Come coltivare la Felce coccodrillo che depura l’aria di casa

Se sei alla ricerca di una pianta d’appartamento che porti un tocco esotico nella tua casa e che sia facile da curare, la felce coccodrillo (Microsorum musifolium ‘crocodyllus’) potrebbe essere la scelta perfetta per te.

Questa pianta unica deve il suo nome alle sue fronde: foglie coriacee verde brillante con un disegno intricato che ricorda la pelle di un coccodrillo, rendendole irresistibili al tatto. È una pianta robusta che può prosperare in vari ambienti domestici, aggiungendo un fascino selvaggio e naturale a qualsiasi ambiente.

Come coltivare la felce coccodrillo

Questa pianta ha una crescita contenuta, il che la rende ideale per la coltivazione in vaso. Per garantirne la salute, è consigliabile utilizzare un terriccio ben drenante ma ricco di sostanze organiche.

Un terriccio universale può essere una buona base, arricchito con un pugno di sabbia grossolana e periodicamente con un concime liquido per piante verdi. La felce coccodrillo non sviluppa un apparato radicale esteso, quindi è perfetta per vasi di medie dimensioni, anche con una profondità di pochi centimetri.

Le innaffiature devono essere abbondanti e frequenti, evitando i ristagni d’acqua: un buon metodo è immergere il vaso in una bacinella e rimuoverlo una volta che l’acqua in eccesso fuoriesce dai fori di drenaggio. Man mano che le fronde crescono, assumeranno l’affascinante aspetto “coccodrillo”, accentuando l’effetto esotico della pianta.

Questa pianta preferisce una luce brillante e indiretta, simile alla luce screziata del suolo delle foreste pluviali da cui proviene, può tollerare anche livelli di luce più bassi, rendendola una pianta estremamente versatile. Evita di esporla alla luce solare diretta, poiché può bruciare le sue fronde delicate.

Dove posizionarla

Questa felce ama l’umidità, quindi è ideale per bagni o cucine, dove i livelli di umidità tendono a essere più alti. Se desideri posizionarla in una stanza più asciutta, è consigliabile nebulizzare regolarmente la pianta o utilizzare un vassoio con acqua per mantenerne l’umidità. Assicurati di posizionarla in un luogo con ampio spazio, poiché le sue fronde possono crescere piuttosto lunghe e rigogliose.

Ogni quanto innaffiare la felce coccodrillo

Per garantire che la tua felce coccodrillo prosperi, mantieni il terreno costantemente umido annaffiandola regolarmente. Una buona regola è annaffiare quando il primo centimetro di terreno è asciutto al tatto. Durante la stagione di crescita, nutrila con un fertilizzante liquido bilanciato una volta al mese. È importante mantenerla a temperature comprese tra i 18°C e i 24°C, evitando correnti d’aria fredde e radiatori caldi che potrebbero danneggiarla.

Malattie e parassiti

Ecco alcuni sintomi che indicano che la tua felce coccodrillo potrebbe avere dei problemi:

Fronde che ingialliscono rapidamente

Fronde inferiori ingiallite: questo è un segno di eccessiva irrigazione. Riduci la frequenza delle annaffiature. Fronde nuove ingiallite: la pianta potrebbe aver bisogno di più acqua. Aumenta leggermente la frequenza delle annaffiature.

Fronde marroni Esposizione alla luce diretta: se le foglie sono esposte a luce solare diretta o sono troppo vicine a una finestra, potrebbero bruciarsi. Sposta la pianta in una posizione con luce indiretta. Bassa umidità ambientale: l’aria troppo secca può causare fronde marroni. Aumenta l’umidità nebulizzando regolarmente la pianta con acqua.

Presenza di insetti Cocciniglie, Mosca bianca, Ragno rosso: questi parassiti tendono ad apparire quando la pianta è indebolita o quando l’ambiente è molto caldo e secco. Le fronde di grandi dimensioni della felce coccodrillo possono essere pulite con una soluzione di acqua e sapone per rimuovere gli insetti.



La Felce Coccodrillo è tossica?

La felce coccodrillo (Microsorum musifolium ‘crocodyllus’) non è tossica né per gli esseri umani, né per i bambini, né per gli animali domestici. Questo la rende una scelta sicura e ideale per chiunque desideri aggiungere un tocco di verde esotico alla propria casa senza preoccuparsi di possibili rischi per la salute dei propri cari o dei propri animali.

Proprietà

La felce coccodrillo è un purificatore dell’aria naturale. Le sue foglie larghe e strutturate agiscono come filtri dell’aria, rimuovendo le tossine e migliorando la qualità dell’aria nella tua casa. Nel suo habitat naturale, questa felce cresce come epifita, spesso aggrappandosi agli alberi e assorbendo l’umidità dall’aria. Questa abitudine di crescita significa anche che è abbastanza tollerante se dimentichi di annaffiarla di tanto in tanto, purché mantieni i livelli di umidità generali.

