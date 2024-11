Pompe di calore, quali scegliere? Queste sono le migliori del 2024

Le temperature sono ormai nettamente autunnali e l’inverno è (quasi) alle porte. Ma come possiamo riscaldarci in modo efficiente, economico e rispettoso dell'ambiente? Le pompe di calore rappresentano una risposta innovativa, capaci di sostituire le vecchie caldaie a gas, ormai obsolete e dannose per il clima, tanto che l'Unione Europea sta valutando di bandirle. Scopriamo insieme le migliori pompe di calore disponibili sul mercato con questa classifica.

Cosa sono le pompe di calore

Le pompe di calore sono sistemi che utilizzano l’elettricità per generare calore, in generale più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle caldaie a gas.

Come spiega Assoclima, la pompa di calore è una tecnologia rinnovabile perché assolve alle funzioni di climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, sfruttando il calore gratuito e illimitato accumulato nell’aria, nell’acqua superficiale, nelle falde acquifere sotterranee e nel terreno.

Conviene sostituire le caldaie a gas con le pompe di calore?

Già nel 2015, la European Heat Pump Association (EHPA) affermava che l’installazione di 54 milioni di pompe di calore avrebbe potuto ridurre in modo significativo la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili nel settore del riscaldamento. Inoltre, uno studio condotto dall’Università di Oxford insieme al think tank Regulatory Assistance Project ha evidenziato che queste tecnologie sono più del doppio efficienti rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento a combustibili fossili e, persino con temperature fino a -30°C, le pompe di calore si dimostrano superiori ai sistemi a gas o a petrolio. Trattandosi di una tecnologia basata su fonti rinnovabili, la risposta è chiara: conviene adottarle, e dovremmo farlo tutti.

Le migliori pompe di calore sul mercato

Ci sono davvero moltissime soluzioni in commercio, ma quelle che vi proponiamo qui (tutte di classe almeno A++ per il riscaldamento) hanno qualcosa in più.

Ecodan Multi Comfort di Mitsubishi Electric

La pompa di calore Mitsubishi Electric Ecodan Multi Comfort fa parte della gamma Ecodan Multi, una linea completa di soluzioni ibride “tutto in uno” che combinano i benefici dei sistemi aria-aria con il comfort dei sistemi aria-acqua. Questa linea offre soluzioni versatili per rispondere a tutte le esigenze residenziali.

Ecodan Multi Comfort è la scelta integrata ideale per il riscaldamento ad acqua e la produzione di acqua calda sanitaria. Grazie a un modulo idronico, può essere collegata sia a radiatori tradizionali sia a sistemi radianti. Inoltre, permette il riscaldamento e il raffrescamento ad aria attraverso una varietà di unità interne a espansione diretta.

Disponibile in due versioni, da 7.5 kW e 8.5 kW, Ecodan Multi Comfort consente di collegare rispettivamente fino a 3 o 4 unità interne a espansione diretta, oltre al modulo idronico. Per agevolare la scelta del sistema, è disponibile un configuratore online all’indirizzo: Configuratore Mitsubishi Electric.

Ecodan Multi Comfort utilizza il refrigerante R32 a basso impatto ambientale (GWP) e raggiunge le classi di efficienza energetica A+++ per il raffrescamento, A++ per il riscaldamento e A+ per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS). A completare l’offerta, il sistema può essere monitorato e gestito in locale o da remoto tramite smartphone grazie alla piattaforma MelCloud, offrendo un controllo a 360° e una gestione ottimale dell’energia domestica. Una scelta che guarda al futuro, riducendo l’impatto ambientale senza compromettere il comfort.

Samsung EHS Mono HT Quiet

La Samsung EHS Mono HT Quiet si distingue per la sua eccellente efficienza e, soprattutto, per il design ottimizzato che riduce al minimo le emissioni sonore. In un contesto in cui l’inquinamento acustico è spesso sottovalutato, questa caratteristica diventa un valore aggiunto significativo. Inoltre, il suo ingombro contenuto la rende particolarmente adatta per le aree residenziali, offrendo un comfort silenzioso senza compromettere le prestazioni.

Aermec – ANK

Ciò che rende questo sistema particolarmente interessante è la sua compatibilità con i sistemi di riscaldamento a pavimento, una caratteristica rara e molto apprezzata. Inoltre, può essere facilmente integrato con impianti solari termici, permettendo un ulteriore risparmio energetico. A differenza di altri modelli, questo sistema può anche essere gestito da remoto tramite app, offrendo un controllo comodo e flessibile.

Viessmann Vitocal 300-G

Questo dispositivo vanta un eccellente Coefficiente di Prestazione (COP), assicurando alti livelli di efficienza anche a basse temperature. Diversamente da altre soluzioni, la Vitocal 300-G sfrutta il calore geotermico del sottosuolo, rendendola ideale per abitazioni con elevate esigenze di riscaldamento. Si tratta di una scelta sostenibile a lungo termine, con costi operativi contenuti che favoriscono il risparmio energetico nel tempo.

Panasonic Aquarea T-CAP

Questa pompa è particolarmente adatta per abitazioni di grandi dimensioni, garantendo un’ottima efficienza anche a basse temperature. È inoltre compatibile con diversi tipi di impianti solari, il che la rende una scelta ecologica ideale. Infine, si integra facilmente sia nelle nuove costruzioni sia nei progetti di ristrutturazione, offrendo versatilità e sostenibilità.

Scegliere una pompa di calore oggi significa investire nel futuro. Non si tratta solo di ridurre i costi energetici o di ottimizzare il comfort domestico: è una decisione che influisce direttamente sull’impronta ecologica della nostra abitazione e sulla qualità dell’aria che respiriamo. Mentre l’Europa guarda avanti con politiche sempre più orientate a favorire soluzioni sostenibili, la transizione verso le pompe di calore rappresenta un passo concreto e accessibile per ciascuno di noi. Riscaldarsi in modo efficiente e pulito è possibile, e con le tecnologie attuali è anche alla portata di ogni casa. In fondo, la vera sfida non è solo proteggere il pianeta per noi, ma migliorarlo per le generazioni future.

