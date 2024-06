Come coltivare il Delosperma: la succulenta che fiorisce dalla primavera fino all’inverno

Scopriamo il delosperma, una pianta che fiorisce per larga parte dell'anno. Scopri le caratteristiche e le migliori condizioni di coltivazione per ottenere degli splendidi fiori!

Appartenente alla famiglia delle Aizoaceae, originaria del Sudafrica, il Delosperma è una pianta succulenta particolarmente apprezzata per la sua straordinaria bellezza, merito soprattutto della splendida fioritura, e per le sue ottime doti di resistenza.

Questa pianta nana, molto ramificata, è conosciuta per la sua capacità di produrre un’enorme fioritura, fiori che ricordano delle piccole margherite e che possono facilmente donare un tocco di colore e vivacità a qualsiasi giardino. I fiori del Delosperma possono essere di vari colori, tra cui viola, rosso, giallo, bianco, e hanno una caratteristica affascinante: si aprono con la luce del sole e si chiudono al calar della notte. Questo fenomeno rende il delosperma non solo esteticamente gradevole, ma anche intrigante da osservare.

Caratteristiche botaniche del Delosperma

Il Delosperma ha foglie carnose, sottili e allungate, tipiche delle piante succulente. Queste foglie non raggiungono mai dimensioni eccessive, il che rende la pianta ideale per bordure a lunga fioritura. La vegetazione del Delosperma rimane compatta e ben ordinata, caratteristica che la rende particolarmente adatta a giardini rocciosi, bordure e anche a coltivazioni in vaso. La pianta è estremamente resistente, capace di sopravvivere a condizioni climatiche avverse come siccità e freddo intenso.

Varietà di delosperma

Esistono diverse varietà di Delosperma, ognuna con le proprie caratteristiche uniche. Il Delosperma cooperi, ad esempio, è noto per i suoi fiori viola intenso, mentre il Delosperma nubigenum produce fiori gialli brillanti. Il Delosperma congestum, invece, si distingue per i suoi fiori rosa pallido. Ogni varietà ha le proprie esigenze in termini di esposizione al sole, tipo di terreno e irrigazione, ma tutte condividono una buona resistenza e la facilità di coltivazione.

Quando si sceglie una varietà di Delosperma, è importante considerare il clima e le condizioni del terreno del luogo in cui si intende piantarla. Alcune varietà sono più resistenti al freddo e possono sopravvivere a temperature fino a -20°C, mentre altre sono più sensibili e richiedono protezione invernale. Inoltre, alcune varietà possono diventare invasive se piantate in un terreno troppo fertile, quindi è importante scegliere la varietà più adatta alle proprie esigenze.

Dove posizionare il delosperma

Il delosperma richiede una posizione ben soleggiata per prosperare, e la luce del sole è essenziale non solo per la crescita delle piante ma anche per la fioritura, poiché i fiori si aprono solo alla luce del giorno. Durante i mesi estivi, ricordate proteggere la pianta dai raggi diretti del sole, in particolar modo nelle ore più calde della giornata, per evitare scottature sulle foglie.

Quale terreno utilizzare per il delosperma

Il terreno ideale per il Delosperma deve essere ricco di nutrienti e ben drenato, poiché il ristagno d’acqua può causare marciume radicale, pertanto un mix di sabbia grossolana e terra per cactus rappresenta spesso la scelta migliore. Assicuratevi inoltre che il vaso abbia dei fori sul fondo per permettere all’acqua in eccesso di defluire, sempre per preservare l’integrità delle radici.

Come irrigare il delosperma

L’irrigazione è un aspetto fondamentale per la salute del Delosperma. Durante la stagione di crescita, da aprile a settembre, il terreno deve essere mantenuto leggermente umido, evitando i soliti ristagni d’acqua. In inverno, l’irrigazione va drasticamente ridotta, fornendo solo la quantità di acqua necessaria per evitare che la pianta si disidrati.

Come concimare il delosperma

Durante la stagione di crescita, è consigliabile fornire alla pianta un fertilizzante specifico per cactus e piante grasse, mentre in inverno, invece, la concimazione non è necessaria.

Come potare il delosperma

La potatura non è strettamente necessaria, ma può essere utile per mantenere la pianta compatta e per favorire la produzione di nuovi fiori. Inoltre, la rimozione dei fiori appassiti e delle foglie secche aiuterà la pianta a mantenersi ordinata ed in ottima salute.

Quando piantare il delosperma

La primavera è il momento migliore per piantare il delosperma, in modo che abbia tutto il tempo di stabilirsi prima dell’arrivo dell’estate. Ricordate di piantarlo in un buco che abbia profondità doppia rispetto la dimensione del vaso in cui si trova la pianta, e di distanziarla di almeno 30 cm dalle altre piante permette una crescita ottimale.

Propagazione e coltivazione del delosperma

Il delosperma può essere propagato facilmente tramite divisione dei cespi o per semina: la divisione dei cespi consiste nel separare le radici di una pianta adulta per creare nuove piante, mentre la semina, come osservato nel precedente paragrafo. può essere eseguita in primavera o in autunno.

Divisione dei cespi

La divisione dei cespi è particolarmente efficace perché permette di ottenere piante già mature e pronte a fiorire: si tratta di un metodo semplice e capace di garantire dei risultati rapidi.

Semina

La semina è un altro metodo efficace di propagazione. I semi del delosperma possono essere raccolti direttamente dalla pianta madre o acquistati in un negozio specializzato, ed una volta seminati, dovranno essere mantenuti umidi e in un ambiente caldo fino alla germinazione.

Malattie e parassiti del delosperma

Nonostante la sua innata resistenza, il delosperma può andare incontro a problemi comuni che possono comprometterne la salute e la crescita.

Marciume radicale

Il marciume radicale è causato da un’eccessiva irrigazione o da un drenaggio insufficiente.

Il problema si manifesta con la comparsa di foglie molli e appassite e può portare alla morte della pianta se non trattato tempestivamente. Per prevenire il marciume radicale, è importante assicurarsi che il terreno sia ben drenato e che la pianta non venga annaffiata troppo frequentemente. In caso di marciume radicale, ridurre immediatamente l’irrigazione e migliorare il drenaggio del terreno.

Parassiti

Il delosperma può essere attaccato da parassiti come afidi o cocciniglie, insetti che si nutrono della linfa della pianta, indebolendola e rendendola più suscettibile a malattie. Per combattere gli afidi e le cocciniglie, è possibile utilizzare insetticidi specifici o rimedi naturali come l’olio di neem o del sapone di Marsiglia diluito in acqua. Agire tempestivamente è cruciale per evitare che l’infestazione si diffonda ad altre piante.

Malattie fungine

Il delosperma può anche essere colpito da malattie fungine come la muffa grigia o la ruggine. Tali malattie si manifestano con delle macchie scure sulle foglie o con la presenza di una polvere biancastra o arancione. Per prevenire le malattie fungine, evitare di bagnare le foglie durante l’irrigazione ed assicurarsi che la pianta riceva una buona ventilazione. In caso di malattie fungine, utilizzare fungicidi specifici.

Carenze nutrizionali

Il delosperma può soffrire di carenze nutrizionali, soprattutto se coltivato in terreni poveri o se non viene concimato regolarmente. I sintomi di una carenza nutrizionale includono sintomi quali foglie gialle o deformate, crescita stentata o fioritura scarsa. Per prevenire le carenze nutrizionali, concimare regolarmente la pianta con un fertilizzante specifico per piante succulente.

Delosperma: la pianta ideale per una fioritura ininterrotta

Se state cercando una pianta che garantisca una fioritura prolungata, il delosperma è esattamente ciò che fa per voi! Questa straordinaria pianta succulenta è famosa per la sua capacità di fiorire ininterrottamente per mesi: la sua stagione di fioritura inizia a maggio e può protrarsi fino all’inverno, illuminando il giardino con i suoi colori vivaci praticamente finché splende il sole.

Il delosperma produce fiori che variano dal viola al rosso, dal giallo al bianco, offrendo uno spettacolo di colori che può trasformare qualsiasi spazio esterno in un angolo di paradiso. Questi fiori, simili a piccole margherite, si aprono alla luce del sole e si chiudono al calar della notte, aggiungendo un tocco di dinamismo al giardino, donando bellezza per molti mesi dell’anno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche:

Piante grasse: le specie di cactus e piante succulente più facili da coltivare

Le nostre guide per la coltivazione delle piante succulente: