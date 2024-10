I 10 bulbi più belli da piantare adesso in autunno per avere giardini coloratissimi in primavera

L'autunno, e in particolare ottobre, è il momento migliore per piantare i bulbi dei fiori che vedremo sbocciare in primavera. Le varietà più belle per garantirci un giardino o un davanzale ricco di colori vivaci e di profumi rilassanti

“La semina autunnale consiste nel coltivare il tuo giardino in modo che possa mostrare il suo aspetto migliore non appena la neve si scioglie” è uno dei detti popolari più noti e ottobre è il mese ideale per piantare i bulbi, ma quale scegliere?

Le possibilità sono molto numerose e potrete selezionare i fiori a seconda dei vostri gusti o colori preferiti.

Dai narcisi ai tulipani, ecco alcuni consigli utili per scegliere i bulbi da piantare in autunno in preparazione del giardino di primavera. (Leggi anche: I 10 fiori autunnali più belli per avere un giardino splendente anche dopo l’estate)

Crocus (Croco)

I crocus, fiori della stessa famiglia dello zafferano, fioriscono all'inizio della primavera e ne preannunciano l'arrivo. Sono in grado di spuntare anche tra la neve. I fiori sono di solito di colore giallo o violetto. Potrete piantare i bulbi in vaso o in giardino, ai piedi degli alberi già spogli, dove la terra non verrà smossa. Posizionate i bulbi a circa 10 cm di profondità, con il lato piatto rivolto verso il terreno. E' possibile reperire i bulbi dai vivai o anche online. (Leggi anche: Zafferano, settembre è il mese giusto per interrare i bulbi della preziosa pianta per avere gratis oro rosso in cucina)

Narcisi

I narcisi sono i fiori protagonisti di leggende e poesie, oltre che veri e proprio simboli della primavera. Il loro tipico colore giallo dona allegria. Potrete trovare narcisi di differenti tonalità e dimensioni. Fioriranno all'arrivo delle giornate di sole primaverili. Potrete piantare i narcisi ai bordi dell'orto o del giardino, oppure creare un'aiuola multicolore.

Tulipani

Chi non ama i tulipani? È il momento ideale per interrare i loro bulbi. Sbocceranno in primavera e vi rallegreranno con i loro petali variopinti. Piantate i bulbi tra settembre e ottobre, prima dell’inizio delle gelate. Posizionateli ad una distanza di 100-15 cm l’uno dall’altro, con la punta rivolta verso l’alto e a 5-10 cm di profondità. (Leggi anche: Come coltivare i tulipani)

Bucaneve

I bucaneve, come i crocus, segnano proverbialmente la fine dell’inverno. I loro fiori bianchi riescono a resistere alle temperature ancora rigide. La loro presenza crea un meraviglioso contrasto nei terreni ancora incolti. I bucaneve amano la compagnia di altri fiori. Piantateli in piccoli gruppi e trapiantateli, per distanziarli, quando saranno spuntate le foglie o i primi boccioli. Posizionate i bulbi a 5 cm di profondità e a 5 cm di distanza uno dall’altro.

Campanule

Le campanule sono un classico di prati e giardini. Nel corso del tempo si moltiplicheranno creando un meraviglioso tappeto di colore blu e violetto. Le campanule amano la penombra. Piantate i loro bulbi ai piedi degli alberi che in autunno rimangono spogli, oppure accanto ai bucaneve. Posizionate i bulbi di campanule a 10 cm di profondità e di distanza l’uno dall’altro.

Iris

Blu, viola, arancio e giallo. Grazie agli iris potrete creare un vero e proprio arcobaleno di colori in giardino. Potrete seminare accanto a loro papaveri, fiordalisi e erbe di campo, per creare un effetto molto gradevole. Crescono in climi sia freddi che miti. Piantate i bulbi di iris a circa 6 cm di profondità e alla stessa distanza l’uno dall’altro.

Allium

Piantate i bulbi di allium in autunno se vorrete vederli fiorire in tarda primavera o all’inizio dell’estate, con una vera e propria esplosione di colori. Sono adatti per le bordure dell’orto. Possono spaziare dal rosa, al porpora, al violetto. Amano essere posizionati in pieno sole. Per una fioritura precoce, coltivate i bulbi di allium in vaso, in un luogo riparato dal freddo. Piantate i bulbi ad una profondità di 6-8 cm e ad una distanza di 10-12 cm. (LEGGI anche: Come coltivare l’aglio in balcone in 6 mosse)

Gigli

Scegliete bulbi di giglio a fioritura primaverile, che potrete piantare in autunno. Coltivate i gigli in terrazzo o in giardino, in una posizione semi-soleggiata. Interrate i bulbi ad una profondità di almeno 10 cm e ad una distanza di 5 cm l’uno dall’altro. I gigli non amano i terreni troppo umidi. Unite dunque al terriccio un po’ di sabbia per favorire il loro sviluppo.

Giacinti

Piantate i bulbi di giacinto in autunno, prima dell’arrivo delle gelate. Potrete scegliere tra vari colori: blu, rosa, violetto, arancio e altri ancora. Interrate i bulbi di giacinto in vaso o in giardino. Potrete conservare i bulbi dell’anno precedente e piantarli di nuovo con l’arrivo dell’autunno. Posizionateli ad una profondità di almeno 10 cm e una distanza di 10-15 cm.

Muscari

Il muscari fiorisce in piena primavera, tra aprile e maggio. Può raggiungere un’altezza di 25 cm. È adatto soprattutto per le bordure di orti e giardini, oltre che per le aiuole. È conosciuto anche con il nome di giacinto a grappolo. Potrete trovare fiori di colore azzurro, blu e violetto. Piantate i bulbi di muscari a circa 5-7 cm di profondità.

Consigli utili per piantare i bulbi in autunno

Che terreno usare

Per una piantagione autunnale di successo, è essenziale scegliere il terreno giusto, la maggior parte dei bulbi, come tulipani e gigli, preferisce terreni ben drenati per evitare ristagni d’acqua, che possono causare marciume. In terreni argillosi o compatti è preferibile mescolare sabbia grossolana o perlite al suolo per migliorare il drenaggio. Anche le condizioni climatiche sono importanti: se vivete in regioni soggette a forti gelate considerate la copertura dei bulbi con un sottile strato di pacciame o foglie secche. Questa protezione naturale manterrà il terreno caldo e preverrà il congelamento, agevolando il loro sviluppo nel corso dell’inverno.

Come curarli e proteggerli in inverno

L’inverno può mettere a dura prova le bulbose appena piantate, ma con alcune semplici strategie naturali è possibile preservarli senza uso di materiali inquinanti. Un tappeto di foglie secche, paglia o aghi di pino non solo protegge dal freddo ma nutre il suolo una volta che si decompone. Coprire i bulbi è particolarmente utile nelle regioni più fredde, mentre chi coltiva in vaso può spostare i contenitori in aree riparate come verande o balconi coperti.

Proteggere le bulbose dai parassiti non significa necessariamente ricorrere a sostanze chimiche. L’olio di neem, ad esempio, è un alleato ecologico: basta diluirlo in acqua e spruzzarlo nei punti in cui sono interrati i bulbi per allontanare parassiti come afidi e insetti terricoli. La rotazione delle aree di piantagione è un altro metodo efficace per prevenire malattie fungine e parassitarie che tendono a colpire le stesse zone. Questa pratica migliora la salute del terreno, favorendo piante più sane e resistenti e riducendo la necessità di interventi ulteriori.

Come organizzare le bulbose per avere fioriture tutto l’anno

Per un’esplosione di colori che dura dalla fine dell’inverno fino alla primavera inoltrata, organizzate le vostre bulbose con fioriture scalari. I bucaneve e i crochi sono i primi a sbocciare, spesso già a febbraio, mentre narcisi e tulipani riempiono il giardino tra marzo e aprile. I giacinti colorano aprile, e verso maggio l’allium fa la sua apparizione con fiori che assomigliano a sfere colorate. Questa sequenza permette di avere un giardino sempre pieno di fiori freschi e colori vivaci, senza mai lasciarlo spoglio durante la primavera.

Abbinate poi i bulbi pensando a colori e contrasti per creare effetti visivi spettacolari, potete abbinare i tulipani bianchi con gigli rosa; se preferite un contrasto vivace, provate a combinare i tulipani rossi con giacinti blu. Per un effetto elegante, invece, unite narcisi giallo pallido e tulipani crema.

Scheda di pianificazione annuale dei bulbi

Per semplificare la vostra semina, abbiamo preparato una scheda riepilogativa sulle bulbose autunnali e il loro periodo di fioritura:

Crocus : piantare a settembre-ottobre, fioritura a febbraio-marzo.

: piantare a settembre-ottobre, fioritura a febbraio-marzo. Narcisi : piantare in ottobre, fioritura a marzo-aprile.

: piantare in ottobre, fioritura a marzo-aprile. Tulipani : piantare a fine settembre-ottobre, fioritura ad aprile-maggio.

: piantare a fine settembre-ottobre, fioritura ad aprile-maggio. Bucaneve : piantare a ottobre, fioritura a febbraio.

: piantare a ottobre, fioritura a febbraio. Campanule : piantare a ottobre, fioritura ad aprile-maggio.

: piantare a ottobre, fioritura ad aprile-maggio. Iris : piantare a ottobre, fioritura da marzo a maggio.

: piantare a ottobre, fioritura da marzo a maggio. Allium : piantare in autunno, fioritura in tarda primavera-inizio estate.

: piantare in autunno, fioritura in tarda primavera-inizio estate. Gigli : piantare a ottobre, fioritura in primavera.

: piantare a ottobre, fioritura in primavera. Giacinti: piantare in autunno, fioritura ad aprile-maggio.

