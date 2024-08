Sono meglio i fornelli a gas o a induzione? Questo nuovo studio non ha dubbi

Spesso ci chiediamo se sia meglio cucinare con fornelli a gas o a induzione. La risposta, almeno a livello ambientale, è inequivocabile

Passare dai fornelli a gas a quelli elettrici a induzione non è solo una questione di modernizzazione, ma una scelta che può fare la differenza per la nostra salute e l’ambiente. L’ha rivelato (o meglio confermato) un recente studio, condotto dai ricercatori della Columbia University Mailman School of Public Health.

La ricerca dimostra come la sostituzione dei fornelli a gas con quelli a induzione può ridurre l’inquinamento dell’aria interna da biossido di azoto (NO₂) di oltre il 50%. Questo dato è significativo se consideriamo che l’NO₂ è un inquinante pericoloso, associato a gravi problemi respiratori, specialmente nelle comunità più vulnerabili.

Il progetto era parte dell’iniziativa “Out of Gas, In with Justice” (Fuori gas, dentro giustizia) che ha coinvolto venti famiglie a basso reddito che vivono in un edificio di edilizia popolare nel Bronx. Metà di queste abitazioni hanno visto la sostituzione dei loro vecchi fornelli a gas con moderni fornelli a induzione, mentre l’altra metà è rimasta invariata, così da poter essere il gruppo di controllo.

Le misurazioni della qualità dell’aria sono state effettuate in 3 distinti periodi di misurazione, ciascuno della durata di 168 ore (sette giorni) e hanno registrato le concentrazioni di biossido di azoto (NO₂), monossido di carbonio (CO) e polveri sottili PM2,5 (le particelle più piccole e dannose). I dati hanno rivelato che i fornelli a induzione riducono l’NO₂ del 56%, mentre i livelli di CO e PM2,5 sono rimasti pressoché invariati.

Questo studio arriva in un momento cruciale, dato che città come New York e stati come la California hanno già adottato normative che vietano l’installazione di nuovi apparecchi a gas in edifici di nuova costruzione, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e miglioramento della qualità dell’aria.

Oltre ai vantaggi per la salute, la transizione ai fornelli a induzione presenta anche significativi benefici ambientali. Come scrive la Columbia University in un comunicato:

Sebbene lo studio non abbia misurato i benefici climatici dell’intervento, vi è ampia ricerca sugli effetti negativi delle cucine a gas. L’uso residenziale del gas rappresenta il 15% del consumo di gas del Paese. Il gas è composto principalmente da metano, un gas serra con un potenziale di riscaldamento globale di oltre 80 volte superiore a quello della CO2 in un arco temporale di 20 anni.

Questo studio ci ricorda anche un altro aspetto fondamentale della questione: la giustizia ambientale. Le famiglie a basso reddito, spesso residenti in quartieri svantaggiati e in edifici con scarsa ventilazione, sono particolarmente vulnerabili all’inquinamento indoor. Non solo hanno maggiori probabilità di vivere in condizioni abitative che aggravano i rischi per la salute, ma spesso non possono permettersi le tecnologie più pulite e sicure, come i fornelli a induzione.

Come ha spiegato Annie Carforo, Climate Justice Campaigns Manager e coautrice dello studio:

Le persone di colore e gli individui a basso reddito hanno maggiori probabilità di vivere in appartamenti più piccoli e vecchi, con scarsa ventilazione, cappe inefficaci o rotte ed elettrodomestici datati che perdono più gas.

Inoltre:

I bambini che vivono nei quartieri poveri di New York City hanno tre volte più probabilità di essere ricoverati in ospedale per asma rispetto ai bambini che vivono nei quartieri ricchi. I giovani afroamericani con asma subiscono quattro volte più visite al pronto soccorso, tre volte il tasso di ospedalizzazione e quasi otto volte il tasso di mortalità rispetto ai loro coetanei bianchi.

Tutto questo ovviamente non è giusto e la ricerca ci ricorda quanto sia importante puntare su approccio inclusivo e focalizzato sulle esigenze delle comunità più vulnerabili affinché nessuno venga lasciato indietro nella transizione verso un’energia più pulita.

I partecipanti allo studio hanno riferito di essere estremamente soddisfatti dell’induzione, apprezzandone la rapidità di riscaldamento e la maggiore sicurezza, tanto che nessuno è voluto tornare ai fornelli a gas nonostante la possibilità di farlo gratuitamente.

