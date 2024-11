Dionaea: come coltivare e prendersi cura della Venere Acchiappamosca

La dionaea è una pianta carnivora molto comune, che si nutre di piccoli insetti che si posano sulle foglie dentate. Scopriamo come coltivarla per farla crescere forte e sana

Nota anche come Venere Acchiappamosca, la Dionaea è una pianta carnivora di piccole dimensioni, coltivata in vaso e alta circa 15 cm.

Appartiene alla famiglia delle Droseraceae, e la specie più diffusa è la dionaea muscipula.

Il termine dionaea deriva dal greco e significa “colei che è nata da Dione“, epiteto attribuito alla dea Afrodite.

Ciò che più caratterizza questa pianta sono le foglie munite di denti morbidi, vere e proprie trappole per i piccoli insetti; infatti, si chiudono non appena rivelano una qualche presenza sulla loro superficie.

Leggi anche: Venere acchiappamosche: come coltivare la pianta carnivora più spettacolare del mondo che ti libera dagli insetti

Dionaea: caratteristiche

La dionaea è una comune pianta d’appartamento, coltivata in vaso. Si tratta di una specie carnivora, in grado di mangiare e digerire piccoli insetti che si posano sulle sue foglie dentate.

Il colore delle foglie varia in base all’esposizione al sole: infatti, se la pianta è esposta a molta luce il colore interno del fogliame è rosso vivo, altrimenti vira verso il verde.

Per farla crescere rigogliosa, la temperatura ideale va dai 7 e i 21°. In inverno, invece, la temperatura non deve superare i 7°.

Coltivazione e cura

Come la maggior parte delle piante carnivore, anche la dionaea ama l’umidità, per questo occorre prestare attenzione alle innaffiature. Ricorda che per nutrire la pianta, non è necessario usare concimi o fertilizzanti chimici, è meglio, infatti, lasciare che si nutra di insetti.

Ecco come coltivare e prenderci cura di questa particolare pianta:

terreno: partiamo con la scelta del terreno, questo deve essere composto da torba mista a sabbia , con un pH leggermente acido.

, con un pH leggermente acido. innaffiature: per quanto riguarda le irrigazioni, vale sempre la solita raccomandazione, ossia, nei mesi caldi è importante tenere questa pianta sempre umida. Evita, però, di utilizzare l’acqua del rubinetto perché il calcare potrebbe compromettere la sua salute. Per garantire un corretto livello di umidità, il consiglio è di utilizzare un sottovaso. Nei mesi freddi, invece, innaffia solo quando il terreno è secco e asciutto al tatto.

potatura: siccome è una pianta di piccole dimensioni, la dionaea non va potata. Elimina semplicemente le foglie secche, per garantirle una crescita sana.

Leggi anche: Pianta dei confetti: alla scoperta della Pachyphytum oviferum, facilissima da coltivare

Moltiplicazione

La dionaea può essere moltiplicata in due modi:

tramite la divisione del rizoma : in questo caso, ti basterà estrarre la dionaea adulta dal vaso e separare i rizomi con un coltello sterilizzato. Dopo di che piantali ognuno in un vaso diverso.

: in questo caso, ti basterà estrarre la dionaea adulta dal vaso e separare i rizomi con un coltello sterilizzato. Dopo di che piantali ognuno in un vaso diverso. per talea: questo procedimento va svolto in primavera. La talea della dionaea deve comprendere una foglia staccata dalla base insieme a parte del suo tessuto basale. Dopo questo passaggio, metti la talea in un vaso e quando fuoriesce il rizoma potrai rinvasare la pianta in un altro vaso definitivo. (LEggi anche: Se hai acquistato una Dionaea, 9 cose che devi fare per tenere in vita la pianta carnivora acchiappamosche)

Malattie e parassiti

La dionaea viene attaccata soprattutto dai parassiti, come afidi e ragnetti rossi. Se la tua pianta è infestata da questi insetti, uno dei metodi per liberarla è spruzzare sulle foglie una soluzione mista di aceto bianco e acqua. Per quanto riguarda l’eliminazione degli afidi, ti consigliamo anche di provare anche il macerato di pomodoro.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: