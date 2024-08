Condizionatori: questa startup americana ha trovato il modo per ridurre del 30% il consumo dell’aria condizionata

Montana Technologies introduce AirJoule, una soluzione innovativa che mira a ridurre il consumo energetico dei climatizzatori, migliorando l'efficienza e diminuendo l'impatto ambientale

Il mercato globale della climatizzazione supera i 350 miliardi di dollari l’anno, con i climatizzatori che richiedono circa 2000 terawattora di energia ogni anno, rappresentando quasi il 10% del consumo energetico mondiale. Nel settore automobilistico, l’uso dell’aria condizionata aumenta il consumo di carburante nei motori a combustione interna e può ridurre l’autonomia dei veicoli elettrici fino al 70%.

Purtroppo, il cambiamento climatico sta aumentando la domanda di questi dispositivi, rendendo ancora più difficile per molti paesi raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica entro metà secolo. È proprio in risposta a questa sfida che la giovane azienda statunitense Montana Technologies ha sviluppato la tecnologia AirJoule.

Come funziona

Protetto da brevetto, l’AirJoule è un sistema innovativo che non solo deumidifica l’aria, ma recupera anche l’acqua atmosferica e climatizza edifici e veicoli. Frutto di anni di ricerca e sviluppo condotti da Matt Jore e il suo team, questo sistema è stato progettato per affrontare l’aumento del consumo energetico dovuto all’umidità atmosferica, che fa sì che le unità di climatizzazione consumino oltre il 50% della loro energia solo per deumidificare l’aria, invece di raffreddarla. Questo processo non solo aumenta il consumo energetico, ma incide negativamente anche sull’impronta di carbonio.

Il sistema AirJoule è costituito da due camere rivestite con un materiale speciale noto come quadro metallo-organico, un potente agente disidratante. Questi compartimenti lavorano in alternanza, deumidificando l’aria e liberando progressivamente l’acqua raccolta durante il processo.

Ogni dieci minuti, le camere invertono i loro ruoli per garantire un ciclo continuo e ininterrotto. Per quanto riguarda la commercializzazione di questa tecnologia, Montana Technologies sembra orientata verso un modello economico B2B, evitando così di competere direttamente con le aziende nel settore del riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (CVC). L’azienda prevede quindi di stringere partnership con vari marchi piuttosto che vendere direttamente agli utenti finali.

Secondo il CEO di Montana Technologies, la tecnologia AirJoule può ridurre drasticamente il consumo elettrico dei climatizzatori. Il sistema, infatti, funziona in modo indipendente, ma in sinergia con le unità di climatizzazione tradizionali, fornendo loro aria secca. Con un consumo inferiore a 100 wattora per litro di vapore acqueo eliminato, l’AirJoule promette di ridurre fino al 90% l’energia necessaria per la deumidificazione, come spiegato dall’inventore. Questo non solo consentirebbe un risparmio significativo sulla bolletta energetica, ma contribuirebbe anche a ridurre l’impatto ambientale di edifici e veicoli.

Fonte: Mt.energy

