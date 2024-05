Dracaena Sanderiana: significato e come coltivare il bamboo della fortuna

Coltivare la Dracaena Sanderiana, conosciuta come il "bamboo della fortuna", è facile e gratificante. Scopri consigli pratici su come curare questa pianta simbolo di prosperità, regalare fortuna e migliorare il benessere domestico.

La Dracaena Sanderiana è conosciuta da tutti come bamboo della fortuna ed è originaria delle Americhe e dell’Africa occidentale.

La Dracaena sanderiana si trova spesso in commercio tagliata come una canna e radicata in acqua. Il suo fusto assomiglia a una canna di bamboo, con nodi distribuiti uniformemente lungo la sua lunghezza. Per scopi commerciali, viene anche coltivata con un portamento a spirale e caratterizzata da ciuffi di foglie verde brillante nella parte superiore. La Dracaena sanderiana è una pianta estremamente facile da coltivare e si adatta bene a diverse condizioni di illuminazione.

È possibile coltivarla in un vaso senza terra utilizzando la tecnica dell’idrocoltura. Spesso regalata per portare fortuna, è comunemente nota come Bamboo della fortuna o Lucky Bamboo.

Come prendersi cura della Dracaena Sanderiana

La Dracaena sanderiana deve essere coltivata in luoghi luminosi ma protetta dai raggi diretti del sole, prospera anche in ambienti ombreggiati o moderatamente bui. Tuttavia, è essenziale evitare l’esposizione diretta a raggi solari intensi, poiché ciò potrebbe causare danni, talvolta gravi. Queste piante sono sensibili al freddo, pertanto la temperatura dovrebbe essere costantemente superiore ai 12°C, è fondamentale proteggerle da correnti d’aria e variazioni termiche brusche.

I rametti privi di radici o con poche radici possono essere coltivati in acqua, e si raccomanda di cambiare l’acqua settimanalmente. È preferibile utilizzare acqua piovana o minerale, poiché le dracene sono sensibili ai sali di cloro spesso presenti nell’acqua dell’acquedotto. Per le piante in vaso, è importante irrigare regolarmente, aspettando che il terreno si asciughi tra un’annaffiatura e l’altra, queste piante possono tollerare brevi periodi di siccità senza problemi.

Durante la stagione calda o quando il riscaldamento domestico è acceso, è consigliabile vaporizzare le foglie frequentemente. Per le piante coltivate in terreno, è consigliato aggiungere un fertilizzante per piante verdi ogni 30-40 giorni all’acqua delle annaffiature.

Per i rametti coltivati in acqua, è possibile fornire sali minerali mescolando una piccola quantità di fertilizzante direttamente nell’acqua. È importante fare attenzione a non eccedere, generalmente una decima parte della quantità consigliata può essere sufficiente.

Come moltiplicare la Dracaena Sanderiana

La propagazione della Dracaena sanderiana avviene attraverso talee, e anche piccole porzioni di fusto hanno la tendenza a radicare facilmente. È consigliabile ricoprire la parte superiore della talea con cera per potature, favorendo così un processo di radicazione più efficace e proteggendo la pianta durante questa fase cruciale del suo sviluppo.

Come fare la talea

Taglio della talea: Utilizza un coltello affilato per tagliare una porzione di ramo di Dracaena lunga circa 30 cm con un’angolatura di 45°. Rimuovi eventuali residui di foglie, lasciando lo stelo pulito con 4 o 5 nodi scoperti. Ruota e sigilla: Per favorire la cicatrizzazione della ferita sulla parte superiore, ruota il ramo di 180° e immergilo per 5 mm nella cera fusa, lascia asciugare completamente e poi ruota di nuovo. Immergi la talea: introduci la talea nell’acqua per la propagazione, assicurati che la parte tagliata a 45° sia immersa in un vaso alto in vetro contenente circa 1/3 di acqua distillata. Aggiungi alcuni sassolini sul fondo per stabilizzare la talea, l’estremità con la cera deve rimanere nella parte superiore del vaso. Attesa della germinazione: Dopo qualche settimana, osserverai la comparsa di nuovi germogli dalla parte sommersa della talea, questo indica che la radicazione è avvenuta con successo.

Come potare la Dracaena Sanderiana

La potatura del Lucky Bamboo (Dracaena sanderiana) è un processo che richiede attenzione e si concentra principalmente sulla rimozione delle foglie secche. La potatura più sostanziale viene effettuata solamente quando i ciuffi apicali e le ramificazioni laterali diventano eccessivamente pesanti.

Se la pianta mostra segni di cattive condizioni o uno sviluppo non ottimale, è possibile praticare una potatura più drastica. In questo caso, si consiglia di potare i rami a una distanza di 2,5-5 cm dalla base. Questa pratica stimola la crescita di nuovi germogli, che tendono a essere più folti e sani, contribuendo al rinnovamento e al mantenimento della vitalità della pianta nel complesso.

Malattie e parassiti

Il Lucky Bamboo, o Dracaena sanderiana, può essere soggetto ad attacchi di parassiti e malattie, tra cui gli acari, piccoli parassiti animali che tendono a insediarsi all’interno delle foglie, e il ragnetto rosso.

Per mantenere la salute della pianta, è importante adottare misure preventive e di controllo. Monitorare regolarmente il fogliame per individuare segni di infestazione è cruciale. In caso di presenza di acari o ragnetto rosso, è consigliabile adottare trattamenti specifici, come l’uso di insetticidi naturali o detergenti delicati, per proteggere la pianta e prevenire danni più gravi.

