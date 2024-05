Come coltivare la pervinca in vaso o in giardino

Scopri come coltivare la pervinca sia in vaso che in giardino. Trova consigli pratici e suggerimenti per ottenere splendide fioriture e un fogliame rigoglioso, arricchendo il tuo spazio verde con questa affascinante pianta.

La Pervinca fa parte della famiglia delle Apocynaceae, ha origini che si estendono dall’Europa al Nord Africa e all’Asia centrale. Conosciuta anche come Vinca, è conosciuta per i suoi piccoli fiori blu-viola, che sbocciano dalla primavera alla fine dell’estate. Resistente e adattabile, prospera sia alla luce diretta del sole che in ombra parziale, pur preferendo terreni ben drenati e umidi, ma una volta stabilita, può tollerare anche periodi di siccità.

Le cure per la Pervinca sono minime: è essenziale mantenere il terreno umido, evitando però di inzupparlo per non incorrere nella marciume delle radici. Una leggera potatura all’inizio della primavera può stimolare una crescita più densa e vigorosa.

Per coltivare la Pervinca, si possono seminare i semi direttamente nel terreno in primavera o in autunno. In alternativa, è possibile coltivarla in vaso e poi trapiantarla quando abbastanza robusta. Essendo una pianta rampicante, potrebbe richiedere un sostegno o un tutor per guidare la crescita.

Varietà di Pervinca

Ecco una lista delle dieci principali varietà di pervinca, o Vinca, con alcune delle loro caratteristiche distintive:

Vinca minor ‘Bowles’s Variety’ : una varietà molto resistente e vigorosa, con fiori blu-violacei.

: una varietà molto resistente e vigorosa, con fiori blu-violacei. Vinca minor ‘Alba’ : caratterizzata da fiori bianchi, questa varietà è ideale per aggiungere un tocco di luminosità all’ombra del giardino.

: caratterizzata da fiori bianchi, questa varietà è ideale per aggiungere un tocco di luminosità all’ombra del giardino. Vinca minor ‘Atropurpurea’ :con fiori di un colore viola intenso, questa varietà aggiunge un’eleganza distintiva alla copertura del terreno.

:con fiori di un colore viola intenso, questa varietà aggiunge un’eleganza distintiva alla copertura del terreno. Vinca minor ‘Ralph Shugert’ : con fiori bianco-porpora, questa varietà ha foglie variegate di verde e bianco, aggiungendo interesse visivo al giardino.

: con fiori bianco-porpora, questa varietà ha foglie variegate di verde e bianco, aggiungendo interesse visivo al giardino. Vinca major ‘Variegata’ : con foglie verdi e bianche variegate, ideale per aggiungere un tocco di colore anche quando non è in fiore.

: con foglie verdi e bianche variegate, ideale per aggiungere un tocco di colore anche quando non è in fiore. Vinca major ‘Maculata’ : con fiori blu-viola, questa varietà è nota per la sua rapida crescita e capacità di coprire grandi aree del terreno.

: con fiori blu-viola, questa varietà è nota per la sua rapida crescita e capacità di coprire grandi aree del terreno. Vinca major ‘Wojo’s Gem’ : con foglie verdi brillanti e fiori blu, questa varietà ha una crescita compatta e una buona tolleranza all’ombra.

: con foglie verdi brillanti e fiori blu, questa varietà ha una crescita compatta e una buona tolleranza all’ombra. Vinca major ‘Surrey Marble’ : una varietà con foglie variegate di verde, bianco e crema, che aggiunge un tocco di interesse visivo al giardino.

: una varietà con foglie variegate di verde, bianco e crema, che aggiunge un tocco di interesse visivo al giardino. Vinca major ‘Trailing Blue’ : con fiori blu intenso e una cascata di foglie verdi, questa varietà è ideale per cesti appesi e bordure.

: con fiori blu intenso e una cascata di foglie verdi, questa varietà è ideale per cesti appesi e bordure. Vinca major ‘Variegata Pink’: caratterizzata da foglie variegate di verde e rosa, questa varietà aggiunge un tocco di colore morbido e delicato al paesaggio.

Come coltivare la Pervinca

La Pervinca è una pianta estremamente facile da coltivare, grazie alla sua natura robusta e resistente sia alle basse che alle alte temperature.

Come coltivare la Pervinca in vaso

Per coltivare le varietà di questo genere, consigliamo l’uso di vasi di grandi dimensioni, preferibilmente in terracotta.

Piantando più piante nello stesso vaso, preferibilmente in vaschette dalla forma allungata, è possibile ottenere un effetto di pieno immediato. Questo significa creare una bellissima nuvoletta blu/viola da esporre su balconi e terrazzi, arricchendoli con una vista incantevole. Scegliere un terriccio tendenzialmente acido e fertile, utilizzando materiali appositi per il drenaggio dell’acqua sul fondo del vaso. Il periodo migliore per il rinvaso è tra gennaio e marzo.

Come coltivare la Pervinca in giardino

Le Pervinca sono piante di dimensioni ridotte, ideali per creare graziose bordure o accenti di colore nel giardino. Non richiedono cure particolari, nemmeno quando coltivate direttamente in piena terra. È possibile piantare le Vinca fino a settembre, prediligendo una zona ben illuminata dal sole nel giardino.

Possono prosperare anche in zone di ombra parziale, magari sotto altre piante più alte. Piantando queste piante con anticipo rispetto alla primavera, avranno ampio tempo per crescere vigorose ed espandersi notevolmente proprio quando le temperature inizieranno a salire.

Ogni quanto innaffiare la Pervinca

È fondamentale assicurare un’irrigazione regolare alla Pervinca, ma è importante evitare ristagni d’acqua che potrebbero favorire lo sviluppo di malattie fungine. Durante l’inverno, è possibile ridurre leggermente le annaffiature. Inoltre, poiché la pervinca può essere soggetta ad attacchi di afidi e lumache, è consigliabile eseguire trattamenti preventivi con prodotti specifici.

Come si moltiplica la Pervinca

Per moltiplicare la pervinca, hai due opzioni: divisione o talea. La divisione è il metodo più diretto: basta separare la pianta in più parti, ognuna con almeno un germoglio, preferibilmente in primavera o in autunno. La propagazione per talea richiede un po’ più di impegno. Devi tagliare un pezzo di stelo lungo circa 10 cm, rimuovere le foglie inferiori e piantarlo in un vaso con terreno umido. Dopo qualche settimana, la talea dovrebbe radicare e sarà pronta per essere trapiantata in giardino.

Problematiche e malattie

La Pervinca prospera all’ombra accanto a piante legnose robuste, ma con le giuste cure può mantenersi in salute anche in vasi o in altre zone del giardino. È essenziale permettere ai rami di respirare liberamente e far evaporare l’acqua in eccesso, quindi i vasi di coccio sono preferibili a quelli di plastica. Uno dei principali problemi che possono affliggere questa affascinante pianta è la fioritura ritardata o assente.

Questo non è causato da funghi o parassiti, ma spesso da una carenza di concime e luce insufficiente. Nonostante tolleri l’ombra, la Pervinca richiede comunque una buona quantità di luce per fiorire. Se la pianta appare appassita, significa che ha bisogno di essere annaffiata più frequentemente. Le macchie sulle foglie potrebbero essere segno di infestazioni di cocciniglie o ragni, riconoscibili facilmente.

In tal caso, l’unica soluzione è un insetticida specifico. Le infestazioni sono spesso causate da un’esposizione errata e da un eccesso di sole; a volte, semplicemente nebulizzare abbondantemente la pianta e proteggerla dalla luce diretta può far scomparire gli insetti. A parte il rischio di marciume delle radici, la Pervinca non è particolarmente suscettibile a infezioni fungine.

