Quanto deve costare una buona stufa a pellet e quanto costa installarla?

Parliamo ancora di stufe a pellet: questa volta parliamo di soldi, di prezzi e di quanto l'acquisto possa costituire, o meno, un affare.

Il riscaldamento è uno degli aspetti centrali nella gestione di una casa, specialmente con l’arrivo dei mesi più freddi. Tra le soluzioni che negli ultimi anni hanno guadagnato popolarità troviamo le stufa a pellet, dispositivi che coniugano al meglio efficienza energetica e rispetto per l’ambiente, e che da anno costituiscono una valida alternativa ai classici sistemi di riscaldamento. Ma quanto deve costare una buona stufa a pellet? E quando conviene davvero investire in questo tipo di soluzione?

Quanto dovrebbe costare una buona stufa a pellet?

Il costo di una stufa a pellet può variare notevolmente a seconda delle specifiche tecniche, delle dimensioni, dei materiali e, naturalmente, del marchio. Sul mercato esistono stufe che partono da circa 800-1000 euro, ma i modelli più performanti possono raggiungere anche i 3.500 euro o più. Dovete considerare il fatto che il prezzo non dipenderà soltanto dalla capacità della stufa di riscaldare, ma anche da altri fattori come l’efficienza energetica, il design e le tecnologie integrate, come ad esempio i sistemi di automazione o di pulizia automatica.

In generale, una buona stufa a pellet di fascia media, capace di riscaldare efficacemente una casa di dimensioni standard (100-120 mq), si aggira intorno ai 1.500-2.500 euro. A questo prezzo si può ottenere un prodotto di qualità che garantisca un buon equilibrio tra prestazioni e consumi.

Le stufe a pellet più avanzate, invece, includono funzionalità come il controllo da remoto tramite app, i cronotermostati programmabili e dei serbatoi più grandi, che riducono la frequenza del rifornimento. Se vivete in una casa molto ampia o in un ambiente particolarmente freddo, potreste certamente considerare l’acquisto di un modello più costoso, che possa riscaldare più metri quadrati con un minor consumo di pellet.

I costi di installazione e manutenzione

Un aspetto da non sottovalutare quando si considera l’acquisto di una stufa a pellet è il costo dell’installazione. Evitate nel modo più assoluto il fai date, è sempre consigliabile rivolgersi ad un installatore certificato per avere la certezza che la stufa venga collegata correttamente alla canna fumaria e che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza. Il costo dell’installazione può variare da 300 a 800 euro, a seconda della complessità del lavoro.

Inoltre, per mantenere la stufa efficiente e sicura, è necessaria una regolare manutenzione. La pulizia della canna fumaria e delle parti interne della stufa dovrebbe essere eseguita almeno una volta all’anno, e i costi per un intervento professionale possono aggirarsi intorno ai 100-150 euro, anche se potrete facilmente ridurre le spese di manutenzione ordinaria attraverso una cura adeguata e costante, tra cui la pulizia quotidiana del braciere e del vetro.

Quando conviene comprare una stufa a pellet?

L’acquisto di una stufa a pellet può essere un’ottima soluzione in diverse situazioni. In primo luogo, se vivete in una zona dove il prezzo dell’energia elettrica o del gas è particolarmente alto, la stufa a pellet può rappresentare un’alternativa più economica nel lungo periodo. Il costo del pellet, infatti, è generalmente inferiore rispetto ad altre fonti di energia, e la possibilità di regolare il consumo a seconda delle necessità offre un vantaggio non trascurabile.

In secondo luogo, la stufa a pellet conviene se volete adottare una soluzione ecologica. Il pellet è un combustibile rinnovabile, prodotto con scarti della lavorazione del legno e non contribuisce all’aumento delle emissioni di CO2, poiché la quantità di anidride carbonica rilasciata durante la combustione è pari a quella assorbita dagli alberi durante la loro vita. Quindi, se l’obiettivo è ridurre la propria impronta ecologica, una stufa a pellet rappresenta una scelta consapevole e sostenibile.

Un altro momento in cui conviene acquistare una stufa a pellet è quando si ha intenzione di risparmiare a lungo termine sui costi di riscaldamento. A fronte di un investimento iniziale che può sembrare alto, il risparmio derivante dall’uso del pellet rispetto ad altri combustibili potrà essere davvero importante significativo, e saprà ripagarvi nel lungo periodo. Inoltre, in alcuni casi, è possibile accedere a incentivi e detrazioni fiscali per l’acquisto di dispositivi a basso impatto ambientale, riducendo ulteriormente i costi complessivi.

Periodo dell’anno per l’acquisto

Il momento giusto per acquistare una stufa a pellet può fare la differenza in termini di risparmio economico. Nonostante la domanda aumenti notevolmente con l’arrivo dell’inverno, il periodo migliore per effettuare l’acquisto è la fine della stagione fredda, oppure durante la primavera o l’estate. In questi mesi, infatti, i prezzi tendono a calare, sia per quanto riguarda i dispositivi che per i servizi di installazione: acquistare con largo anticipo significa ottenere un cospicuo sconto, e vi permetterà perfino di evitare le tediose e lunghe attese per l’installazione, che durante i periodi di punta possono richiedere giorni, se non settimane.

Quali considerazioni fare prima dell’acquisto?

Prima di decidere di acquistare una stufa a pellet, è bene considerare alcuni aspetti legati alle proprie esigenze abitative de alle caratteristiche dell’immobile. Se vivete in una casa molto grande, potrebbe essere necessario optare per un modello ad alta capacità, capace di riscaldare più stanze o un’intera abitazione su più piani, mentre al contrario, per spazi più piccoli, potrebbe bastare una stufa di dimensioni ridotte, magari integrata con un impianto di riscaldamento già esistente.

Valutate attentamente anche l’isolamento termico della casa, visto che una stufa a pellet sarà tanto più efficiente quanto migliore sarà l’isolamento dell’edificio: in una casa ben isolata, infatti, il calore prodotto si manterrà più a lungo, riducendo i consumi di pellet ed aumentando l’efficienza del sistema.

