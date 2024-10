Questa innovativa doccia a circuito chiuso fa risparmiare più di 4.000 litri d’acqua all’anno

La start-up belga Heau presenta un sistema per docce che riduce lo spreco di acqua fredda e garantisce un risparmio energetico notevole

In Italia, ogni giorno, milioni di litri d’acqua finiscono negli scarichi inutilmente mentre aspettiamo che l’acqua della doccia diventi calda. Una soluzione comune è installare soffioni economici, come suggerito dall’ENEA, ma questo non risolve il problema dell’acqua fredda che scorre prima dell’arrivo di quella calda. La start-up belga Heau, però, ha introdotto una tecnologia innovativa che raccoglie e conserva l’acqua calda, riducendo così sprechi e consumi in modo intelligente.

Come funziona il sistema di recupero d’acqua

Il sistema Heau è basato su una tecnologia che utilizza due compartimenti isolati, in grado di trattenere il calore dell’acqua residua per diversi giorni. Questo sistema fa sì che l’acqua calda sia immediatamente disponibile alla doccia successiva, evitando di gettare inutilmente l’acqua fredda. Inoltre, l’acqua fredda viene deviata verso un compartimento dove viene istantaneamente riscaldata e inviata al miscelatore, garantendo così un flusso continuo e ottimizzato.

Secondo Heau, un utente medio potrebbe risparmiare fino a 4.000 litri d’acqua all’anno e ridurre lo spreco energetico di circa 110 kWh. L’installazione è semplice e non richiede grandi interventi. Con il sistema Heau, è possibile godere di una doccia a temperatura ideale, con un flusso continuo e senza sprechi, contribuendo a una maggiore sostenibilità e al rispetto per l’ambiente.

Al momento, il sistema di recupero dell’acqua per doccia della start-up belga Heau non risulta disponibile sul mercato italiano. Tuttavia, ci sono alternative interessanti già in commercio per chi desidera ridurre il consumo di acqua e migliorare l’efficienza energetica domestica. Sistemi come E-Shower, disponibili in Italia, offrono il riciclo e il riutilizzo dell’acqua grazie a sofisticati sistemi di filtraggio e recupero di calore.

Fonte: heau.be

