Quanto consuma un ventilatore? Proviamo a calcolarlo!

Nel soffocante caldo estivo c'è chi ricorre all'aria condizionata e chi invece, quando la colonnina di mercurio sale, cerca refrigerio davanti al ventilatore elettrico. Molti di voi però si staranno chiedendo, ma quanto consuma un ventilatore? Dato che spesso e volentieri viene lasciato acceso anche tutta la notte.

Vediamo insieme come calcolare i consumi in termini di elettricità e di costi di un ventilatore.

Quanta elettricità consuma un ventilatore?

L’efficienza energetica dei ventilatori dipende dal tipo di ventilatore che utilizziamo, in commercio ne esistono varie tipologie, da quelli a soffitto a quelli a torre, passando ovviamente per quelli da tavolo e a piantana che generalmente sono i più efficienti in termini di consumo energetico.

Per calcolare però quanto elettricità consuma un ventilatore dobbiamo esaminare quanti watt utilizza. Sulla base di questo, possiamo calcolare quanta elettricità utilizza un ventilatore all’ora, al giorno, alla settimana o al mese.

Per calcolare adeguatamente il costo di esercizio di qualsiasi ventilatore, sono necessarie solo due informazioni:

Quanti watt consuma il tuo ventilatore? Questa è un’informazione che potete trovare sulla scheda tecnica o sull’etichetta. Quanto costa l’energia elettrica nella vostra zona? Il prezzo del kWh non è uguale per tutti i clienti, ma cambia in base all’offerta sottoscritta con il proprio fornitore. Il costo del kWh ammonta a 0,067 €/kWh. Il costo si riferisce alla tariffa regolata da ARERA nel mercato tutelato. Il costo kWh nel mercato libero viene invece stabilito dai singoli fornitori di energia elettrica.

Quanti Watt consuma un ventilatore?

Se volete sapere quanti watt consuma un ventilatore dovete prima distinguere i vari tipi di ventilatore. Esistono i ventilatori a soffitto, i ventilatori a piantana, i ventilatori da tavolo.

Un ventilatore a piantana può consumare: Dai 25 ai 50 W.

Un ventilatore da tavolo può consumare dai 10 ai 25 W, ma esistono anche modelli molto economici con una potenza di 5-8W

Un ventilatore a soffitto può consumare da 45 a 70 watt, ma esistono modelli da 120 watt

Se non sapete a quanti watt gira il vostro ventilatore vi basterà controllare la potenza in questi 3 modi:

Controllare l’etichetta sulla ventola. L’etichetta della ventola di solito include alcuni dettagli importanti, ra cui la potenza della ventola, gli amplificatori e la tensione. Controllare il manuale delle istruzioni. Nel manuale troverete sempre la potenza della ventola, tra le altre specifiche. Controllare il modello del ventilatore. Se sapete modello e marchio del ventilatore potrete cercare queste informazioni anche su Google.

Calcolare quanta elettricità consuma il ventilatore è semplice quando si conosce la potenza. Utilizzate questa equazione per calcolare con precisione la quantità di elettricità utilizzata da un ventilatore:

Consumo di elettricità del ventilatore = Wattaggio del ventilatore / 1.000

Si ottengono i risultati in chilowattora (kWh all’ora)

Esempio: quanti kWh utilizza un ventilatore da 50 W?

Consumo di elettricità della ventola (50 W) = 50 W / 1.000 = 0,05 kWh all’ora

Ecco quanta elettricità consumano i diversi ventilatori di potenza:

10 W consuma 0,01 kWh all’ora.

20 W consuma 0,02 kWh all’ora.

30 W consuma 0,03 kWh all’ora.

40 W consuma 0,04 kWh all’ora.

50 W consuma 0,05 kWh all’ora.

60 W consuma 0,06 kWh all’ora.

70 W consuma 0,07 kWh all’ora.

80 W consuma 0,08 kWh all’ora.

90 W utilizza 0,09 kWh all’ora.

100 W consuma 0,1 kWh all’ora.

Quanto costa far funzionare un ventilatore

Una volta capito quanti watt consuma il ventilatore, è possibile facilmente calcolare il consumo di elettricità all’ora. Per calcolare quanto costa far funzionare un ventilatore, è necessario moltiplicare il consumo di elettricità per il costo dell’elettricità.

Un ventilatore da soffitto da 50 W utilizzerà 0,05 kWh di elettricità all’ora. Per calcolare il costo di funzionamento del ventilatore, dovrete sapere quanto costa l’elettricità (kWh) nella vostra zona.

Il costo del kWh nel mercato tutelato ammonta a 0,067 €/kWh

Esempio: quanto costa far funzionare un ventilatore da soffitto da 50 W? Ecco come possiamo calcolarlo moltiplicando kWh con il costo per kWh;

Ventola da 50 W = 0,05 kWh × euro 0,067/kWh = 0,00335 all’ora

Questo è un calcolo abbastanza semplice. Se sai che un ventilatore da soffitto da 50 W costa euro 0,067/kWh , potete anche calcolare quanto costa far funzionare un ventilatore al giorno (24 ore), alla settimana (168 ore) o al mese (720 ore).

Ecco i calcoli dei costi di gestione per un ventilatore da soffitto da 50 W con il prezzo dell’elettricità di 0,067/kWh:

Il ventilatore da soffitto da 50 W costa euro 0,067 all’ora.

Il ventilatore da soffitto da 50 W costa euro 0,08 al giorno.

Il ventilatore da soffitto da 50 W costa euro 0.56 a settimana.

Il ventilatore da soffitto da 50 W costa euro 2,41 al mese.

Naturalmente, il prezzo dell’elettricità può essere più alto o più basso. Se è più alto, i costi di gestione saranno più alti e se è inferiore, i costi di gestione saranno inferiori.

Come risparmiare energia quando si utilizza un ventilatore

Un ventilatore elettrico è la soluzione più facile e meno costosa per mantenere una stanza ben ventilata, ma può consumare una notevole quantità di energia. Per utilizzare un ventilatore elettrico senza far lievitare la bolletta della luce, date un’occhiata a questi tre suggerimenti per il risparmio energetico:

Pulite regolarmente le pale della ventola per garantire un raffreddamento ottimale. Oliare il motore secondo i consigli del produttore. Ciò può aumentare la durata dell’unità e prevenire un consumo eccessivo di energia. Usare la ventola della giusta dimensione. Se avete la necessità di rinfrescare una piccola stanza, non scegliete un grande ventilatore da pavimento, poiché utilizzerete più energia del necessario. Scegliendo il ventilatore elettrico della giusta dimensione potete ridurre al minimo il consumo di energia.

Se state usando un ventilatore elettrico per rinfrescare o ventilare una stanza abbastanza grande, prendete in considerazione l’installazione di un ventilatore da soffitto. Questi possono essere più efficaci nel raffreddare grandi spazi e, quindi, ridurranno la quantità di energia utilizzata. In alternativa, scegliete un elettroventilatore con una buona efficienza energetica.

