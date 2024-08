Come innaffiare i tuoi alberi quest’estate? Ecco la ciambella di irrigazione che li “idrata” durante le ondate di caldo

In estate, gli alberi necessitano di un'idratazione costante: gli anelli di irrigazione offrono una soluzione economica ed efficace, assicurando un'irrigazione regolare e profonda, ideale per prevenire lo stress idrico

Fonte:

In piena estate, l’irrigazione degli arbusti e dei giovani alberi diventa cruciale per il loro sviluppo. Il problema principale dell’irrigazione classica risiede nel suo consumo eccessivo di acqua, erogata in un’unica volta. Non tutti però conoscono un metodo più economico e benefico per le piante: l’esistenza degli anelli di irrigazione.

L’anello di irrigazione, simile a una grande boa in PVC, circonda la base del tronco dell’albero. L’anello è perforato alla base con numerosi piccoli fori, che permettono un rilascio lento e regolare dell’acqua versata al suo interno. Questo sistema di irrigazione garantisce un apporto ottimale e continuo di acqua agli alberi, minimizzando le perdite e assicurando un’assorbimento profondo. L’anello mantiene così il terreno uniformemente umido e riduce lo stress idrico dell’albero, che può assorbire l’acqua necessaria per tutta la giornata.

Utilizzo e vantaggi degli anelli di irrigazione

Gli anelli di irrigazione possono essere utilizzati in vari modi. Quando si pianta un nuovo albero, assicurano un apporto costante di acqua, evitando il sovra-irrigazione che potrebbe essere fatale. In periodi di siccità, l’irrigazione classica espone l’albero al calore durante il giorno e a una quantità eccessiva di acqua la sera, creando stress idrico per le radici.

Con gli anelli di irrigazione, invece l’albero si idrata gradualmente durante tutta la giornata. È fondamentale scegliere la giusta capacità e il giusto diametro per ogni albero; ad esempio, un anello da 56 litri può fornire acqua per circa nove ore.

L’anello di irrigazione garantisce un’irrigazione uniforme e profonda. La sua installazione è molto semplice: basta circondare l’albero con l’anello lasciando accessibile il tappo di riempimento. Una volta posizionato, non resta che riempirlo d’acqua, preferibilmente piovana per ulteriori risparmi.

Anche se realizzato in PVC, come molti altri accessori da giardinaggio, è durevole e resistente ai raggi UV, potendo rimanere in posizione per diversi anni o essere riutilizzato per altri alberi. Si può trovare su Amazon a 15,99 euro (https://www.amazon.it/dp/B0BCX9YYTD)

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Baumbad

Ti potrebbe interessare anche: