Quanto tempo si può tenere accesa la stufa a pellet?

Avete appena acquistato una nuova stufa a pellet e volete sapere per quanto dovreste tenerla accesa? Nessun problema, ve lo diciamo noi.

Il tempo che potremmo definire “giusto” per mantenere accesa una stufa a pellet dipende da diversi fattori, come il modello, l’uso quotidiano e la manutenzione.

Molti proprietari si chiedono se esista un limite preciso di ore di funzionamento continuo: la verità è che, tecnicamente, una stufa a pellet può rimanere accesa anche 24 ore al giorno, purché sia ben mantenuta e gestita correttamente. Proprio in questo senso, esistono alcuni accorgimenti che possono garantire un utilizzo ottimale e prolungato della stufa senza rischi.

Una delle regole principali è evitare di spegnere e riaccendere la stufa troppo frequentemente, operazione che può provocare un consumo maggiore di pellet, oltre a sottoporre il sistema di accensione a uno stress inutile. Il modo più efficiente per utilizzare una stufa a pellet è accenderla e mantenerla accesa per lunghi periodi, ad esempio 10-12 ore, con una temperatura costante. Così facendo è possibile sfruttare al meglio il combustibile ed evitare picchi di consumo, che spesso si verificano durante la fase di accensione.

Meglio programmare l’accensione e lo spegnimento?

Se volete programmare l’accensione e lo spegnimento in base alle vostre esigenze, diversi modelli moderni hanno la possibilità di impostare un cronotermostato. Questa funzione consente di automatizzare il funzionamento della stufa, facendola attivare solo quando si è in casa, fattispecie che potrà sia ridurre gli sprechi che migliorare l’efficienza energetica. Stiamo parlando di una soluzione particolarmente vantaggiosa per chi trascorre molte ore fuori casa, che permetterà di godere di un ambiente caldo al rientro, senza dover tenere la stufa accesa tutto il giorno.

Gli interventi di manutenzione rappresentano infine un ulteriore aspetto di grande rilevanza, che potrà assicurare alla stufa un funzionamento sicuro ed efficiente. Le operazioni di pulizia e controllo dovrebbero sempre essere effettuate regolarmente, sia per evitare accumuli di residui che per garantire la piena efficienza del sistema.