Quali sono i problemi comuni

Sebbene il bambù fortunato sia una pianta facile da gestire, ci sono alcuni problemi da tenere d’occhio durante la crescita. Se la pianta muore, non significa che stai per essere travolto da un’indicibile sfortuna, ma semplicemente che non ha ricevuto le cure ideali o che la sua durata di vita è semplicemente terminata. I problemi di questa pianta hanno solitamente a che fare con la qualità dell’acqua utilizzata per la crescita e il mantenimento della pianta. Se ci si preoccupa di cambiare l’acqua e di utilizzarne una di qualità adeguata, si possono eliminare i seguenti problemi.

Imbrunimento delle punte delle foglie

L’acqua clorata o con alti livelli di additivi può causare l’imbrunimento delle punte delle foglie e, nel tempo, la possibile morte della pianta, rimuovi le foglie colpite con una forbice sterile e affilata, e le foglie morte dall’acqua per evitare che marciscano, perché potrebbero introdurre batteri.

Radici nere

Le ragioni per cui una pianta sviluppa radici nere possono essere molteplici, la cosa migliore da fare è tagliare immediatamente le radici nere con piccole cesoie pulite e rimettere gli steli in un contenitore con acqua nuova.

Alghe

Se notate la crescita di alghe nell’acqua, di solito è perché la pianta è stata messa in un vaso trasparente, che lascia penetrare la luce e favorisce la crescita delle alghe. Pulite il vaso in modo che sia perfettamente pulito (usate un detergente liquido per piatti e acqua) e ricominciate. Se le alghe sono un problema persistente, si consiglia di passare a un contenitore opaco.

Foglie gialle

Per prevenire l’ingiallimento delle punte delle foglie, è essenziale garantire che la pianta non sia esposta a temperature troppo basse o a un’umidità ambientale eccessivamente bassa. Inoltre, è fondamentale assicurarsi che la pianta riceva un adeguato apporto d’acqua per evitare la scarsità idrica.

D’altro canto, se le foglie cominciano a ingiallire, potrebbe essere necessario ridurre la frequenza delle concimazioni. Una gestione equilibrata delle risorse idriche e nutritive contribuirà a mantenere la salute e la vitalità del Lucky Bamboo, assicurando che le foglie mantengano il loro colore e la loro vitalità.

Foglie marroni

Le foglie marroni del bamboo della fortuna indicano solitamente aria secca o acqua inquinata. È possibile aumentare il livello di umidità spruzzando regolarmente la pianta, assicurati anche di utilizzare acqua di qualità adeguata nel contenitore.

Steli mollicci

Se gli steli iniziano a marcire o a diventare mollicci e neri, è probabile che non siano più salvabili. Significa anche che le radici sono morte o morenti, molte ragioni contribuiscono alla morte degli steli, come la scarsa qualità dell’acqua, un fungo. Gli steli in decomposizione minacciano gli altri steli vicini, quindi la cosa migliore è rimuoverli subito. Se gli steli sono sopravvissuti, è necessario cambiare l’acqua e sostituire le pietre che si trovavano nella pianta.

La Dracaena sanderiana è tossica?

Questa pianta, come molte altre varietà di Dracaena, non rappresenta una minaccia per gli esseri umani, ma è importante notare che rientra nella lista delle piante potenzialmente velenose per cani e gatti. Di conseguenza, si consiglia di posizionarla in un luogo inaccessibile ai vostri animali domestici, evitando così il contatto con il fogliame della pianta.

Qual è il significato di questa pianta

Il Lucky Bamboo, o dracaena sanderiana, assume un significato simbolico profondo nel linguaggio delle piante, rappresentando prosperità e forza d’animo. Quando viene regalato a una persona cara o a un amico, porta con sé l’auspicio di fortuna, diventando un simbolo positivo per l’inizio di nuove attività o fasi della vita. La coltivazione di questa pianta, sia in casa che in ufficio, si traduce in una sensazione di calma, tranquillità e benessere generale.

Oltre al suo significato simbolico, il Lucky Bamboo svolge anche una funzione pratica come pianta che combatte l’inquinamento domestico. Posizionandolo vicino a dispositivi elettronici come computer, televisori o frigoriferi, la pianta è in grado di assorbire radiazioni elettromagnetiche, contribuendo così a proteggere la salute degli ambienti in cui viene coltivata. La sua presenza non solo aggiunge un tocco decorativo, ma offre anche benefici per il benessere generale degli occupanti dello spazio.

Cosa significa nella tradizione cinese

Secondo le tradizioni cinesi, il significato del bambù portafortuna è legato al numero di steli. Esistono diversi significati associati alle varie composizioni di bambù portafortuna. Per esempio:

Due steli rappresentano l’amore.

Tre steli rappresentano Fu (felicità), Lu (ricchezza) e Soh (lunga vita).

Cinque steli rappresentano equilibrio, pace, armonia e potere in tutti gli ambiti della vita.

Sei steli rappresentano fortuna e ricchezza.

Sette steli rappresentano la salute.

Otto steli rappresentano la crescita.

Nove gambi rappresentano grande fortuna.

Dieci steli rappresentano la perfezione.

Ventuno steli rappresentano una potente benedizione.

È raro trovare una tradizionale composizione di bambù portafortuna con quattro steli. Nella cultura cinese, la parola “quattro” è vicina alla parola “morte”, quindi un regalo di quattro steli di bambù sarebbe considerato molto scortese, come se aveste augurato la morte al destinatario.

Ti potrebbe interessare anche: