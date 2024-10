Stufe a pellet, quali scegliere? Le migliori del 2024

L’estate è ormai finita e le temperature si stanno abbassando. Viste le incertezze nel mercato dell’energia elettrica e del gas e la crisi ambientale (oltre che economica) che stiamo vivendo, è giusto chiedersi come fare per risparmiare sul riscaldamento e salvaguardare l’ambiente. Un’alternativa al gas metano è la stufa a pellet. Tra le diverse disponibili sul mercato, ecco quali sono, secondo noi, le migliori del 2024

Abbiamo detto arrivederci all’estate e le temperature stanno scendendo. Ma abbiamo detto anche addio al mercato tutelato che ora è disponibile sono per anziani e categorie in difficoltà economica e/o di salute.

Viste le incertezze nel mercato dell’energia elettrica e del gas e la crisi ambientale (oltre che economica) che stiamo vivendo, è giusto chiedersi come fare per risparmiare sul riscaldamento e salvaguardare l’ambiente. Un’alternativa al gas metano è la stufa a pellet, che funziona in modo simile alle tradizionali stufe, ma come combustibile usa appunto il pellet, ricavato dal legno vergine.

Tra le diverse disponibili sul mercato, vi presentiamo le migliori secondo noi.

Cos’è il pellet

Il pellet è un combustibile ricavato dal legno vergine, talvolta partendo da scarti di lavorazione, che, come stabilisce la norma UNI CEN/TS 14588, è

“un biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5mm e 30mm, e con estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura”.

Il materiale è poi regolamentato dalla norma UNI EN ISO 17225 per quanto riguarda le specifiche e la classificazione per uso industriale e non.

Conviene scaldarsi con il pellet?

Le stufe a pellet, anche quest’anno, godono degli incentivi come l’Ecobonus, proprio perché la fonte di energia delle stufe a pellet è rinnovabile. Quindi la risposta è sì, conviene economicamente, oltre ad essere di aiuto all’ambiente: considerato soprattutto la totale incertezza in cui vive il mercato dell’energia elettrica e del gas, si potrebbe anche arrivare anche ad un risparmio del 30%.

E, di certo, i risparmi complessivi aumentano se accanto al pellet si uniscono anche altre fonti di energia rinnovabile (anche se in questo caso è doveroso considerare gli iniziali costi di investimento, che comunque a loro volta usufruiscono di diverse opzioni di detrazione fiscale).

Le migliori stufe a pellet sul mercato

Visto l’interesse che i consumatori stanno rivolgendo a questa soluzione di riscaldamento, sono ormai diverse le opzioni sul mercato, che possono variare molto per diversi aspetti sia economici che ambientali, tra i quali i costi iniziali di acquisto, gli effettivi risparmi sul medio e lungo termine, le emissioni, etc.

Ecco la nostra classifica:

Peggy, La Nordica – Extraflame

Un’ottima novità sul mercato è la stufa a pellet ermetica ventilata Peggy di Extraflame Spa (Gruppo La Nordica – Extraflame), una soluzione versatile ed efficiente per riscaldare la tua casa.

Ottima per una serie di motivi, innanzitutto perché ha un rendimento altissimo, certificato tra il 93.2 – 90.9%, inoltre, ha ottenuto – cosa tutt’altro che scontata – la Certificazione Ambientale DM186 a 5 STELLE.

Le sue dimensioni ridotte garantiscono una grande flessibilità in fase di installazione, è dotata di cronotermostato settimanale e di telecomando IR Touch retroilluminato. Cosa poi importante, la ventilazione frontale che diffonde il calore nell’ambiente in cui la stufa è installata e secondo le necessità dell’utente, consentendo di impostare tre diverse intensità di ventilazione per il miglior comfort termico e acustico.

Questo modello può essere arricchito con diversi accessori: piedistalli per personalizzare l’estetica e poi, sicuramente tra i più utili, il modulo per controllo remoto tramite sistema Wi-Fi (app scaricabile gratuitamente ‘Total Control 3.0’), che rende possibile controllare le funzionalità della stufa anche a distanza.

Peggy, grazie alle sue prestazioni, permette di accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0 o alle detrazioni fiscali relative.

Rika Filo, Rika

La stufa Rika Filo oltre a caratteristiche ambientali ed energetiche paragonabili (efficienza 91,5%), è dotata anche di un display touch particolarmente intuitivo. Quello che colpisce, in questo caso, è l’ampia gamma di rivestimenti laterali decorativi, che consente al prodotto di adattarsi a molti tipi di arredamento.

In più è dotata di un innovativo sistema di trasporto del pellet, per cui – riferisce l’azienda – il ticchettio intermittente che di solito si ottiene dai sistemi di trasporto del pellet è completamente scomparso.

Nota interessante: l’azienda offre uno strumento di calcolo automatico delle prestazioni a confronto: è possibile in pratica selezionare tre prodotti della gamma e verificarne le prestazioni.

Freepoint Verve Airtight, Freepoint

La stufa Verve Airtight presenta un rendimento nominale pari a 89%, quindi più che buono, e un consumo orario compreso tra 0,73 e 2,6 kg/h, naturalmente di classe A+ e in possesso di tutti i requisiti per le detrazioni fiscali. Interessante – e non scontata – la possibilità di riscaldare ambienti molto grandi, anche di 300 m3.

Il prodotto è ermetico, con porta in ghisa e pannello frontale in acciaio, disponibile in diversi colori. Ha poi due ventilatori, grazie ai quali l’aria può essere convogliata separatamente, per cui si ipotizza una migliore distribuzione del calore in diversi ambienti.

È possibile programmare la stufa giornalmente e settimanalmente, anche tramite connessione Wi-Fi (il kit comunque è opzionale, mentre il telecomando è fornito di serie), ed è possibile effettuare il collegamento a un termostato ambiente.

Siberia Idro 15 Kw, Stufe a pellet Italia

La Siberia Idro 15 Kw di Stufe a Pellet Italia è una Stufa a pellet idro particolarmente adatta al riscaldamento di grandi ambienti. La qualità dei materiali di costruzione e gli alti valori di rendimento termico ne fanno una termostufa ideale per ogni tipo di spazio.

Il rendimento è più che buono, sfiora il 90%, ma il volume riscaldabile massimo è di 90 m3. Il telecomando non è di serie, ma il dispositivo può essere venduto con un’ampia gamma di accessori, alcuni interessanti, come ad es:

modulo Wi-Fi per poter comandare la stufa tramite smartphone, universale e compatibile con tutte le stufe della stessa azienda, ma anche con quelle di alcuni altri marchi

sonda temperatura ambiente

sonda fumi

ventilatore tangenziale (disponibile in vari formati)

Al momento il prezzo di acquisto è molto competitivo, ma, come riportato sul sito, si tratta di un’offerta limitata.

Piro2 Plus, Italiana Camini

La stufa Piro2 Plus di Italiana Camini ha un buon rendimento, pari all’88% e presente interessanti optional, tra i quali:

aria calda canalizzabile Ø 6 cm

telecomando slim

combinatore telefonico GSM

predisposizione per kit Wi-Fi

Anche questa stufa ha la capacità di riscaldare grandi volumi, in questo caso anche di 240 m3, ma ha un rendimento leggermente inferiore.

