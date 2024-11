Riscaldamento: il semplice gesto che può aiutarti a risparmiare sulle bollette del gas (trucco gratuito che puoi provare in pochi secondi)

Abbassare la temperatura della caldaia è un metodo rapido ed economico per risparmiare sulle bollette del gas, ma gli esperti avvertono: potrebbe non essere sicuro

Con l’aumento dei costi energetici e l’arrivo della stagione invernale, risparmiare sulle bollette è una priorità per molte famiglie. Esiste un metodo semplice e veloce che potrebbe aiutarti a ridurre i costi del riscaldamento, ma è importante essere consapevoli dei rischi connessi. Vediamo in cosa consiste questo trucco, come applicarlo in sicurezza e perché è necessario prestare attenzione.

Un semplice consiglio per risparmiare, ma con delle precauzioni

Un esperto di risparmio energetico ha condiviso un trucco veloce per tagliare le spese di gas ed energia, ma gli esperti avvertono che questo metodo può comportare rischi. Ridurre la temperatura della caldaia, infatti, potrebbe non riscaldare a sufficienza le stanze e favorire la crescita di batteri pericolosi come la Legionella.

Secondo The Sterling Man, un utente di TikTok, modificare le impostazioni della caldaia può portare a risparmi significativi. In un suo video, l’influencer ha spiegato:

Abbassando la temperatura dell’acqua a 55 gradi, si può ottenere un taglio sulla bolletta del gas.

Octopus Energy, una società nota per le sue iniziative ecosostenibili, consiglia addirittura di impostare la temperatura dei termosifoni a 50 gradi.

Opportunità e rischi

L’Energy Saving Trust ha confermato che ridurre la temperatura della caldaia può aumentare l’efficienza energetica di circa il 4-5%. Tuttavia, avverte anche che la reale portata del risparmio dipende da diversi fattori, come la temperatura iniziale impostata e la predisposizione a sperimentare.

Tuttavia, abbassare troppo la temperatura può comportare un rischio serio, specialmente con caldaie dotate di serbatoi d’acqua. Gli esperti sottolineano che una temperatura inferiore ai 65 gradi potrebbe incentivare la proliferazione della Legionella, un batterio potenzialmente letale.

Se intendi applicare questo suggerimento per risparmiare sulle spese di riscaldamento, assicurati di non scendere sotto la soglia di sicurezza dei 65 gradi per la caldaia con serbatoio. Evita di modificare le impostazioni senza conoscerne gli effetti, poiché un riscaldamento insufficiente potrebbe comportare non solo disagi ma anche conseguenze per la salute, soprattutto nei periodi più freddi.

