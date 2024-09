Dalla Monstera alla strelitzia, le piante in offerta alla LIdl che puoi comprare a un prezzo stracciato

Le offerte settimanali di Lidl tornano protagoniste con una selezione di prodotti dedicati agli amanti del giardinaggio. Dal 9 al 15 settembre, la catena tedesca propone sconti su diverse varietà di piante e accessori, ideali per chi desidera arricchire la casa o il giardino con un tocco di verde.

Tornano le offerte settimanali di Lidl: dal 9 al 15 settembre potrete usufruire di una serie di sconti su diversi prodotti, tra cui le nostre amate piante: alle pagine 24 e 25 del volantino Lidl troverete la sezione “Pollice Verde”, con tutte le offerte per gli amanti del giardinaggio. Tra le proposte della settimana, spiccano numerose specie di piante da interno e da esterno, adatte a ogni ambiente e gusto.

Una delle protagoniste dell’offerta è la calluna vulgaris, pianta robusta e decorativa, perfetta per donare colore ai giardini con la sua fioritura autunnale. Ideale sia in vaso che in piena terra, è una scelta versatile e facile da curare.

Per chi invece cerca una pianta più imponente, la kentia è una delle opzioni disponibili: una palma da interni, dalle lunghe foglie verdi e dall’aspetto elegante, perfetta per arredare con stile ambienti luminosi.

Se preferite le piante verdi, la scelta è ampia: tra le specie proposte troviamo la strelitzia, famosa per i fiori spettacolari, e la monstera, molto apprezzata per le grandi foglie forate, perfette per creare un angolo di verde esotico in casa. Altre opzioni prevedono la yucca, la dracaena lemon e il philodendro sellum. Le portate a casa con meno di 7 euro e 50.

Per chi si dedica alla coltivazione delle piante d’appartamento, l’offerta comprende anche del terriccio specifico, indispensabile per garantire una crescita sana e rigogliosa alle vostre piante.

Non mancano le proposte per gli amanti dei bulbi da fiore, come tulipani, narcisi, giacinti e iris, perfetti per prepararsi alla prossima stagione primaverile. Inoltre, i cactus e altre piante grasse, come lo spathiphyllum e il crisantemo, sono presenti in questa ricca selezione, offrendo opzioni a bassa manutenzione ma di grande impatto decorativo.

Per gli spazi esterni, Lidl propone diverse piante per giardini e terrazzi, tra cui il buxus, ottima scelta per siepi o bordure, e l’hebe green globe, una pianta compatta e resistente che dona un tocco di eleganza agli angoli verdi.

