Dimentica il frigorifero portatile: questa pentola in ghisa può fare molto di più (è la Dutch oven, il forno olandese)

Utilizzare il forno olandese come refrigeratore è un trucco pratico e efficiente per mantenere freschi cibi e bevande durante i vostri barbecue estivi: ecco come trasformare questo versatile utensile da cucina in un alleato contro il caldo

Durante l’estate, la necessità di un refrigeratore improvvisato può sorgere in qualsiasi momento. Feste in giardino, barbecue e persino una semplice serata in veranda creano il bisogno di un luogo dove mantenere freschi birra, bevande e salse. La prossima volta che hai bisogno di un sostituto rapido un contenitore che mantenga i tuoi cibi freschi, non cercare altrove: la tua fidata Dutch oven, il cosiddetto “forno olandese” può fare al caso tuo.

Sebbene la Dutch oven sia nota per la sua capacità di cucinare a temperature elevate, la sua costruzione la rende perfetta anche per trattenere il freddo. Infatti, utilizzando alcune semplici tecniche, è possibile trasformare questo versatile strumento di cottura in un “cooler” improvvisato per mantenere freschi cibi e bevande durante le calde giornate estive.

Le Dutch oven sono realizzate in materiali spessi e pesanti come la ghisa, che offrono un’eccellente capacità di isolamento. Questo non è utile solo per mantenere il calore, ma anche per conservare il freddo. Quando pre-refrigeri la tua Dutch oven, il metallo trattiene il freddo e aiuta a mantenere freschi gli alimenti e le bevande all’interno per un periodo di tempo prolungato.

Procedura per refrigerare la Dutch Oven

Preparazione: Raffredda la Dutch oven. Questo può essere fatto creando un bagno di ghiaccio. Riempi la pentola con acqua fredda e aggiungi circa due tazze di ghiaccio. Lascia che l’acqua ghiacciata raffreddi il metallo per circa cinque minuti, quindi svuota l’acqua. Alternativa: Se hai tempo, puoi refrigerare la pentola direttamente nel frigorifero, il che permette di raffreddare anche il coperchio, ma richiede circa un’ora. Risultato: Una volta raffreddata, la pentola crea una camera fredda che rimarrà fresca più a lungo rispetto ad altri contenitori grazie alla ghisa pesante che trattiene il freddo.

Come organizzare il contenuto

Servire Insalate: Puoi servire insalate di patate o altre pietanze direttamente nella pentola, proteggere i contenitori di salse o mantenere freddi condimenti, bevande o uova ripiene con il coperchio chiuso.

Riempi con Ghiaccio: Riempi la pentola a metà con ghiaccio e inserisci le bevande, oppure usa una griglia di vapore per aggiungere un ripiano all'interno. Metti il ghiaccio sotto la griglia per mantenere lo spazio fresco senza che il cibo si bagni.

Durata della Freschezza: La Dutch oven manterrà la sua freschezza più a lungo rispetto ad altri contenitori come vetro e plastica. La durata dipende dalle dimensioni della pentola, dalla temperatura degli elementi interni e da quante volte viene aperta.

Consigli pratici

Raffreddamento Efficace: Raffredda la Dutch oven nel freezer con il coperchio per alcune ore, metodo preferibile, oppure riempila con ghiaccio o acqua ghiacciata e lasciala riposare per un po’. Organizzazione del Contenuto: Dopo averla raffreddata adeguatamente, riempila con ghiaccio fresco per mantenere una temperatura costante. Organizza cibo o bevande tra strati di ghiaccio. Mantenere la Temperatura: Mantieni il coperchio chiuso il più possibile per evitare la fuoriuscita dell’aria fredda. Posizionamento: Tieni la Dutch oven all’ombra e lontana da superfici conduttive come tavoli in metallo per evitare che il calore trasferisca al contenuto.

Utilizzare la Dutch oven come refrigeratore è una soluzione pratica e innovativa per le tue feste estive. Oltre a essere un modo efficace per mantenere freschi cibo e bevande, aggiunge un tocco di originalità alle tue riunioni all’aperto. Non preoccuparti più di perdere il vecchio frigorifero portatile: la tua cucina nasconde già tutto ciò di cui hai bisogno.

