Condizionatori addio! Ecco il “film” per i pannelli che raffresca i tetti delle case

Un "film" per tetti che rinfresca le abitazioni quasi quanto i condizionatori, senza consumare elettricità. Utilizza la radiatività per mantenere freschi i pannelli e qualsiasi fluido al loro interno, riducendo la temperatura fino a 8°C sotto quella ambiente.

Una tecnologia che sfrutta, anche questa, il fenomeno della radiatività (come gli edifici con le pareti a zig zag) e che può essere applicata sui tetti delle abitazioni. Secondo l’azienda che ha ideato il sistema, questa soluzione ha il vantaggio di rimanere più fresca dell’aria circostante. Attualmente, il film è in fase di test su case mobili negli Stati Uniti. La scelta di queste strutture non è casuale, poiché sono più sensibili all’aumento delle temperature a causa della mancanza di un isolamento termico efficace.

Come funziona

Si chiama SkyCool System ed è un pannello di raffreddamento che può migliorare l’efficienza dei sistemi di condizionamento o refrigerazione. Sulla superficie superiore di ciascun pannello viene applicato un film a doppia modalità. Il film riflette la luce solare per evitare che i pannelli si riscaldino e irradia calore verso il cielo durante le ore più fredde, mantenendo così i pannelli e qualsiasi fluido che vi scorra all’interno freschi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. La temperatura dei pannelli può scendere fino a circa 8°C sotto la temperatura ambiente senza alcun consumo di elettricità.

I condizionatori tradizionali si stanno rivelando un ottimo alleato per fronteggiare il caldo, ma comportano un importante consumo energetico. L’azienda afferma che gli impianti di condizionamento e refrigerazione consumano circa il 25% dell’elettricità prodotta a livello mondiale e sono responsabili del 7% delle emissioni globali di gas serra. Questo sistema, se utilizzato come componente aggiuntivo alla climatizzazione domestica, può migliorare l’efficienza tra il 10% e il 40%. Quando sostituirà completamente un sistema di aria condizionata, gli sviluppatori si aspettano una riduzione del consumo energetico per il raffreddamento dall’80% al 90%. Tuttavia, l’azienda si sta ancora confrontando con un problema fondamentale: l’elevato costo di produzione del film, che potrebbe essere superato con l’aumento della produzione.

