i vostri piatti.

Prezzemolo

Scegliete del prezzemolo di varietà biennale – va bene anche il prezzemolo riccio oltre al prezzemolo classico – per averlo a disposizione anche durante l’inverno. Potrete coltivarlo in vaso, sul balcone, riparandolo dal freddo o portare un vasetto del vostro prezzemolo in casa. Il prezzemolo non ha bisogno di molta luce e cresce bene anche in luoghi chiusi e ombreggiate. Raccogliete le foglie più esterne per favorire la crescita interna della pianta.

Menta

Se volete avere a disposizione della menta durante l’inverno, dovreste acquistarne ora un vasetto presso un vivaio e coltivarla in casa fino all’arrivo della bella stagione. Infatti con il sopraggiungere delle basse temperature la menta coltivata all’aperto entra in una fase di riposo. Le foglie si seccano e cadono. Poi la menta rinascerà in primavera. Dunque se volete avere a disposizione della menta fresca in cucina, per i vostri condimenti e per preparare infusi digestivi, tenetene un vasetto a portata di mano in casa.

Timo

Il timo è una pianta medicinale e aromatica considerata fondamentale per mantenere in salute le vie respiratorie. Il timo è un antibiotico naturale e aiuta la digestione. La fioritura del timo avviene in primavera. Ma se volete continuare a coltivare il timo in inverno potete collocare le vostre piante in vaso in un luogo riparato, ad esempio in cucina, vicino ad una finestra.

Aneto

Gli oli essenziali presenti nell’aneto sono considerati utile per stimolare la produzione della bile e dei succhi gastrici e per incoraggiare i movimenti peristaltici dell’intestino. Questa erba aromatica e officinale è uno degli ingredienti tipici per la preparazione della salsa tzatziki secondo la ricetta originale greca. L’aneto è una pianta vigorosa e robusta, di facile coltivazione. Viene coltivato soprattutto come pianta da condimento. Le foglie e i semi sono molto aromatici. Per il suo odore e per le sue proprietà l’aneto si avvicina al finocchio.

Maggiorana

Se avete della maggiorana in giardino, potete prelevarne una parte da coltivare in un vasetto che sposterete in casa durante l’inverno, in un luogo soleggiato. La maggiorana è una pianta erbacea perenne che appartiene alla stessa famiglia del timo. Si adatta a qualsiasi tipo di terreno, anche povero, ma in invero teme l’umidità e il freddo eccessivo. Si può utilizzare per la preparazione di tisane balsamiche e digestive. Ha un sapore simile a quello dell’origano, ma più dolce e ricercato. Meglio utilizzarla fresca per preservare il suo aroma.

Erba cipollina

Potete coltivare l’erba cipollina all’aperto durante la bella stagione e prepararne un vasetto da trasferire in casa durante l’inverno per averla sempre a portata di mano. L’erba cipollina è considerata un super alimento per la gravidanza, per via del suo contenuto di acido folico, ferro, fibre, vitamina C e vitamina B6. È considerata un toccasana per mantenere in salute i reni e il cuore e per combattere la stitichezza.

Origano

Proteggete l’origano dal freddo per continuare a coltivarlo anche in inverno in casa o in un luogo molto riparato del balcone. Potete pensare di costruire anche una mini serra per le vostre piante se avete dello spazio a disposizione. L’origano ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antispasmodiche.

Qualche consiglio utile

L’inverno non deve essere un limite per la coltivazione delle erbe aromatiche e medicinali. Molte varietà, come salvia, timo e rosmarino, sono naturalmente resistenti al freddo e possono essere tranquillamente coltivate in giardino o sul balcone, a patto di proteggerle dalle gelate con tessuto non tessuto o spostandole in zone riparate. Per le piante più delicate, come coriandolo e maggiorana, un angolo luminoso della cucina può essere la soluzione ideale, garantendo una crescita sana anche nelle stagioni più rigide. Oltre a fornire ingredienti freschi per tisane o piatti saporiti, queste piante creano un microclima piacevole che arricchisce gli ambienti interni di profumi naturali.

Una mini serra domestica per un orto aromatico tutto l’anno

Per chi vuole coltivare erbe aromatiche tutto l’anno, una mini serra sul balcone o una semplice disposizione di vasetti vicino a una finestra esposta al sole può fare la differenza. Piante come erba cipollina, prezzemolo e origano non necessitano di cure particolarmente impegnative e si adattano bene a spazi ridotti. Una coltivazione invernale non è solo un modo per avere erbe fresche sempre a portata di mano, ma rappresenta anche una scelta sostenibile, riducendo l’uso di prodotti confezionati e gli sprechi. Con un piccolo investimento in attenzione e cura, anche l’inverno può diventare una stagione ricca di profumi e sapori genuini.

