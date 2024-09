Qui quando si trasloca si sposta l’intera abitazione (con l’aiuto della comunità)

La Minga de tiradura de casa avviene quando si decide di traslocare spostando tutta la casa attraverso tronchi di legno e trainandola con le barche con l’aiuto di tutta la comunità

La Minga de tiradura de casa è una straordinaria tradizione che si svolge sull’Isla Grande di Chiloé, in Cile. Quando una famiglia decide di cambiare casa, non si limita a traslocare gli oggetti, ma sposta l’intera abitazione. Questo evento diventa una vera e propria celebrazione comunitaria in cui tutti i vicini partecipano al trasferimento fisico della casa, spesso su lunghe distanze.

La minga, un concetto che deriva dal termine quechua “mink’a”, significa lavoro comunitario e trova le sue radici nelle pratiche collaborative delle popolazioni andine precolombiane. Questo tipo di cooperazione collettiva è ancora praticato in diverse regioni del Sud America e, a Chiloé, prende una forma spettacolare.

Nel caso del trasloco di una casa, l’evento richiede il coinvolgimento di esperti falegnami, che preparano l’edificio assicurando porte, finestre e strutture per evitare danni durante lo spostamento. La casa viene sollevata e posizionata su tronchi di legno, che fungono da rulli per farla scivolare lungo il percorso.

La forza per spostarla viene fornita da gioghi di buoi, che tirano la struttura fino alla sua nuova destinazione. Se il trasloco richiede l’attraversamento di corsi d’acqua, la casa viene preparata per galleggiare e viene trainata con l’ausilio di barche.

In cambio si offre un banchetto a chi ha aiutato

Questa tradizione non è solo una dimostrazione di abilità tecnica, ma anche un esempio di profondo spirito di comunità. In cambio dell’aiuto ricevuto, la famiglia che ha richiesto la minga offre un grande banchetto ai partecipanti, con cibo, bevande e musica.

Non vi è alcun compenso monetario, ma la ricompensa è il momento di convivialità e la consapevolezza che, in futuro, il favore sarà restituito quando un altro membro della comunità avrà bisogno di aiuto. Questa forma di cooperazione rafforza il legame tra i membri della comunità e rappresenta una vera e propria celebrazione della solidarietà.

La minga non si limita al trasloco delle case. Esistono diverse altre forme in cui i vicini si uniscono per lavori agricoli come la semina, la raccolta o la pulizia dei terreni. Tuttavia la minga de tiradura de casa è la più spettacolare, rappresentando un chiaro esempio di come una comunità possa affrontare sfide straordinarie attraverso la collaborazione e il mutuo aiuto riflettendo il profondo senso di appartenenza e solidarietà che caratterizza le piccole comunità rurali.