Quando fiorisce la Pervinca?

La Pervinca principalmente fiorisce in primavera, tuttavia, può continuare a produrre fiori fino all’autunno. I suoi fiori hanno una durata molto lunga e possono rimanere sulla pianta per diverse settimane.

La pervinca è tossica

La pervinca è considerata una pianta tossica a causa del suo contenuto di vincristina, un alcaloide indolico. In caso di ingestione di parti della pianta, i sintomi precoci possono manifestarsi entro le 24 ore e coinvolgere l’apparato digerente, con nausea, vomito e febbre. I sintomi tardivi, nella prima settimana, possono includere cefalea, insonnia, delirio, allucinazioni, neuropatie, convulsioni e coma.

I benefici della pervinca

La pervinca, oltre alla sua bellezza ornamentale, ha suscitato l’interesse per le sue presunte proprietà benefiche nella medicina tradizionale. Tra le proprietà più note attribuite alle foglie di pervinca vi è la sua presunta capacità di trattare una serie di disturbi, tra cui disturbi gastrointestinali, circolatori e metabolici.

In particolare, la pervinca è stata storicamente utilizzata per trattare disturbi gastrointestinali come gastriti e enteriti. Si credeva che i suoi estratti potessero contribuire a calmare il tratto gastrointestinale e alleviare i sintomi associati a tali condizioni.

Inoltre, si ritiene che la pervinca possa avere effetti benefici sul sistema circolatorio, contribuendo a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre la pressione sanguigna. Questo potrebbe essere attribuito alla presenza di sostanze chimiche come gli alcaloidi indolici, che si trovano nelle foglie e nei fiori della pianta.

Alcuni studi preliminari suggeriscono anche che la pervinca potrebbe avere effetti ipoglicemici, ossia ridurre i livelli di zucchero nel sangue. Questo potenziale effetto potrebbe essere utile per le persone che soffrono di diabete o che presentano livelli elevati di zucchero nel sangue.

Molte di queste proprietà benefiche della pervinca sono state studiate in modo limitato e sono ancora oggetto di ricerca. Prima di utilizzare la pervinca per trattare qualsiasi condizione medica, è consigliabile consultare un professionista sanitario qualificato. Inoltre, è fondamentale fare attenzione poiché la pervinca contiene sostanze chimiche potenzialmente tossiche, come la vincristina, che possono essere dannose se assunte in dosi elevate.

Curiosità

In passato, le Pervinca venivano frequentemente utilizzate per intrecciare ghirlande da accompagnare i defunti nel loro ultimo viaggio. Questo gesto simboleggiava un amore che resisteva oltre la morte e il trascorrere del tempo. In tempi antichi, nel nostro paese, era conosciuta come l'”erba della morte”, e veniva impiegata durante le cerimonie funebri.

Le Vinca sono piante che hanno trovato ampio impiego anche nella medicina popolare per trattare gastriti, disturbi circolatori, enteriti e per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Erano spesso utilizzate anche per ridurre sanguinamenti nasali e ferite.

Le varietà che fioriscono in primavera sono talvolta chiamate “rondini dei fiori”, poiché annunciano l’arrivo della stagione primaverile con i loro splendidi fiori. Nel XVII secolo, la Pervinca era considerata una pianta sacra dedicata a Venere, spesso impiegata nei rituali per augurare amore e felicità agli sposi novelli.

Qual è il significato della Pervinca

La pervinca, conosciuta per i suoi fiori blu-viola, porta con sé una serie di significati simbolici che variano da cultura a cultura. Questi significati includono la memoria eterna e il ricordo dei defunti, l’amore eterno e l’amicizia duratura, la speranza e la resilienza, l’immortalità e la longevità, oltre alla buona fortuna e alla prosperità. Questi simbolismi riflettono la capacità della pervinca di crescere e fiorire anche nelle circostanze più difficili, rendendola un’icona di persistenza e forza.

