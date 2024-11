Chiudere i termosifoni che non ci servono fa risparmiare davvero energia?

Scopri se chiudere i termosifoni nelle stanze non utilizzate è davvero una mossa efficace per risparmiare energia. Esploriamo l'impatto sul consumo energetico e forniamo consigli pratici per ottimizzare l'efficienza termica in casa

Con le temperature in calo è giunta la necessità di riscaldare le nostre case e visti i costi del gas e dell’energia, è sempre bene capire come risparmiare sui costi del riscaldamento senza rinunciare al comfort. Tra i consigli più popolari sul web, c’è quello di chiudere i termosifoni nelle stanze meno utilizzate per risparmiare energia. Ma questa pratica è davvero efficace? E come si possono ottimizzare i risultati grazie alle valvole termostatiche?

Chiudere i termosifoni nelle stanze inutilizzate fa risparmiare?

In molti impianti di riscaldamento centralizzati, i termosifoni vengono accesi contemporaneamente in tutte le stanze, senza possibilità di selezione. Per ovviare a questo limite, chiudere le valvole dei termosifoni nelle stanze meno frequentate è un’opzione valida per limitare il consumo di energia. Infatti, impedendo il flusso di acqua calda in determinati radiatori, si riduce la quantità di energia necessaria per riscaldare l’intero circuito.

Questa strategia risulta particolarmente utile in abitazioni grandi o in case con stanze che vengono utilizzate solo occasionalmente, come una sala da pranzo destinata agli ospiti.

Tuttavia, per ottenere un risparmio reale, è fondamentale comprendere come funziona l’impianto di riscaldamento e utilizzare al meglio le valvole termostatiche, dove presenti.

Le valvole termostatiche: un alleato per il risparmio

Le valvole termostatiche, ormai obbligatorie negli impianti più moderni, permettono di regolare la temperatura di ciascun termosifone in base alle esigenze della stanza. Questo significa che, invece di chiudere completamente un termosifone, possiamo ridurre la sua potenza impostandolo su una temperatura minima.

Per esempio, nelle stanze inutilizzate si può regolare la valvola su 1 o 2, evitando così di disperdere energia e mantenendo un minimo di riscaldamento per prevenire problemi come l’umidità o la formazione di muffe. Nelle stanze più frequentate, come il soggiorno o la camera da letto, possiamo alzare la regolazione a 3 o 4 per ottenere un calore confortevole senza sprechi.

Questa personalizzazione consente di ottimizzare l’uso della caldaia, distribuendo il calore in modo più intelligente e riducendo i costi in bolletta.

Attenzione agli impianti datati

Se il tuo impianto di riscaldamento è vecchio o privo di valvole termostatiche, chiudere completamente un termosifone può creare squilibri di pressione nel circuito, riducendo l’efficienza complessiva dell’impianto. In questi casi, è consigliabile consultare un tecnico specializzato per valutare eventuali interventi di ammodernamento che migliorino il rendimento energetico.

Inoltre, chiudere troppi termosifoni può far lavorare la caldaia in modo meno efficiente, portando a un incremento dei consumi energetici anziché a un risparmio. Un controllo periodico della caldaia e una manutenzione regolare sono essenziali per garantire prestazioni ottimali.

Altri consigli per risparmiare energia in inverno

Chiudere i termosifoni inutilizzati è solo uno dei tanti accorgimenti per risparmiare energia. Ecco altre strategie utili:

Isolare le stanze meno utilizzate chiudendo porte e finestre per evitare dispersioni di calore.

chiudendo porte e finestre per evitare dispersioni di calore. Ventilare gli ambienti nelle ore più calde facendo arieggiare la casa solo per pochi minuti, preferibilmente a mezzogiorno, per non raffreddare eccessivamente gli ambienti.

facendo arieggiare la casa solo per pochi minuti, preferibilmente a mezzogiorno, per non raffreddare eccessivamente gli ambienti. Mantienere la temperatura costante evitando di accendere e spegnere continuamente l’impianto di riscaldamento, perché questo comportamento può aumentare i consumi.

evitando di accendere e spegnere continuamente l’impianto di riscaldamento, perché questo comportamento può aumentare i consumi. Indossare abiti caldi: prima di alzare il termostato, prova a indossare un maglione o una coperta. Piccoli gesti possono fare una grande differenza.

Chiudere i termosifoni nelle stanze inutilizzate può quindi si, contribuire a ridurre il consumo di energia, ma questa pratica diventa davvero efficace solo se abbinata a un uso corretto delle valvole termostatiche e a una gestione oculata dell’impianto di riscaldamento. Non dimenticare che il risparmio energetico parte anche da piccoli accorgimenti quotidiani, come un’adeguata manutenzione dell’impianto e un’attenta gestione della temperatura in casa.

