Il semplice trucco per regolare la caldaia e ridurre la bolletta del riscaldamento

Trovare soluzioni semplici per tagliare le bollette del riscaldamento può essere a volte complicato. Abbassare il termostato è la scelta ovvia, ma se il tuo è già basso c'è qualcos'altro che può aiutarti.

Sapevi che regolare la temperatura di mandata della tua caldaia può ridurre i costi del riscaldamento fino al 10%? Ecco come impostare il boiler per ottenere un risparmio senza sacrificare il comfort

La maggior parte delle abitazioni utilizza un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua. La temperatura di mandata del boiler rappresenta il livello di calore dell’acqua quando esce dalla caldaia per raggiungere i radiatori. Questo valore differisce dall’impostazione del termostato: ad esempio, se il termostato è a 19°C, l’acqua nei radiatori viene riscaldata a temperature più elevate per garantire il raggiungimento di quella temperatura ambiente.

Molte caldaie sono preimpostate a riscaldare l’acqua fino a 75-80°C, ma, in realtà, abbassare la temperatura di mandata a 60-65°C può mantenere adeguatamente caldo l’ambiente, aumentando l’efficienza del boiler e riducendo il consumo di gas.

Ridurre la temperatura di mandata conviene?

Sì, abbassare la temperatura di mandata può portare a significativi risparmi economici. Secondo lo studio del Heating and Hotwater Industry Council, ridurre la temperatura di mandata del boiler può tagliare del 6-8% le bollette del gas. In alcuni casi, l’adozione di altri accorgimenti, come disattivare la funzione pre-riscaldamento in caldaie specifiche (ad esempio Worcester, Vaillant o Ideal), permette di risparmiare un ulteriore 5-10%.

Va sottolineato che il risparmio varia in base all’isolamento della casa e alla dimensione dei termosifoni. In abitazioni poco isolate o con radiatori piccoli, ridurre la temperatura di mandata potrebbe compromettere il riscaldamento ottimale degli ambienti.

Come regolare la temperatura della caldaia

I boiler combinati permettono di impostare temperature separate per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Per modificarla, si possono usare i simboli sul pannello di controllo della caldaia, solitamente rappresentati da un radiatore per il riscaldamento e da un rubinetto per l’acqua calda.

Consiglio: non abbassare la temperatura sotto i 65°C nei boiler con serbatoi, per evitare il rischio di proliferazione di batteri come la Legionella.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: